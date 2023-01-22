20+ пользователей сети рассказали о том, как пошли на свидание, а попали на комедийное шоу
Казалось бы, для знакомства с «тем самым» человеком есть куча возможностей. Встретить его можно где угодно: начиная с троллейбуса и заканчивая приложением для знакомств. Но все-таки путь к личному счастью бывает тернист, и порой на нем встречаются такие экспонаты, что даже не верится, что они действительно существуют. Об этом и пойдет речь в нашей свежей статье о странных, комических и провальных свиданиях.
- В 15 лет нравился парень. Позвал на свидание. Я намарафетилась, и, поскольку я лопоухая, уши при помощи клея приклеила. Сидим на скамейке, болтаем. Вдруг чпонькс! Правое ухо отклеилось. Встала к нему левой стороной, что-то рассказываю, смеемся. Чувствую, что второе ухо вот-вот отклеится. Разворачиваюсь, кричу «Пока!» — и убегаю. Парень потом подходил, спрашивал, что не так, а я сказала, что меня мама домой позвала. © crazyEmpress / Pikabu
- Девушка на первое свидание пришла с натальной картой и рассказывала, над чем нам, как паре, нужно поработать, а в каких аспектах все хорошо. Когда принесли кофе, она сказала, что планирует рожать через 2 года. В ответ на мое удивление поинтересовалась: «А ты еще не будешь готов?» © BorodaPatrick / Twitter
- Был у меня один мужчина, познакомились на сайте знакомств. Он в первый раз позвал меня к себе в гости. Пошла у него дома, пардон, в туалет, а он говорит: «Не смывай, я смываю в конце дня все. Воду экономлю». © k***s / Pikabu
- А ко мне на свидание стоматолог явился с пакетиком зубов. И с просьбой подержать зубы дома, пока мы гуляем. Он халтуру брал на дом и зубные мосты делал. © enaMora / Pikabu
- Знакомая пошла на свидание вслепую. Парень подошел, посмотрел на нее, молча развернулся и ушел. Она просто офигела. Если что, у нее обычная внешность, она симпатичная, ничего там суперпугающего не было. Что это было, непонятно. © Инесса Федоровна / ADME
- В школе парень пригласил меня на свидание. Решила его в себя влюбить и сделала ставку на загадочность. План был такой: мы подходим к остановке, я вдруг сажусь в троллейбус и уезжаю. Он поймет, какая я таинственная, и влюбится по уши. Но все пошло не по сценарию. Троллейбуса долго не было, кавалер никак не мог уговорить меня отойти от остановки, а когда троллейбус приехал, водитель все не закрывал двери, и мы с парнем просто смотрели друг на друга. Наконец двери закрылись, и я умчалась вдаль. Ну как вдаль, на следующей остановке вышла и пошла домой. Больше он ко мне не подходил. Никогда. © OlgaOlgina / Pikabu
- Было у меня свидание, которым я не горжусь. Познакомился с девушкой в сети, позвал на свидание. Она пришла. Только совсем не такая, как на фото. На тех фотографиях, как оказалось, было столько постобработки и фильтров! И тут звонит коллега. У меня в голове рождается адский план. Даю отбой, а сам делаю вид, что отвечаю на звонок: «Что? Прямо сейчас? Конечно приду!» И говорю девушке: «Тут такое дело. У друга есть бабушка, а у его бабушки соседка. А у этой соседки кошка. И она беременная. И прямо сейчас рожает. А я обещал помочь. Извини, но я побежал». Выражение ее лица и фразу «Ты че, офигел?» я никогда не забуду. Эх, кидайте ваши тапки. © Exe.Cute / ADME
- Мы познакомились онлайн, я предложил встретиться: пообедать, немного погулять, а потом сходить в кино. В ресторане она заказала больше, чем смогла съесть, попросила собрать все в контейнеры и так с ними и ходила потом. © wecrywedance / Twitter
- У меня было туго с деньгами, поэтому предложила парню погулять в парке и по центру города. Он зашел в чайную и заказал себе чай навынос. Спросил, хочу ли я пить, я ответила, что у меня не хватит денег на то, чтобы купить здесь чай. Он ответил «Ладно» и просто стал пить сам. © Nonsons666 / Pikabu
- Она рассказала всю родословную: от племянников до прабабушек и прадедушек. Кого как звали и кто чем занимался. © once_dev / Twitter
- За мной бегал парень. Звонил, караулил после работы, а я его все время отшивала. Потом у меня случился кризис: одиночество, проблемы. Позвонила ему, пригласила к себе. Ужин приготовила. Говорю ему: «Кофе захвати с собой». Приносит 3 в 1... Два пакетика. Я спрашиваю: «Ты любишь такой кофе? Он: «Нет, второй пакетик тебе на утро. Будешь пить и меня вспоминать». Как же я ржала! А потом выгнала его. © Erisalia / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной: 35 лет, хорошо зарабатывает, умен и щедр. Думала, повезло. На третьем свидании, когда мы сидели в ресторане, он сказал, что сейчас подъедет человек, с нами чуть-чуть посидит и уедет. Я без задней мысли согласилась, думая, что речь о его друге или коллеге, но приехала его мама. Рассказала мне о всех его болячках, что он любит есть, и еще о том, что, когда наступают морозы, ему нужно покупать гигиеническую помаду. Убегала я оттуда так, что пятки сверкали. © Подслушано / Ideer
- У меня недавно было свидание. Мужчина лет на 10 старше меня, обеспеченный. Я тоже полностью содержу себя и ребенка. И вот сидит он и говорит: «В нашей жизни не может быть ничего твоего и моего, все будет общее. Поэтому, когда мы будем жить в твоей квартире, ты не будешь говорить, что она твоя. Она будет наша». И продолжает: «Надеюсь, ты не покупаешь эти ужасные полуфабрикаты? Я такое не ем. Придется готовить самой». Я сказала, что мне пора, и свалила. © kiqk / Pikabu
- Он был младше, стоматолог. С первых минут знакомства стал рассказывать, что ему нужна именно такая женщина, как я: взрослая, с ребенком, хорошо зарабатывающая. Ибо он пока зарабатывает мало, а я сама себя обеспечиваю. И жизненного опыта у меня много, я его буду учить. Нам надо снять квартиру и немедленно начать жить вместе. Потом вдруг спросил, люблю ли я варенье. Оказалось, что жених-то едет прямиком от маменьки и она мне баночку варенья передала. Батюшки, какая прелесть! Ну далее монолог продолжился перечислением того, что он любит, что не любит, чтобы я запоминала на будущее. Вот, например, от баклажанов у него диарея. Возле дома с меня потребовали поцелуй. А после отказа обиделись. И варенья-то не дали. Так я осталась без сладкого и без подающего надежды мужа. © NeemKashu / Pikabu
- Парень из приложения для знакомств пригласил на свидание в ресторан. Заказал себе блюдо, которое было обозначено как «очень острое». Официант переспросил, уверен ли он в выборе, мой кавалер ответил утвердительно. Сразу было видно, что такая пища не для него, но он продолжал ее есть. Лицо его покраснело. Он сказал, что все хорошо, и вышел в туалет. Я так долго его ждала, что уже подумала, что меня бросили с неоплаченным счетом в ресторане. За ужин он заплатил, но сказал, что после того, как он опозорился передо мной, между нами ничего быть не может. И ушел. © Палата № 6 / VK
- Однажды я пошла на свидание с парнем из Конго. Мне хотелось его как-то впечатлить, иностранный гость все-таки, поэтому я не придумала ничего лучше, чем на прогулке в парке поймать голубя и показать, как его правильно загипнотизировать. Потом потащила этого товарища в магазин за шашлыком, перелезла через забор к заброшенному зданию, развела костер и пожарила этот шашлык, а потом, когда пошел дождь, сделала небольшой шалаш, чтобы переждать непогоду. Думаю, впечатление я произвела. © Asakavi / Pikabu
- Отдыхали мы с подругой на море, и познакомилась она с «принцем». Он пригласил ее на романтический ужин на берегу. Говорит: «Ты только не ужинай дома». Приезжают они к морю, он расстилает полотенчико, торжественно извлекает из сумки баночку из-под майонеза и чайную ложечку. «Это гребешок, — гордо говорит принц, подняв баночку. — Сам наловил. Угощайся». Она съела кусочек. «Наелась?» — заботливо спросил принц, забрал у нее баночку и убрал в сумку. Мы с ней ржем над этим гребешком уже 20 лет. © ReKatty / Pikabu
- Мою знакомую мужчина пригласил в кафе. Спросил, что она хочет, та ответила, что только чай. Парень заказал себе разной еды. Плюс чай принесли в чайнике. Он ел, а чай они пили вместе. Когда принесли счет, он предложил разделить его пополам. В итоге они разделили только счет за чай. © NikolaViola / Pikabu
- Решила сэкономить и купила самые дешевые ботинки. Подошва начала отходить. Приехала на другой конец города на свидание и прямо перед встречей подошва полностью отклеилась. Домой ехать переобуваться — это больше часа. Выкинула подошву и сидела в кафе, не подавая виду. По пути домой ноги жуть как намокли. Хорошо хоть, не заболела. © Палата № 6 / VK
- Я случайно пукнул во время прощальных объятий. После этого она перестала мне отвечать. © FGod92 / Twiiter
- Мою подругу парень пригласил в кафе. Когда им принесли счет, она положила примерно ту сумму, на которую сделала заказ. Парень долго изучал счет, а потом говорит: «Тут немного не хватает. Ну да ладно, на проезд мне добавишь потом». Она подумала, что он пошутил. Выходят на улицу, а он: «О, моя маршрутка! Давай мелочь быстрее!» Выхватил деньги и уехал. Потом еще удивлялся, почему она не хочет идти на второе свидание. © Burumbyaka / Pikabu
- Девушка принесла на свидание своего кота в сумке и не сказала мне об этом. Я обнаружил его минут через 20, когда он начал мяукать. Чудачка. Мы женаты уже 13 лет. Кота зовут Хиггинс, и он сейчас здесь, со мной. © unknown author / Reddit
- Ой, у меня тоже история была: парень на первом свидании за кофе мой не заплатил, зимой в парк водил, а еще в лес с палаткой в −15 °С. Замуж за него в итоге вышла. © Hilda2.0 / ADME
А у вас случались анекдотические свидания?
AdMe/Маразмы/20+ пользователей сети рассказали о том, как пошли на свидание, а попали на комедийное шоу
Поделиться этой статьёй