10 самоотверженных мам, чьи любовь и поддержка помогли знаменитостям добиться успеха

Каждый из нас не понаслышке знает, как важна поддержка близких людей. Доброе слово, внимание и терпение способны подвигнуть нас на великие свершения. Многие знаменитости добились успеха благодаря родителям, которые не сдавались и делали для своих детей буквально все. Например, мама Леонардо Ди Каприо возила сына в хорошую школу, тратя на дорогу 2 часа.

Мы в ADME в восторге от родителей, которые помогают своим детям достичь желаемого, даже если им не по душе их планы. А в бонусе расскажем, как мама помогла Биллу Гейтсу.

Кира Найтли и Шерман Макдоналд

Мама знаменитости также была актрисой, а еще сценаристом. Она познакомила своих детей с театром и балетом в раннем возрасте. Маленькой Кире поставили диагноз «дислексия» — расстройство, ведущее к трудностям в обучении, в частности чтении и распознавании звуков. Это отклонение могло поставить крест на ее карьере. Но родители помогли девочке побороть болезнь. Кира научилась справляться со своим недугом, хотя ей все еще было сложно читать. Чтобы мотивировать дочь, Шерман принесла домой копию сценария мелодрамы «Разум и чувства», где одну из главных ролей сыграла Эмма Томпсон. Эмма была кумиром Киры, поэтому мать предложила ей постараться и прочитать сценарий, ведь именно так делают актрисы.

Кристен Стюарт и Джулс Стюарт

Родители девушки связаны с индустрией кино. Джулс — ассистент режиссера по работе со сценарием, а Джон — режиссер. Маленькая Кристен росла в окружении людей, связанных с кинопроизводством. Будучи ребенком, она ходила на прослушивания в кино и рекламные ролики. В интервью Кристен как-то рассказала, что, хотя мать и была против того, чтобы она становилась актрисой, Джулс послушно водила дочь на все кастинги.

Именно Джулс настояла на том, чтобы Кристен согласилась на роль Белоснежки в фильме «Белоснежка и охотник». В 2022 году, когда девушку номинировали на «Оскар» за игру в фильме «Спенсер», в интервью она рассказала, что достигла успеха благодаря маме. Будучи школьницей, она услышала о курсах актерского мастерства и попросила у матери помощи: «Я была очень застенчивым ребенком, спросила, поможет ли она, ведь курс стоит немалых денег. Мама посмотрела на меня через зеркало заднего вида и спросила, справлюсь ли я с этим. Я сказала да».

Ченнинг Тейтум и Кей Тейтум

В детстве у актера диагностировали СДВГ и дислексию. Мальчику было трудно ходить в школу — учеба давалась ему совсем не просто. Парень ударился в спорт и занимался всем подряд — футболом, бейсболом, кунг-фу. Родители же во что бы то ни стало хотели дать сыну хорошее образование, поэтому не пожалели денег на частную школу. В интервью актер рассказал, что мать учила его: «Впитывай все как губка». Ченнинг считает, что именно поэтому он «получил больше знаний от людей, чем от школы и книг».

Райан Гослинг и Донна Гослинг

У Райана Гослинга в детстве также были проблемы с чтением. Мальчику поставили диагноз СДВГ, в школе над ним издевались, да и друзей у него не водилось. Обеспокоенная состоянием сына Донна крепко взялась за его образование и целый год учила его на дому. Вскоре после этого мальчик решил стать актером. Когда Райана номинировали на «Оскар», он дал интервью, в котором подчеркнул, как много это значит для него и людей, которых он любит. «Особенно для моей мамы, ведь она боролась за меня с самого рождения», — сказал он. На самом деле Гослинг считает, что год, проведенный дома с матерью, изменил его жизнь. «Это просто перевернуло мой мир», — говорит он.

Джессика Честейн и Джерри Рене Хейсти

Актриса проявляла интерес к профессии с раннего возраста. Как-то раз бабушка взяла девочку в театр. Вспоминая детство, актриса говорит: «Я выросла с матерью-одиночкой, которая усердно работала, чтобы накормить нас. У нас не было денег, это было трудное время». Девушка рассказала, что мать и бабушка — лучшие образцы для подражания. «Мама была тем человеком, кто заставлял меня быть личностью. Они жертвовали многим, чтобы я стала тем, кем стала», — говорит она. На День матери Джессика опубликовала в интернете поздравление, в котором сказала, что гордится тем, что она дочь женщины-воина.

Филип Сеймур Хоффман и Мэрилин О’Коннор

Когда мать будущего актера заметила любовь сына к театру, она сделала все, чтобы поддержать его интерес. Они регулярно ходили на спектакли, которые вдохновляли мальчика. В детстве Филип профессионально занимался спортом, но получил травму шеи. Его карьера спортсмена закончилась, толком не успев начаться. Чтобы отвлечь сына, мама предложила ему записаться в драмкружок.

В 2006 году актер получил «Оскар». На сцене он поблагодарил свою мать. «Она воспитывала четверых детей в одиночку и заслуживает поздравлений, — сказал Хоффман во время своего выступления. — Именно она познакомила меня с театром».

Николь Кидман и Джанель Энн Кидман

Будучи беременной первенцем, актриса решила завершить карьеру и поделилась планами с матерью. Николь сказала, что хочет посвятить все свое время детям. Но мать дочку не поддержала. Актриса рассказала, что мать «умела смотреть вперед» и посоветовала дочери не делать этого. «Возьми паузу, но не сдавайся», — предложила она. Николь послушалась совета и продолжила сниматься в кино. Актриса еще раз выразила благодарность матери на «Золотом глобусе»: «Моя мама была защитницей прав женщин, и именно благодаря ей я стою здесь. Мои достижения — ее достижения». Так что именно мать не дала Николь бросить карьеру, поэтому мы можем наслаждаться фильмами с актрисой и по сей день.

Леонардо Ди Каприо и Ирмелин Ди Каприо

Свое имя актер получил благодаря матери — женщина впервые почувствовала, как он шевелится у нее в животе, в тот момент, когда рассматривала картину Леонардо да Винчи. Мама мальчика работала на нескольких работах, и сын, видя ее трудности, мечтал поправить финансовое положение семьи и стать актером. Свои достижения он приписывает именно матери. Они были близки с самого детства. Чтобы сын получил лучшее образование, женщина записала его в школу в другом районе. На дорогу туда тратилось 2 часа, но Ирмелин вкалывала как вол ради сына. «Я бы не стоял здесь, если бы не она», — говорит актер.

Серена Уильямс, Винус Уильямс и Орасин Прайс

Серена рассказала в интервью, что именно благодаря матери они с сестрой смогли добиться успеха. Когда отец девочек ушел с работы, чтобы тренировать дочек, Орасин в одиночку кормила и содержала семью из 7 человек. «Мы бы ничего не добились без этой веры и поддержки», — говорит спортсменка. Несколько лет назад Серена написала открытое письмо к своей матери, в котором назвала ее образцом для подражания и выразила надежду, что ее дочь будет такой же стойкой, как ее мама.

Энн Хэтэуэй и Кейт Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй также регулярно выражает благодарность своим родителям. Мать девушки тоже была актрисой, и именно ее роли заставили маленькую Энн задуматься о сцене. Но когда дочка стала уговаривать маму позволить ей выступать, родители сказали свое категоричное «нет». «Мы объяснили ей, что ее работа сейчас — быть ребенком», — вспоминает Кейт. В своей речи на церемонии вручения «Золотого глобуса» актриса поблагодарила маму за то, что та когда-то вдохновила ее на роль.

Бонус: Билл Гейтс и Мэри Гейтс

Мать миллионера сильно повиляла на будущее сына. В 1991 году 35-летний Билл Гейтс не хотел встречаться с парнем, на знакомстве с которым настаивала мать. «Мама позвонила мне и попросила приехать в наш летний домик, чтобы пообщаться с несколькими людьми, в числе которых был Уоррен Баффетт. Я отказывался: он был мне неинтересен. В конце концов она убедила меня», — рассказывает Билл. По словам Гейтса, успеха он добился благодаря родителям. Его мать сыграла важную роль в сделке, которая помогла Microsoft продвинуться. Предприниматель также перечислил несколько важных вещей, которые, по его мнению, настроили его на успех. Родители мальчика показали ему ценность благотворительности и привлекали его к работе для общества с самого детства. Также они позволяли сыну проявлять независимость и поощряли его не бросать начатое, даже если с первого раза ничего не получилось.