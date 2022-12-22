15+ фильмов, которые любят миллионы, а точно вспомнить крылатые фразы из них смогут лишь единицы

На длинных новогодних каникулах мы, скорее всего, будем пересматривать известные киношедевры из нашего детства, так как уже не представляем, как можно спокойно нарезать салат оливье, если по телевизору фоном не идет «Ирония судьбы» или «Приключения Шурика». В преддверии праздников мы решили проверить вашу память и выяснить, сможете ли вы легко отгадать продолжение знаменитой цитаты из популярного фильма.