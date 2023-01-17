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Мы превратили любимых мультгероев в людей, и они могли бы легко сместить с пьедестала голливудских звезд

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Когда мы были детьми, мультфильмы значили для нас куда больше, чем высокохудожественные драмы. Они учили нас быть добрее, рассказывали истории подлинной дружбы и любви. Само собой, даже в нарисованной зверюшке мы видели человека. Сегодня же с помощью искусственного интеллекта мы можем узнать, как выглядели бы наши любимые мультяшки, если бы вдруг стали людьми.

Бонифаций — «Каникулы Бонифация»

Крокодил Гена — «Чебурашка»

Петух — «Бременские музыканты»

Маленький Лисенок — «Земляничный дождик»

Серая Шейка — «Серая Шейка»

Кошка — «Кошкин дом»

Бабка-ёжка — «Летучий корабль»

Теленок — «Волк и Теленок»

Кролик — «Винни-Пух»

Багира — «Маугли»

Заяц — «Ну, погоди!»

Черепаха — «Как Львенок и Черепаха пели песню»

Умка — «Умка ищет друга»

Кот — «Возвращение блудного попугая»

Слоненок — «38 попугаев»

Антилопа — «Золотая антилопа»

Маленькая колдунья — «Маленькая колдунья»

Котенок Вася / Бегемот — «Котенок с улицы Лизюкова»


Соня — «Умная собачка Соня»

Шарик — «Трое из Простоквашино»

Как, по-вашему, выглядели бы персонажи старых мультиков в человеческом обличье? Может быть, кто-то был бы похож на кого-то из звезд?

Фото на превью Трое из Простоквашино / Союзмультфильм, Stable Diffusion
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AdMe/Ностальгия/Мы превратили любимых мультгероев в людей, и они могли бы легко сместить с пьедестала голливудских звезд
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