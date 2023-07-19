Парень без опыта и кулинарного образования устроился личным шеф-поваром миллиардера и собирает миллионы просмотров

Восходящая звезда TikTok и кулинарный виртуоз Роберт Ли совсем недавно начал выкладывать ролики на своем канале и уже прославился на весь мир. Парень делится со стремительно увеличивающимся числом подписчиков тем, как проходит его рабочий день в качестве личного шеф-повара миллиардера. На канале всего несколько роликов, но количество просмотров уже перевалило за 20 миллионов.

«Завтрак (8:30): бананово-овсяные блинчики с кленово-миндальной гранолой и ягодным ассорти».

«Обед (12:30): паста мецци ригатони с гороховым песто и рукколой, бурратой и сахарным горошком».

«Ужин (19:45): паэлья с морепродуктами».

Повар утверждает, что не оканчивал кулинарных курсов и до этого даже не работал в ресторане. На вопрос одной из подписчиц, как же тогда устроился на такую работу, Роб ответил, что он и его работодатель случайно нашли друг друга и ему просто повезло. Но большинство пользователей сети считают, что он и есть тот самый таинственный миллиардер, на которого парень работает, хотя Роб все отрицает, отшучиваясь: «Если бы».

«Представьте: никогда не ходил на кулинарные курсы и не работал в ресторане».

«Я даже не мог себе представить, что мои ролики найдут отклик у такого количества людей», — говорит молодой шеф-повар. И неудивительно, что интерес его аудитории не угасает, ведь каждый раз Роб готовит новое блюдо. На вопрос одной из подписчиц, неужели ни разу его не просили повторить приготовленное блюдо, он ответил отрицательно. Возможно, потому что хозяевам дома не терпится пробовать разнообразные кулинарные шедевры. Бывало и такое, что от его еды отказывались, хотя и сложно в это поверить.

Судя по роликам, Роб приезжает на работу ранним утром, чтобы успеть приготовить завтрак. Предварительно он заезжает на рынок, где покупает свежие овощи, затем собирает зелень прямо с грядки, а после сразу приступает к приготовлению блюд. Он рассказал в комментариях, что хозяин дома дает ему кредитку, чтобы тот смог покупать все необходимые продукты. Робу предоставлена полная свобода выбора блюд, и в итоге получаются просто шедевры кулинарии.

«Представьте: вы личный шеф-повар миллиардера в Хэмптонс (Хэмптонс — элитный район Нью-Йорка, расположенный на берегу Атлантического океана — Прим. ADME)».

«Завтрак (8:30)».

В перерывах между завтраком, обедом и ужином у Роба появляется немного свободного времени, которое он проводит отдыхая в своей машине или на свежем воздухе во дворе дома, монтируя ролики. Конечно, у него бывают выходные дни, но обычно работодатель предупреждает, когда его не будет дома, и Роберт может не приходить на работу.

Помимо выражения восхищения его кулинарными талантами, некоторые подписчицы интересуются и личной жизнью молодого повара: ищет ли тот себе девушку или уже нашел свою вторую половину. Роб отвечает в комментариях, что его сердце свободно, и да, он хотел бы найти ту единственную.

«Ужин (19:30): китайский салат из апельсинов и кешью с кунжутно-имбирной заправкой».

«Ужин (19:30): английский салат».

Но от глаз пользователей сети не ускользнула еще одна деталь. Роб готовит такие изысканные и сложные блюда для богачей, а для себя — лапшу или хлопья. Многие даже стали задаваться вопросом, разрешают ли ему пробовать свои блюда. Парень ответил: «Да, если мне хочется».