Как сегодня выглядят 15+ знаменитостей, за чьими дисками и кассетами мы охотились в нулевые
Кажется, еще вчера наши стены были увешаны постерами с любимыми певцами, а слушать их песни мы могли хоть сотню раз. А уж сколько времени было проведено у голубых экранов в ожидании любимых клипов — не сосчитать. С тех пор прошло много лет, и как же интересно сравнить, как выглядели всеобщие любимчики тогда и как они выглядят теперь.
Мадонна в 30 лет, 44 и 64 года
Наталия Орейро в 24 и 44 года
Гвен Стефани в 30 лет и 52 года
Дайдо в 35 и 47 лет
Аврил Лавин в 18 и 37 лет
Фред Дерст (Limp Bizkit) в 32 года и 49 лет
Мэрайя Кэри в 22 и 53 года
Дейв Гаан (Depeche Mode) в 21 год и 55 лет
Томас Андерс (Modern Talking) в 23 года и 59 лет
Дитер Болен (Modern Talking) в 32 года и 65 лет
Бабблгам-дэнс-группа Aqua в 1998 и 2022 годах
Поп-рок-группа Hanson в 1998 и 2022 годах
Рок-группа Coldplay в 2000 и 2022 годах
Участницы поп-группы Spice Girls
Виктория Бекхэм в 23 года и 47 лет
Мелани Браун в 22 года и 46 лет
Эмма Бантон в 25 лет и 43 года
Джери Халлиуэлл в 31 год и 49 лет
Мелани Чисхолм в 26 и 46 лет
Кристина Агилера в 23 и 42 года
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