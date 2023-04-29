Как сегодня выглядят 15+ знаменитостей, за чьими дисками и кассетами мы охотились в нулевые

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Кажется, еще вчера наши стены были увешаны постерами с любимыми певцами, а слушать их песни мы могли хоть сотню раз. А уж сколько времени было проведено у голубых экранов в ожидании любимых клипов — не сосчитать. С тех пор прошло много лет, и как же интересно сравнить, как выглядели всеобщие любимчики тогда и как они выглядят теперь.

Мадонна в 30 лет, 44 и 64 года

Mark Reinstein/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News , LFI/Avalon.red/REPORTER/East News

Наталия Орейро в 24 и 44 года

Гвен Стефани в 30 лет и 52 года

PHOTOlink/Everett Collection/East News , Invision/Invision/East News

Дайдо в 35 и 47 лет

RL / REPORTER / East News

Аврил Лавин в 18 и 37 лет

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Invision/Invision/East News

Фред Дерст (Limp Bizkit) в 32 года и 49 лет

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Мэрайя Кэри в 22 и 53 года

ASSOCIATED PRESS/East News , NDZ/starmaxinc.com/Associated Press/East News

Дейв Гаан (Depeche Mode) в 21 год и 55 лет

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , SYSPEO/SIPA/EAST NEWS

Томас Андерс (Modern Talking) в 23 года и 59 лет

United Archives / ZIK Images via www.imago-images.de / Imago Stock / East News , IMAGO/Revierfoto/Imago Stock and People/East News

Дитер Болен (Modern Talking) в 32 года и 65 лет

United Archives / ZIK Images via www.imago-images.de / Imago Stock / East News

Бабблгам-дэнс-группа Aqua в 1998 и 2022 годах

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Поп-рок-группа Hanson в 1998 и 2022 годах

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Рок-группа Coldplay в 2000 и 2022 годах

Участницы поп-группы Spice Girls

East News , Cyril Pecquenard/KCS/East News , Pool PA/Associated Press/East News , TOLGA AKMEN/AFP/East News , Invision/Invision/East News , Christian Charisius/DPA/East News

Виктория Бекхэм в 23 года и 47 лет

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , Cyril Pecquenard/KCS/East News

Мелани Браун в 22 года и 46 лет

East News , Pool PA/Associated Press/East News

Эмма Бантон в 25 лет и 43 года

East News , TOLGA AKMEN/AFP/East News

Джери Халлиуэлл в 31 год и 49 лет

East News , Invision/Invision/East News

Мелани Чисхолм в 26 и 46 лет

East News , Christian Charisius/DPA/East News

Кристина Агилера в 23 и 42 года

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , VALERIE MACON/AFP/East News