15+ фильмов, которые любят миллионы, а точно вспомнить крылатые фразы из них смогут лишь единицы
На длинных новогодних каникулах мы, скорее всего, будем пересматривать известные киношедевры из нашего детства, так как уже не представляем, как можно спокойно нарезать салат оливье, если по телевизору фоном не идет «Ирония судьбы» или «Приключения Шурика». В преддверии праздников мы решили проверить вашу память и выяснить, сможете ли вы легко отгадать продолжение знаменитой цитаты из популярного фильма.
1. Карнавальная ночь
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2. Самая обаятельная и привлекательная
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3. Бриллиантовая рука
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4. Морозко
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5. Афоня
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6. Москва слезам не верит
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7. Покровские ворота
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8. Человек с бульвара Капуцинов
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9. Служебный роман
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10. Обыкновенное чудо
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11. Ирония судьбы, или С легким паром!
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12. Три плюс два
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13. Свадьба в Малиновке
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14. Карнавал
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15. Мимино
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16. Операция «Ы» и другие приключения Шурика
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17. Девчата
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Продолжение цитаты из какого фильма оказалось сложнее всего вспомнить правильно?
Фото на превью Девчата / Мосфильм
AdMe/Ностальгия/15+ фильмов, которые любят миллионы, а точно вспомнить крылатые фразы из них смогут лишь единицы
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