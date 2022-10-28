15 доказательств того, что в кабинете у гинеколога рождаются не только люди, но и удивительные истории
Поход к врачу — дело зачастую нервное. Особенно если это гинеколог. Наверняка у многих женщин есть разный опыт посещения этого специалиста, и в том числе, увы, негативный. Поэтому мы особенно ценим профессионалов, с которыми чувствуем себя комфортно и которым доверяем. А порой визиты к этому врачу и вовсе оборачиваются веселыми историями.
- Рожала я, учась в медицинском. Во время процесса заходит мой преподаватель по акушерству и гинекологии, которому 3 месяца назад я никак не могла сдать одну тему. Увидев меня, он заулыбался. Говорит: «Ну что, решила все-таки сдать отработку? Ну давай отрабатывай». И еще шире заулыбался. Но все закончилось хорошо, а я «сдала отработку». © Палата № 6 / VK
- Как-то давным-давно, после операции «по-женски», по уши втрескалась в немолодого и кругообразного оперировавшего меня гинеколога. Проснулась после реанимации в палате, а он рядом. Он был рядом всегда: на обходе, на осмотре, на анализах. А для меня все было знаками, судьбой. На осмотр шла как на праздник, только что гирлянду не вешала. Выписываться вообще не хотела, в выходные ждала его дежурства. А как он смотрел на осмотре! А какая у него была плешь на голове! © BlizheKneby / Pikabu
- Попала на прием к новому гинекологу. Им оказался мужчина. Очень мне понравился, и я стала ходить почаще: то на анализы запишусь, то на УЗИ. Все надеялась, что пригласит на кофе. В очередной раз пришла радостная, а он чуть ли не с порога сказал, что уже не осталось анализов, которые можно сдать, он все пересмотрел: я здорова, характер моих «болей» не физический. И выписал направление к психиатру. Окей, я поняла. © Подслушано / Ideer
- У меня были синяки на внутренней стороне бедер от езды на механическом быке. Я и забыла, что они там, и тут врач выдает: «Итак... Что это?» Когда я объяснила, откуда они, она громко ответила: «Ох, слава богу!» © Unknown author / Reddit
- Была недавно на приеме у гинеколога. Осмотр начался, врач зовет медсестру, чтобы та свет принесла. Я думаю: ну лампу сейчас притащит. А она подходит и достает телефон из кармана, включает фонарик, светит мне прямо туда. А врач говорит: «О, спасибо», — и продолжает осмотр. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня знакомая, Юля. Будучи девушкой, после пединститута она работала классным руководителем в 10-м классе. В классе учился Ваня — очень хороший парень, отличник, активист и все такое. Он помогал Юле и стал ее любимцем. Прошло 10 лет. У Юлии была вторая беременность. Увезли в больницу, отправили в смотровой кабинет, сказали: «Подождите, сейчас придет гинеколог, он вас осмотрит». Тут открывается дверь и заходит Иван Дмитриевич, который несколько лет назад окончил медицинский университет и, несмотря на молодость, уже успел стать очень перспективным гинекологом. В тот момент Юля так и ахнула от неожиданности. © Unknown author / Pikabu
- Лежу в кресле на осмотре у доктора и в это время диктую медсестре свои данные, включая возраст. Услышав, сколько мне лет, врач немедленно вскидывается и заявляет: «А отсюда вы выглядите намного моложе!» © Юля Зуева / ADME
- Я очень боюсь щекотки. Однажды из-за этого на приеме у гинеколога я упала и запуталась в подколенниках. В следующий раз врач вызвала «подкрепление», чтобы удержать меня. © free_falling / Reddit
- Когда мой гинеколог ставила мне спираль, она издала свистящий звук, имитируя полет самолета. © caiboybebop / Twitter
- Однажды во время УЗИ мой гинеколог что-то прошептала медсестре и та рассмеялась. И тогда врач обратилась уже ко мне: «Я только что сказала медсестре, что у вас самая красивая матка». Я еще долго над этим смеялась. © Ellice Johnson / Quora
- Не знаю, смеяться или плакать. Во время осмотра гинеколог похвалила мои носки. © Climer1205 / Twitter
- Была на приеме у гинеколога, и он спросил, когда был последний цикл. Ну я не помню точно — полезла в телефон в приложении посмотреть. Так неудобно стало. А он мне говорит: «Это еще ничего. У нас пациентка была, которая соседу звонила, спрашивала». © Подслушано / Ideer
- Как-то меня осматривала врач и надавила на живот так, что мне стало больно. И тут я рефлекторно ударила ее по руке и перепугалась, потому что на самом деле не хотела этого делать. Но врач рассмеялась и сказала, что я не первая, кто такое вытворяет. © Nikola Konečná / Quora
- Записалась я на прием к гинекологу — первому, которого смогла найти. Позже разговариваю с мамой и называю ей имя врача. Угадайте, кем оказался этот гинеколог. Именно он принимал роды у моей матери, когда на свет появилась я. © smurgleburf / Reddit
- Я педагог по вокалу и каждый год обязана проходить медицинское обследование, так как работаю с детьми. Захожу в кабинет к гинекологу, а там врач — дедушка, божий одуванчик, уж очень общительный. Спрашивает, кем работаю. Говорю — вокал преподаю. «Ой, а песню народную спеть для меня можете?» Я сначала удивилась, конечно, но думаю — спою! Запеваю, он подхватывает, и мы с ним 6 куплетов пропели звучно так. Видели бы вы лица сидящих неподалеку парней и персонала, когда я из кабинета вышла. © Подслушано / Ideer
А у вас есть забавная история о походе к врачу?
AdMe/Маразмы/15 доказательств того, что в кабинете у гинеколога рождаются не только люди, но и удивительные истории
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