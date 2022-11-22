Эпическая история любви Марлен Дитрих и Эрнеста Хемингуэя, которые 12 лет пытались разобраться в своих чувствах

Он называл ее Капусткой, а она звала его Папа: между американским писателем Эрнестом Хемингуэем и немецкой актрисой Марлен Дитрих когда-то разгорелся нешуточный роман, который они тщательно скрывали. Сами же Хемингуэй и Дитрих всерьез считали себя жертвами «несинхронизированной страсти»: они несколько раз влюблялись друг в друга в неподходящее для этого время.