18 человек, чье тело подкинуло им вагон и маленькую тележку сюрпризов

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Казалось бы, уж о себе-то мы точно знаем все. Но как бы не так. Человеческое тело порой оказывается настоящим кладезем сюрпризов. И порой они проявляются тогда, когда люди того совсем не ожидают.

1. «Аллергия на краску для волос превратила меня в неандертальца»

2. «В результате травмы мои руки оказались разной длины»

3. «У меня под языком спрятаны щупальца. Кажется, такое есть не у всех?»

4. «Одна из моих ресничек растет внутри глаза. Мне как-то страшновато ее доставать»

5. «Этим утром я столкнулась с ярким доказательством того, что у меня синдром Рейно»

Синдром Рейно — состояние, которое сопровождается изменением окраски пальцев рук.

6. «Из 69 аллергенов, на которые меня проверили, у меня оказалась непереносимость 60»

7. Вот так выглядит брахидактилия на всех пальцах

8. «У меня на нёбе растет дополнительный зуб!»

9. «Недавно устроился на новую работу, где и выяснилось, что у меня аллергия на мыло и чистящие средства»

«После рабочей смены у меня обычно такое чувство, будто кто-то долго и упорно лил кипяток мне на руки».

10. «Одна из моих ресниц растет не вверх, а вниз»



11. «Из-за того, что моя борода на подбородке закручивается на 360 градусов, у меня практически никогда не получается идеально побриться»

«Из-за этого мне всегда мерещится, что мне что-то попало в глаз»

12. «Один из моих глаз похож на ведьминский»

13. «У меня частичная гетерохромия. Из-за нее эта коричневая полоска есть только на одном из моих глаз»

14. «Вот так выглядят кисти моих рук из-за синдрома Марфана»

Синдром Марфана — заболевание, одним из симптомов которого является чрезмерный рост пальцев, ног и рук.

15. «Вчера я встретил девушку, у которой было по 4 пальца на руках»

16. «Мой глаз просто уникален»

17. «У меня и витилиго, и гетерохромия»