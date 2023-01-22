20+ пользователей сети рассказали о том, как пошли на свидание, а попали на комедийное шоу

Казалось бы, для знакомства с «тем самым» человеком есть куча возможностей. Встретить его можно где угодно: начиная с троллейбуса и заканчивая приложением для знакомств. Но все-таки путь к личному счастью бывает тернист, и порой на нем встречаются такие экспонаты, что даже не верится, что они действительно существуют. Об этом и пойдет речь в нашей свежей статье о странных, комических и провальных свиданиях.