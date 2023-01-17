Мы превратили любимых мультгероев в людей, и они могли бы легко сместить с пьедестала голливудских звезд
Когда мы были детьми, мультфильмы значили для нас куда больше, чем высокохудожественные драмы. Они учили нас быть добрее, рассказывали истории подлинной дружбы и любви. Само собой, даже в нарисованной зверюшке мы видели человека. Сегодня же с помощью искусственного интеллекта мы можем узнать, как выглядели бы наши любимые мультяшки, если бы вдруг стали людьми.
Бонифаций — «Каникулы Бонифация»
Крокодил Гена — «Чебурашка»
Петух — «Бременские музыканты»
Маленький Лисенок — «Земляничный дождик»
Серая Шейка — «Серая Шейка»
Кошка — «Кошкин дом»
Бабка-ёжка — «Летучий корабль»
Теленок — «Волк и Теленок»
Кролик — «Винни-Пух»
Багира — «Маугли»
Заяц — «Ну, погоди!»
Черепаха — «Как Львенок и Черепаха пели песню»
Умка — «Умка ищет друга»
Кот — «Возвращение блудного попугая»
Слоненок — «38 попугаев»
Антилопа — «Золотая антилопа»
Маленькая колдунья — «Маленькая колдунья»
Котенок Вася / Бегемот — «Котенок с улицы Лизюкова»
Соня — «Умная собачка Соня»
Шарик — «Трое из Простоквашино»
Как, по-вашему, выглядели бы персонажи старых мультиков в человеческом обличье? Может быть, кто-то был бы похож на кого-то из звезд?
Фото на превью Трое из Простоквашино / Союзмультфильм, Stable Diffusion
AdMe/Ностальгия/Мы превратили любимых мультгероев в людей, и они могли бы легко сместить с пьедестала голливудских звезд
Поделиться этой статьёй