13 вещей, которые сами парикмахеры не делают со своими волосами и вам не советуют

Очень многие вещи мы делаем бессознательно. Например, моем волосы определенным образом, сушим их вниз головой, затягиваем резинками и так далее. И потом удивляемся, почему их здоровье и внешний вид оставляет желать лучшего. Мы решили изучить мнение парикмахеров и стилистов о том, какие типичные ошибки в уходе за волосами совершает большинство людей.

13. Не трут волосы во время мытья

Женщина моет голову / esp2k , Женщина моет голову / esp2k

При мытье волос необходимо обращаться с ними максимально бережно. Ни в коем случае нельзя тереть их — например, это часто происходит, когда мы поднимаем и сминаем всю длину на макушке. При правильной технике мытья шампунь необходимо нанести массажными движениями, а затем смыть его водой, проводя руками и пальцами по коже головы и волосам.

12. Не моют голову один раз

Blond woman shampooing her hair in a basin viewed close up from behind as she bends forwards / info.michaelheim-photographer.com

Мыть голову дважды очень важно, потому что только тогда можно добиться действительно чистых волос. Все дело в том, что первое мытье разрушает слой жира и загрязнений, а второе полностью вымывает их. К тому же при таком подходе волосы дольше остаются чистыми, что позволяет забыть об их ежедневном мытье.

11. Не пренебрегают масками

Texture of damaged female hair close-up on gray background. concept loss color and protein / ParStud , Healthy hair girl blonde backs, white background. Concept treatment care / ParStud

Из-за многообразия манипуляций, которые мы проделываем с волосами, начиная использования утюжков и заканчивая высветлением волос, им сложно сохранять естественный блеск и гладкость без дополнительного питания. Именно поэтому так важно не игнорировать существование масок для волос. Стилисты считают, что они гораздо эффективнее кондиционеров, потому что лучше впитываются в пряди и восстанавливают их.

10. Не используют стайлеры на влажных волосах

Keratin hair straightening at home / tosher

Используя горячие инструменты на влажных волосах мы, по сути, «поджариваем» их. Даже абсолютно сухие волосы получают свою порцию повреждений от воздействия высоких температур, покрываясь микроскопическими трещинами. Но влажные волосы особенно хрупки и от соприкосновения с горячими пластинами на постоянной основе очень быстро становятся ломкими, тусклыми и секущимися.

9. Не фиксируют волосы резинкой в одном и том же месте

Woman with bun hairstyle adjusting silk scrunchy on grey background / serezniy , Woman adjusting silk scrunchy on light background / serezniy

Собирая волосы в пучок или в хвост, мы обычно не обращаем внимания на то, что всегда фиксируем резинку на одном и том же месте. Между тем такая привычка оказывает негативный эффект на волосы, делая их ломкими. Чтобы этого не происходило, необходимо чаще менять прическу, чтобы одни участки волос отдыхали, пока задействованы другие.

8. Не расчесывают волосы грязной расческой

Pile of hair ties and hairbrush on wooden table / inside1703

Можно до последнего не замечать, что расческа уже сильно загрязнилась, однако это не отменяет факта ее негативного воздействия на кожу головы. Ведь на ней скапливается пыль, кожное сало, частички кожи, остатки средств и все это представляет собой прекрасную среду для роста бактерий. А последние, в свою очередь, могут спровоцировать появление перхоти и прочих неприятностей.

7. Не пользуются стайлерами больше 2 раз в неделю

Dry ends of hair held in hand by a blonde with a curling iron. Hair health, dry hair damaged by over leveling. Portrait of blond girl checking hair ends / alexstockphoto21 , Кератиновое восстановление волос и протеиновое лечение / ParStud

Как уже было сказано, воздействие горячих инструментов на волосы в любом случае вредно. Поэтому во имя здоровья шевелюры все же не стоит увлекаться частым использованием утюжков и прочих приборов: пара раз в неделю — рекомендуемый максимум. Кроме того, делать это обязательно нужно только с использованием термозащитных средств.

6. Не растирают волосы полотенцем

Красивая женщина вытирает волосы полотенцем / jayzynism

Делая что-либо с волосами, необходимо помнить, что они своего рода драгоценная ткань. Покупая блузку из шелка, мы не бросаем ее в стиральную машину с остальными вещами, а выбираем режим деликатной стирки. Вот и волосы нельзя агрессивно растирать полотенцем, если хочется видеть их здоровыми, блестящими и гладкими. Чтобы подсушить их после мытья без вреда, необходимо осторожно выжать влагу с прядей пальцами, а затем аккуратно промокнуть их полотенцем сжимающими, но не растирающими движениями.

5. Не перетягивают волосы туго слишком часто

Женщина смотрит в сторону, лето / mettus , Elastic band spring for hair in hands, orange and brown on a yellow background / Julia_Miljul

Любовь к тугим прическам, таким как конские хвосты, пучки, косы, дреды, а также использование ободков и накладных волос приводят к перенапряжению кожи головы, ослаблению корней и последующему выпадению волос. Об этом нужно помнить, если вы выбираете такие прически часто. Кроме того, стоит отдавать предпочтение правильным резинкам (например, спиралевидным), которые меньше вредят волосам.

4. Не расчесывают влажные волосы без нанесения защитных средств

Woman with a comb in her hand on dressing room / jayzynism

Регулярное расчесывание стимулирует кровообращение в области корней и способствует быстрому росту волос. Однако и это важно делать правильно, чтобы извлечь максимум пользы и не навредить. Так, в мокром состоянии пряди набухают и становятся более хрупкими, поэтому в целом не рекомендуется приступать к расчесываю сразу после душа. Необходимо дать волосам подсохнуть, а затем обязательно нанести несмываемое средство, чтобы разгладить и распутать их.

3. Не подносят фен к волосам слишком близко

Young slim woman in gray dress dries her light brown hair with hair dryer, head down. Morning routine, interior in beige color, wooden wall and furniture. Indoors, copy space / xolo-dan

В спешке зачастую так и тянет поднести фен ближе к волосам, чтобы они высохли быстрее, однако делать так все же крайне не рекомендуется. Да, это поможет ускорить процесс сушки, но ценой за нетерпение станут поврежденные волосы, а возможно, даже и кожа головы. Чтобы избежать этого, рекомендуется не торопиться и стараться держать фен на расстоянии 30 см.

2. Не сушат волосы против направления роста

Calm fun cheerful girl dries hair in the bathroom / RumisPhoto , European woman dry hair with hairdryer at bathroom / Yuliia1991

Сушку волос феном лучше начинать от корней и двигаться по направлению роста волос к кончикам. Двигаясь в обратном направлении, мы получаем нежелательный эффект в виде раздражающей пушистости и в целом рискуем придать волосам безжизненный вид.

1. Не оборачивают влажные волосы полотенцем

Girl with towel on her head. prinimajut in the tub. the morning of the procedure. Wash the head and hair / Vika200581.mail.ru

Эта, казалось бы, невинная привычка, наносит волосам гораздо больше ущерба, чем вы можете себе представить. Дело в том, что полотенце, особенно когда оно намокает, довольно сильно оттягивает корни, ослабляя их и делая волосы ломкими. Специальные маленькие полотенца, на первый взгляд, лучше, так как они не такие тяжелые. Однако это тоже иллюзия, потому что их принято затягивать гораздо туже, что приводит к той же проблеме.

Расскажите, совершали ли вы какие-то из перечисленных ошибок все это время и как это повлияло на ваши волосы.