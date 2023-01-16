11 знаменитых родителей, которым наши бабули проворчали бы: «Ну вы, блин, даете!»

Как и все родители, звездные мамы и папы желают обеспечить своим детям достойное воспитание, из-за чего им порой приходится следовать разнообразным методикам правильного развития детей. Кто-то даже придумывает собственные лайфхаки, которые могут весьма удивить людей старой закалки. Мы считаем так: главное, чтобы родителям и детям было хорошо, и не так уж важно, кто там что скажет.

Кейт Миддлтон одевает принца Луи в шорты буквально в любую погоду

Kirsty Wigglesworth / Associated Press / East News , Kirsty Wigglesworth / Associated Press / East News

Согласно старинной английской традиции, шорты — главный предмет одежды мальчиков из знатных семей. Носить их маленькие принцы и герцоги обязаны в любое время года, даже зимой. Этому обычаю, который берет свое начало в XVI веке, следуют при британском дворе и сегодня: на Рождество принц Луи был замечен с практически полностью открытыми ногами, хотя остальные члены семьи были одеты в теплую одежду. Пользовали сети тут же начали судачить и сочувствовать принцу. Но традиции есть традиции, а Луи на фото обиженным или несчастным явно не выглядит.

Ким Кардашьян кормила дочь из трубочки, прикрепленной к бра

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Чтобы уделять детям одинаковое количество внимания и уберечь их от чувства зависти по отношению друг к другу, Ким Кардашьян кормила их грудью одновременно. Для этого звезда подкладывала себе в бра маленькие пакетики с молоком, к которым были заранее приделаны трубочки. К такой хитрости Ким пришлось прибегнуть неспроста: ее старшая дочь настолько сильно ревновала мать к новорожденному брату, что даже отказывалась пускать его в свою комнату.

Алисия Сильверстоун пережевывала еду сыну

310pix.com / EAST NEWS

Алисия однажды поделилась со своими поклонниками видео, на котором она кормит своего 11-месячного сына пережеванной пищей. Помимо этого, в одной из своих книг актриса утверждает, что младенцам нежелательно надевать подгузники и что не стоит класть их в кроватку отдельно от родителей.

Сара Мишель Геллар брала у детей деньги за молоко

Чтобы приучить своих детей к экономии, Сара Мишель Геллар специально забирает из их копилки несколько монет. «Моя дочь недавно выпросила у меня чашку молока и отказалась его допивать. Тогда я решила, что в таких случаях буду урезать ее карманные расходы, ведь кто-то все равно должен заплатить за использованный продукт», — объяснила Сара.

Тоби Магуайр отказывается укачивать своих детей

DUPLAQUET JEREMY / SIPA / EAST NEWS

Тоби отказывается укачивать своих детей из-за особой системы воспитания, согласно которой дети должны расти в максимально естественных условиях. Приверженцы этой методики отказываются также покупать манежи, зеркала и подвесные погремушки.

Пинк любит готовить ужин вместе с ребенком

Певица не желает расставаться со своими детьми даже во время приготовления ужина. Такая привязанность стала предметом критики со стороны некоторых людей: они посчитали поведение звезды небезопасным для здоровья ее младшего ребенка и посоветовали Пинк носить малыша не на груди, а на спине.

Кортни Кардашьян запрещает детям пользоваться микроволновкой

PacificCoastNews / EAST NEWS

Звезда ТВ не готовит еду детям в микроволновке, так как, по ее мнению, электромагнитное излучение оказывает вредное влияние на здоровье. Ученые уже давно успокаивают Кортни: при корректном использовании микроволновые печи не вызывают каких-либо проблем с самочувствием. Впрочем, это ее выбор, и хуже ребенку от него точно не станет.

Хилари Болдуин не утешает детей, когда они плачут

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Звезда старается всегда сохранять спокойствие при виде плачущих детей. Она позволяет сыновьям и дочкам реветь столько, сколько им нужно, чтобы они могли выплакаться и успокоиться.

Гвинет Пэлтроу запрещает детям смотреть мультфильмы на родном языке

East News

Гвинет так хотела вырастить детей-полиглотов, что запрещала им смотреть мультфильмы на родном английском. По этой причине актриса включала детям мультики на испанском и французском языках.

Жизель Бюндхен не надевала подгузники на сына

Rob Rich / WENN.com / agefotostock / East News , Juan Sharma, PacificCoastNews.co / EAST NEWS

Чтобы приучить своего сына к горшку, Жизель Бюндхен действовала весьма оригинально. Модель отказалась от подгузников и бегала в туалет с ребенком, когда ей казалось, что ему нужно туда. По словам звезды, ее методика оказалась очень даже рабочей.

Ким Кардашьян позволяет дочери делать яркий макияж

0000001 / Reporter / East News

Ким не только не запрещает своей дочери пользоваться косметикой, но и даже поощряет ее увлечение. Звезда отдает дочке те средства для макияжа, которые больше не нужны ей самой.

Виола Дэвис не покупает дочери одежду в дорогих магазинах

Lifetime Television / Courtesy Everett Collection / East News

Актриса и продюсер делает все для того, чтобы девочка не начала страдать звездной болезнью. Например, Виола покупает ей одежду лишь в недорогих магазинах, отказывая ребенку в приобретении брендовых нарядов.