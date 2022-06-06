15+ штуковин, которые раньше были на каждой кухне. А сегодня об их предназначении догадаются единицы

Время настолько скоротечно, что стоит лишь моргнуть, как пролетает десятилетие и на смену привычным вещам приходит что-то совершенно новое. Взять тот же пейджер: кто сейчас вспомнит, как им нужно было пользоваться? Но так уж мы устроены, что крайне быстро ко всему привыкаем. Пока однажды не наткнемся на какую-нибудь штуковину из прошлого, при виде которой нас накроет волной ностальгии.

Мы в ADME испытали целый спектр эмоций, когда пытались разобраться в истинном предназначении 15+ некогда распространенных кухонных приспособлений.

1. Ящик с вмонтированными кусачками для сахарной головы

Не многие вспомнят, что раньше сахар производился в форме конуса, так называемой сахарной головы, и для разламывания его на мелкие куски использовали специальные кусачки либо вот такой чудо-ящик.

2. А так выглядел измельчитель для орехов

3. Такое ситечко с пестиком использовали для протирки овощей и фруктов в пюре

4. Этой электрической яйцеварке около 60 лет

5. С помощью этого ножа можно было в два счета почистить апельсины

6. А это встроенный в стену консервный нож

7. Это устройство вы, вероятно, сможете распознать без труда: это тостер

8. Так выглядел предок современного миксера, который, к слову, у многих имеется и сейчас. Экземпляр на фото был произведен в 30-е годы прошлого столетия

9. Эта ручная соковыжималка и по сей день прекрасно справляется со своей задачей

10. Отреставрированная винтажная настенная кофемолка

11. Настенная напоминалка о том, что нужно купить при следующем походе в магазин

12. Весы для взвешивания яиц

Подобные устройства служили для определения весовой категории яиц, предназначенных для продажи, а также для отбора наиболее подходящих фертильных яиц для выведения цыплят.

13. Настенный держатель спичек

14. А так раньше выглядело приспособление для резки хлеба, или же просто хлеборезка

15. Вы могли подумать, что это гребенка, но на самом деле это кондитерский нож и одновременно лопатка

16. Автосифон с коробками сменных баллончиков

Такие сифоны с навинчивающейся на них головкой со сливом и обоймой для баллончика с жидкой углекислотой использовали для приготовления или хранения газированной воды и напитков.

17. Ну и гвоздь нашей программы — винтажный «закручиватель масла»

На упаковке подчеркивается: «Для тех случаев, когда ваш стол должен выглядеть наилучшим образом».