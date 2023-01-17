Мы превратили любимых мультгероев в людей, и они могли бы легко сместить с пьедестала голливудских звезд

Когда мы были детьми, мультфильмы значили для нас куда больше, чем высокохудожественные драмы. Они учили нас быть добрее, рассказывали истории подлинной дружбы и любви. Само собой, даже в нарисованной зверюшке мы видели человека. Сегодня же с помощью искусственного интеллекта мы можем узнать, как выглядели бы наши любимые мультяшки, если бы вдруг стали людьми.