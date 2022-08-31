11 знаменитых красоток, которые взяли перерыв в карьере, чтобы стать мамами на полную ставку

Можно сказать, что быть мамой — это работа на полную ставку. И ее трудно совмещать даже знаменитостям, которые, кажется, успевают все и всюду. С появлением детей некоторые из них отказываются от ролей и уходят в тень лишь для того, чтобы побыть с семьей и заняться воспитанием отпрысков.

Мы в ADME почитали интервью звезд Голливуда и певиц и узнали, кто из популярных дам на некоторое время предпочел семью карьере.

Деми Мур

Evan Agostini / Invision / AP / East News

В 90-х Деми Мур была одной из главных звезд Голливуда, однако после фильма «Солдат Джейн» она ушла в тень. На фоне развода с Брюсом Уиллисом актриса решила на некоторое время посвятить себя воспитанию 3 дочерей. Вот как она описала этот период в мемуарах: «Я стала домохозяйкой, чья жизнь полностью вращается вокруг девочек. А Брюс работал и обеспечивал нас, несмотря на то что больше не был моим мужем. Мы вместе воспитывали детей и чувствовали большую связь, чем когда-либо».

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Ума Турман

Fernando Allende / Broadimage Hollywood / East News

У Умы Турман трое детей. Дочь Майя и сын Левон родились в самый разгар ее карьеры. В то время актриса боролась с чувством вины за то, что она работающая мама. Ей не всегда удавалось найти баланс между личной жизнью и работой, поэтому приходилось брать детей в поездки. После рождения в 2012 году младшей дочери Ума Турман чаще стала брать небольшие роли, чтобы больше времени уделять семье и воспитанию детей.

Хэлли Берри

Invision / Invision / East News

В 2008 году Хэлли Берри впервые стала мамой. И чтобы в полной мере насладиться своим новым статусом, она ушла в тень на целых 4 года. Это был самый длительный перерыв в карьере актрисы. Вторая беременность столь длительным отпуском не закончилась, и обладательница премии «Оскар» отшутилась на этот счет: «Со вторым ребенком на подходе маме ну никак нельзя отдыхать».

Джулия Робертс

Invision / Invision / East News

С 2018 по 2022 год в карьере Джулии Робертс случилась самая длинная пауза между съемками. У нее и ее мужа Дэниела Модера трое детей, с которыми актриса и проводила все это время. Робертс призналась, что пауза была незапланированной. В тот момент не было работы, которая смогла бы вытянуть ее из дома. А сама актриса полюбила роль домохозяйки и заботливой мамы, которая всегда рядом.

Зои Салдана

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Несмотря на огромную занятость, во время беременности Зои Салдана заявила, что на первых порах уделит детям столько времени, сколько потребуется. «Мне повезло с продюсерами, все были очень понимающими. Хотя какой у них был выбор? Я бы точно не оставила детей ради работы», — делится актриса. В итоге Салдана взяла паузу практически на 2 года, а ее первым фильмом после родов стала драма «Нина».

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

С появлением детей Дженнифер Гарнер постепенно стала больше посвящать себя семье. А после рождения третьего ребенка в 2012 году и вовсе взяла условную паузу в карьере. Все изменил агент, который убедительно предложил актрисе роль в ленте «Далласский клуб покупателей». «Я родила 3 детей и одно время отказывалась от каждой роли. Как вдруг мне позвонил агент и выдал: „Или снимаешься, или на пенсию“. Ну я и согласилась, потому что не хотела бросать кино», — рассказывает Гарнер.

Анджелина Джоли

Invision / Invision / East News

В 2012 году Анджелина Джоли заявила, что, по всей видимости, ей придется бросить карьеру, когда дети подрастут. Трудно представить, как актриса справляется со всеми делами, когда у нее 3 сына и 3 дочери. Карьеру она так и не бросила, но значительно сбавила обороты. Кроме того, актриса отложила свою большую мечту на потом. «Мне нравится режиссировать, но не так давно в семье произошли изменения, и это не позволяет с головой уйти в любимое дело», — рассказывает Джоли.

Juan Sharma, PacificCoastNews.co / East News

Сальма Хайек

Сальма Хайек стала мамой в 41 год. Тогда она взяла перерыв и даже подумывала закончить карьеру. «Когда у вас появляются дети в позднем возрасте, желание работать куда-то уходит», — рассказывает актриса. «После родов я думала, что не стоит упускать драгоценное время рядом с ребенком ради фильма, который может и не стать хитом». Однако муж отговорил ее от этой затеи, и сейчас Хайек снимается едва ли не чаще, чем раньше. Со слов актрисы, она стала проще относиться к работе и теперь в приоритете для нее семья.

Felipe Ramales, PacificCoastNews.com / East News

Лиза Боне

Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Лиза Боне родила первую дочь — Зои Кравиц — в 21 год. И, несмотря на развивающуюся карьеру в кино, актриса сосредоточилась на воспитании ребенка. А в 26 лет она развелась с мужем и особенно тяжело переживала этот период. В 39 лет Боне родила вторую дочь, а спустя год появился на свет и сын. И сейчас карьера актрисы на паузе. По всей видимости, она довольна ролью «наставника» для своих детей и весьма преуспевает в этом.

Joseph Martinez / PictureLux / agefotostock / East News

Адель

AFP / East News

В 2011 году, с выходом альбома «21», Адель стала одной из популярнейших певиц в мире, но всего спустя год пропала из виду. Это было связано с рождением сына, ради которого артистка отодвинула карьеру на второй план. Подобный трюк она провернула и в 2016 году, когда после альбома «25» объявила об очередном перерыве.

Сандра Буллок

IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

Начиная с 90-х годов Сандра Буллок остается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. За всю карьеру она снялась в более чем 50 фильмах, и казалось, этот список продолжит пополняться. Однако в недавнем интервью звезда заявила, что уходит из кино на неопределенный срок. У актрисы двое детей: 12-летний Луи и 10-летняя Лейла. И теперь Буллок решила посвящать им больше времени, чем ошарашила фанатов: «Я очень серьезно отношусь к работе, для меня это обязательство 24/7. Но в данный момент я все свое время хочу уделять семье».

А вам приходилось бросать любимую работу ради семьи?

Фото на превью Invision / Invision / East News