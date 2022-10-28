15 доказательств того, что в кабинете у гинеколога рождаются не только люди, но и удивительные истории

Поход к врачу — дело зачастую нервное. Особенно если это гинеколог. Наверняка у многих женщин есть разный опыт посещения этого специалиста, и в том числе, увы, негативный. Поэтому мы особенно ценим профессионалов, с которыми чувствуем себя комфортно и которым доверяем. А порой визиты к этому врачу и вовсе оборачиваются веселыми историями.