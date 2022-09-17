12 детских вещей, которые многие считают баловством. А зря, это необходимость

Каждый второй взрослый хоть раз терялся, выбирая ту или иную вещь для своего ребенка. Игрушки с зубами и синим мехом, музыкальные горшки или световые будильники — нужные приобретения или всего лишь очередная прихоть чада?

Мы в ADME изучили рынок детских товаров и выяснили, какие из них не просто вызовут интерес у детей, но и принесут им ощутимую пользу.

Ниблер

Ниблер — приспособление, которое помогает приучать детей к твердой пище. В специальную сеточку помещаются продукты. Малыш сдавливает их деснами или зубами и таким образом употребляет в измельченном виде. Диетологи рекомендуют использовать ниблеры с 6 месяцев: с их помощью родители могут вводить в рацион ребенка новые продукты и не переживать о том, что он подавится кусочками. Ниблер покормит вместо мамы и подарит родителям несколько свободных минут, пока малыш занят изучением нового продукта. Но важно не злоупотреблять этим приспособлением и не лишать ребенка возможности научиться пережевывать пищу самостоятельно.

Музыкальный горшок

Приучить ребенка к горшку — не поле перейти. Слезы и истерики часто сопровождают этот процесс, потому что ребенок не хочет делать то, чего так требуют от него взрослые. Родители могут изменить сценарий, купив музыкальный горшок. Музыка активизирует участки мозга, отвечающие за удовольствие, и превращает поход в туалет в веселое и приятное занятие, в процесс, которого не стоит бояться. С помощью таких горшков дети быстро учатся контролировать себя и брать инициативу в собственные руки.

Набор детской посуды

Милые мордочки животных, изображенные на посуде, — это не просто украшение. Скучный обед или ужин превращается в целое приключение для ребенка: съесть все содержимое тарелки и добраться до изображения любимого персонажа — задача, которую никак нельзя откладывать.

Игрушка Хагги Вагги

Хагги Вагги — персонаж компьютерной игры, набравший огромную популярность. Дети мечтают об этой игрушке, а мамы и папы опасаются, как бы зубастое существо не испугало их чадо. Психологи рекомендуют родителям впечатлительных детей перед покупкой игрушки объяснить малышу, что Хагги Вагги — не более чем вымышленный герой. Такая беседа поможет ребенку научиться отличать фантазии от реальности и брать страхи под контроль.

Самокат

Езда на самокате с раннего возраста полезна во многих отношениях. Дети учатся сохранять равновесие, развивают двигательные навыки и координацию, задействуют множество нервных центров, укрепляют мышцы, а еще активно социализируются и повышают уверенность в себе. И в конце концов, катаясь на самокате, дети проводят время на улице, а это уже немало.

Аквагрим

Аквагрим — довольно популярное детское развлечение. Многие родители переживают, что краска может вызвать раздражение кожи или аллергию. Это действительно так. Перед покупкой стоит проверить состав: в нем не должно быть токсичных элементов, таких как свинец, ртуть или асбест. А перед тем, как давать краски ребенку, лучше проверить, не вызовут ли они аллергическую реакцию. Для этого нужно нанести небольшое количество краски на руку малыша. Качественные краски не только не причинят вреда ребенку, но и помогут ему научиться рисовать, развить мелкую моторику и воображение.

Спортивный комплекс

Отличное решение для семей с детьми, активно познающими мир. Занятия с использованием снарядов помогут ребенку выплеснуть энергию, научиться выполнять упражнения и развиваться.

Силиконовые шнурки

Вещь, которая на первый взгляд кажется пустяком, может значительно облегчить жизнь и сэкономить время. Младшим детям не придется подолгу возиться со шнурками, старшим — не нужно постоянно их стирать. Кроме всего прочего, силиконовые шнурки — простой способ проявить свою индивидуальность.

Мобильный телефон

Мобильный телефон — заветная мечта большинства детей и подростков. Но многие родители не уверены в том, что он действительно необходим их чаду. И все же телефон нельзя назвать «очередным гаджетом». Оставаться на связи с ребенком, видеть его местонахождение — немаловажная причина задуматься о приобретении телефона. Ведь он позволяет детям чувствовать себя в безопасности, а родителям — оставаться спокойными и уверенными в том, что с их чадом все в порядке.

Голосовой помощник

Недавний опрос показал, что 92 % детей используют данную технологию для получения информации, 90 % — для того, чтобы задавать забавные вопросы, а 73 % — для воспроизведения музыки. Голосовой помощник может многому научить ребенка. Его интерактивные функции и голосовые команды отлично подходят для легкого обучения, а также для улучшения коммуникативных и языковых навыков. Например, дети учатся правильно задавать вопросы и внимательно слушать ответы, иными словами, голосовой помощник по-своему учит детей общаться.

Световой будильник

В летнее время такое устройство кажется излишним. Но осенью, когда утром еще темно, вставать физиологически очень тяжело. Световой будильник подает мозгу сигнал, схожий с тем, какой летом ему подает солнце. В комнате постепенно становится светлее, и пробуждение уже не кажется таким мучительным.

Карманные деньги

Эксперты советуют родителям не ждать, когда дети вырастут, а начинать обучать их финансовой грамотности в 5—6-летнем возрасте. Карманные деньги помогут детям выработать полезные привычки на будущее. Например, умение экономить и откладывать деньги на более крупные покупки — полезный навык, который уж точно не будет лишним.