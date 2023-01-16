11 знаменитых родителей, которым наши бабули проворчали бы: «Ну вы, блин, даете!»
Как и все родители, звездные мамы и папы желают обеспечить своим детям достойное воспитание, из-за чего им порой приходится следовать разнообразным методикам правильного развития детей. Кто-то даже придумывает собственные лайфхаки, которые могут весьма удивить людей старой закалки. Мы считаем так: главное, чтобы родителям и детям было хорошо, и не так уж важно, кто там что скажет.
Кейт Миддлтон одевает принца Луи в шорты буквально в любую погоду
Согласно старинной английской традиции, шорты — главный предмет одежды мальчиков из знатных семей. Носить их маленькие принцы и герцоги обязаны в любое время года, даже зимой. Этому обычаю, который берет свое начало в XVI веке, следуют при британском дворе и сегодня: на Рождество принц Луи был замечен с практически полностью открытыми ногами, хотя остальные члены семьи были одеты в теплую одежду.
Пользовали сети тут же начали судачить и сочувствовать принцу. Но традиции есть традиции, а Луи на фото обиженным или несчастным явно не выглядит.
Ким Кардашьян кормила дочь из трубочки, прикрепленной к бра
Чтобы уделять детям одинаковое количество внимания и уберечь их от чувства зависти по отношению друг к другу, Ким Кардашьян кормила их грудью одновременно. Для этого звезда подкладывала себе в бра маленькие пакетики с молоком, к которым были заранее приделаны трубочки.
К такой хитрости Ким пришлось прибегнуть неспроста: ее старшая дочь настолько сильно ревновала мать к новорожденному брату, что даже отказывалась пускать его в свою комнату.
Алисия Сильверстоун пережевывала еду сыну
Алисия однажды поделилась со своими поклонниками видео, на котором она кормит своего 11-месячного сына пережеванной пищей. Помимо этого, в одной из своих книг актриса утверждает, что младенцам нежелательно надевать подгузники и что не стоит класть их в кроватку отдельно от родителей.
Сара Мишель Геллар брала у детей деньги за молоко
Чтобы приучить своих детей к экономии, Сара Мишель Геллар специально забирает из их копилки несколько монет. «Моя дочь недавно выпросила у меня чашку молока и отказалась его допивать. Тогда я решила, что в таких случаях буду урезать ее карманные расходы, ведь кто-то все равно должен заплатить за использованный продукт», — объяснила Сара.
Тоби Магуайр отказывается укачивать своих детей
Тоби отказывается укачивать своих детей из-за особой системы воспитания, согласно которой дети должны расти в максимально естественных условиях. Приверженцы этой методики отказываются также покупать манежи, зеркала и подвесные погремушки.
Пинк любит готовить ужин вместе с ребенком
Певица не желает расставаться со своими детьми даже во время приготовления ужина. Такая привязанность стала предметом критики со стороны некоторых людей: они посчитали поведение звезды небезопасным для здоровья ее младшего ребенка и посоветовали Пинк носить малыша не на груди, а на спине.
Кортни Кардашьян запрещает детям пользоваться микроволновкой
Звезда ТВ не готовит еду детям в микроволновке, так как, по ее мнению, электромагнитное излучение оказывает вредное влияние на здоровье. Ученые уже давно успокаивают Кортни: при корректном использовании микроволновые печи не вызывают каких-либо проблем с самочувствием. Впрочем, это ее выбор, и хуже ребенку от него точно не станет.
Хилари Болдуин не утешает детей, когда они плачут
Звезда старается всегда сохранять спокойствие при виде плачущих детей. Она позволяет сыновьям и дочкам реветь столько, сколько им нужно, чтобы они могли выплакаться и успокоиться.
Гвинет Пэлтроу запрещает детям смотреть мультфильмы на родном языке
Гвинет так хотела вырастить детей-полиглотов, что запрещала им смотреть мультфильмы на родном английском. По этой причине актриса включала детям мультики на испанском и французском языках.
Жизель Бюндхен не надевала подгузники на сына
Чтобы приучить своего сына к горшку, Жизель Бюндхен действовала весьма оригинально. Модель отказалась от подгузников и бегала в туалет с ребенком, когда ей казалось, что ему нужно туда. По словам звезды, ее методика оказалась очень даже рабочей.
Ким Кардашьян позволяет дочери делать яркий макияж
Ким не только не запрещает своей дочери пользоваться косметикой, но и даже поощряет ее увлечение. Звезда отдает дочке те средства для макияжа, которые больше не нужны ей самой.
Виола Дэвис не покупает дочери одежду в дорогих магазинах
Актриса и продюсер делает все для того, чтобы девочка не начала страдать звездной болезнью. Например, Виола покупает ей одежду лишь в недорогих магазинах, отказывая ребенку в приобретении брендовых нарядов.
А каких принципов воспитания детей придерживаетесь вы? Как оцениваете методы звезд из нашей статьи?