Эпическая история любви Марлен Дитрих и Эрнеста Хемингуэя, которые 12 лет пытались разобраться в своих чувствах
Он называл ее Капусткой, а она звала его Папа: между американским писателем Эрнестом Хемингуэем и немецкой актрисой Марлен Дитрих когда-то разгорелся нешуточный роман, который они тщательно скрывали. Сами же Хемингуэй и Дитрих всерьез считали себя жертвами «несинхронизированной страсти»: они несколько раз влюблялись друг в друга в неподходящее для этого время.
- Это была настоящая любовь с первого взгляда, которая обрушилась на писателя и актрису во время их путешествия на роскошном французском лайнере из Европы в Америку в 1934 году.
- Тогда 35-летний Эрнест возвращался домой из сафари по Восточной Африке, а 33-летняя кинодива направлялась из Германии в Голливуд после поездки к родственникам.
- В один из вечеров Марлен зашла в ресторан корабля и захотела присоединиться к группе ужинающих джентльменов. Во время трапезы актриса заметила, что за столом до ее прихода находилось 12 человек и она оказалась 13-й. Дитрих поспешила извиниться, но ей на выручку пришел подошедший Эрнест Хемингуэй. Он сказал, что был бы рад познакомиться и стать 14-м человеком за столом.
- Взаимная симпатия нашла свое отражение в письмах, которые Капустка и Папа писали друг другу, даже будучи в отношениях с другими партнерами. В одном из таких посланий Хемингуэй делился с Дитрих своими самыми интимными подробностями жизни с 4-й супругой Мэри Уэлш.
- «Крепко целую тебя», — писал Хемингуэй в конце своих писем. «Моей любви нет предела, — вторила ему Дитрих и клялась ему в вечной любви: — Я буду любить тебя вечно».
- В многочисленных письмах влюбленные говорили не только о своих семьях, работе и чувствах друг к другу: Хемингуэй и Дитрих делились и своими фантазиями. Одной из таких стало их совместное желание открыть ночной клуб, в котором Дитрих была бы певицей, а Хемингуэй — вышибалой.
- В пьесе, которую Хемингуэй мечтал поставить в клубе, актриса представлялась ему в главной роли. Автор пишет: «Я подошел бы к вам сзади и поспешно снял бы свой костюм, чтобы прикрыть вас».
- Несмотря на нежные чувства друг к другу, и Эрнест, и Марлен никогда не отказывались от отношений с другими людьми. Так, писатель был женат 4 раза, а его возлюбленная, хотя и выходила замуж лишь однажды, могла похвастаться огромным количеством поклонников как до своего официального брака, так и во время замужества.
- Хемингуэй часто называл свои отношения с кинозвездой «несинхронизированной любовью»: каждый раз Эрнест и Марлен мечтали попасть в объятия друг друга как раз тогда, когда кто-то из них уже был связан с другим партнером.
Эрнест Хемингуэй и его супруга Мэри Уэлш, 1946 год.
- Хотя отношения писателя и актрисы сложно было назвать реальными, они оба умели флиртовать друг с другом даже на расстоянии. В письме, датированном 19 июня 1950 года, Хемингуэй писал: «Марлен, вы становитесь такой красивой, что вас нужно фотографировать на паспорт двухметровой».
- «Любовь по переписке» между писателем и актрисой продлилась больше 12 лет, вплоть до самой смерти Хемингуэя в 1961 году. Свои письма Хемингуэй неизменно закачивал нежным обращением к любимой. В одном из посланий он пишет: «Всякий раз, когда я обнимаю вас, чувствую, что я наконец-то дома».
Марлен Дитрих, ее супруг Рудольф Зибер и дочь Мария Рива.
- Об отношениях актрисы с великим писателем знала дочь Дитрих Мария Рива. Спустя годы в своей биографии она напишет: «Для моей матери Хемингуэй был лихим корреспондентом в плаще с поднятым воротником, охотником со взведенным курком, но вместе с тем еще и эдаким одиноким философом». Кем бы он себя ни представлял, Марлен всегда верила в него. А Хемингуэй обожал ее за то, что она была не только красива, но и умна. Он купался в ее лести с особой застенчивой гордостью.
- Платоническая любовь Хемингуэя и Дитрих пережила самих возлюбленных, сохранившись на бумаге до наших дней. Мало того, убедиться в их искренних чувствах сегодня может любой желающий: в 2003 году Мария Рива передала 30 писем Хемингуэя к Дитрих в Библиотеку им. Кеннеди в Бостоне с условием не рассекречивать их до 2007 года. Библиотека условие выполнила и в 2007 году открыла доступ к ним для публики.
А как относитесь к «любви по переписке» вы? Как вы думаете, могут ли виртуальные отношения однажды превратиться в реальные?
Фото на превью Everett / Shutterstock.com, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News
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