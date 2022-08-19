10 фото, которые доказывают, что жизнь с ребенком — это безудержное веселье

Жизнь без детей может казаться проще, ведь недаром многие родители чувствуют себя как на американских горках. Однако возникающие трудности все же не сравнятся с той любовью, теплотой и радостными моментами, которые нам дарят дети.

ADME от души посмеялся над снимками, на которых запечатлены курьезные детские выходки.

1. «Слегка противоречивый костюм моей племянницы»

2. «Вот так моя дочь ест бананы»

3. «Урок философии от моего сына: „Все красное!“»

«Розы красные, фиалки красные, все красное!»

4. «Он просто захотел увлажнить кожу»

5. «Моя дочь толкнула своего брата, а теперь стоит в стороне и причитает: „Что же я наделала?“»

6. «Сын моего друга очень хотел сфотографироваться с куриным наггетсом»

7. «Моя мама работает учителем начальных классов, и сегодня она отправила мне ответ одного из своих очень уверенных в себе учеников»

«Объясни свой ответ, расписав ход решения в пустом поле».

«Я просто знаю».

8. «Первый Хеллоуин малыша... вместе с королем гоблинов Джаретом!»

9. «Моя сестра нашла „большие пластыри“ в ванной»

10. «Весь диван в ее распоряжении, а она лежит в такой позе...»