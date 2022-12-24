12 звезд, которые не планировали детей. А потом мы и глазом моргнуть не успели, как они стали родителями

Что бы там ни говорили про «женское счастье», у каждой оно свое. Многие звезды вот совершенно не торопились выходить замуж и рожать детей. И это правильно, ведь родительство — дело ответственное, и решение должно быть таким же. Однако мнению людей свойственно меняться, и те, кто когда-то был чайлдфри, пришли к осознанному желанию завести ребенка. И мы можем лишь порадоваться за звезд, которые сегодня наслаждаются материнством (или отцовством), пусть и когда-то этого не хотели.

Кирстен Данст

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , WENN.com / agefotostock / East News , BG023 / Bauergriffin.com / East News

Кирстен говорила: «Я не из тех, кому нужны дети», но многое поменялось, стоило актрисе стать крестной мамой. Она очень полюбила малышку и решила для себя, что такую сильную любовь можно испытать, если только у тебя есть дети. Поэтому вскоре в одном из своих интервью Кирстен сказала: «Я работаю с 3 лет. Пора завести детей и расслабиться». Как итог у нее уже двое мальчишек.

Кэмерон Диас

«Никогда не хотела стать матерью. Я не хочу нести ответственность ни за кого, кроме себя. А ребенок — это ежедневный труд без перерывов и праздников на протяжении 18 лет», — заявляла Кэмерон в 2014 году. Разумеется, после такого интервью актриса стала яркой чайлдфри-иконой для таких же, как она, женщин. Позже, уже после рождения дочери, она призналась своей подруге Гвинет Пэлтроу, что просто боялась не встретить подходящего партнера. Что ж, в своем супруге Бенджи Мэддене актриса, похоже, уверена, и мы за нее очень счастливы.

Джессика Бил

Gregory Pace / BEImages / EAST NEWS , East News

Когда-то актриса полушутя говорила, что ей хватает забот о своей собаке. Близкие ее мужа, Джастина Тимберлейка, утверждали, что в их паре именно Джессика «тормозит» появление детей. Но все это в прошлом. Актриса, по всей видимости, просто поняла, что ее время пришло и она готова стать матерью. Так что теперь у звездной красотки подрастает двое сыновей.

Джанет Джексон

face to face / Reporter / East News , 0000001 / Reporter / East News

Джанет долго искала свои идеальные отношения. Несмотря на то что певица выросла среди многочисленных братьев и сестер, она не торопилась заводить собственную большую семью — не исключено, что именно по этой причине. Будучи на пике славы, Джанет призналась, что дети для нее необязательны. «Дети — это как, знаете, глазурь на торте. Приятно, но совершенно необязательно». Так что многие поклонники считали, что детей у певицы никогда не будет, но она потрясла общественность, родив малыша в 50 лет. «Вот что я вам скажу: стать матерью — еще не равно перестать быть горячей красоткой», — уверенно заявляет Джанет после рождения сына. И она совершенно права.

Ева Мендес

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Ева призналась, что не хотела детей, пока не встретила Райана Гослинга. «Понимаете, я влюбилась. Почувствовала, что хочу не просто детей, а детей от него», — откровенничает актриса. А теперь у звездных супругов растут 2 дочери.

Зоуи Дешанель

Evan Agostini / Invision / AP / East News , PacificCoastNews / EAST NEWS

Лет 10 назад Зоуи говорила, что материнство в ее планы не входит. «Вот моя сестра — прирожденная мамочка, она все время возится с детьми. Нет, я люблю проводить время с детьми, но свои мне не нужны», — делилась актриса. Она как раз развелась со своим тогдашним супругом, с которым провела в браке 3 года. Вероятно, именно он казался ей неподходящим партнером, потому что от следующего мужа актриса все же родила двоих детей, дочку и сына.

Джош Холлоуэй

ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

Звезда сериала Lost признается, что когда-то не хотел детей и они с женой передумали только недавно. Зато теперь Джошу можно смело давать премию «Отец года»: своих детей он просто обожает и, кажется, вся его жизнь посвящена дочери и сыну.

Ева Лонгория

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

«Я не из тех женщин, которые говорят: „Ой, пора бы мне уже рожать“. Дети должны рождаться по любви, и если я так и не встречу мужчину, с которым захочу создать семью, то ничего страшного, если я останусь бездетной», — откровенничала Ева. Рождение детей явно не было для актрисы приоритетным вопросом. А затем Ева вышла замуж за мужчину, у которого уже было трое детей, и спустя 2 года брака, видимо, поняла, что от этого человека она готова родить. Теперь у актрисы подрастает сын.

Келли Кларксон

Stevens / RTN / MediaPunch Inc. / EAST NEWS , Coleman Rayner / East News

Келли считала, что точно не будет хорошей матерью. Кроме того, когда-то она даже заявляла, что и брак ей не нужен. Однако потом певица, вероятно, остепенилась: в 2014 году у нее родилась дочь, а спустя пару лет — сын.

Диана Крюгер

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Актриса долго была уверена, что не хочет детей. «Я была слишком эгоистичной», — вспоминает Диана. Когда ей было за 30, она начала задумываться о детях, но для этого рядом должен был быть надежный партнер, а отношения, которые были тогда у Дианы, не устраивали ее, и она смирилась, что, возможно, останется без детей и это нормально. Однако все изменилось, когда актриса встретила Нормана Ридуса. Сейчас у пары подрастает дочь, и Диана рада тому, что не завела детей раньше. «Я сходила на все вечеринки и посетила все страны, которые только хотела посетить, — признается Диана. — Теперь я на 100 % готова посвятить себя ребенку».

Эми Шумер

Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS

В 2018 году Эми, участвуя в телешоу, призналась, что детей раньше не хотела. Актриса в шутку добавила, что увидела свое детское фото и решила не лишать мир такого чудесного ребенка. Примерно в то же время она вышла замуж, и вскоре у пары родился сын. Комедиантка поделилась, что они с мужем подумывают и о втором ребенке.

Саймон Коуэлл

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Популярный ведущий категорически отказывался заводить детей. «Боже мой, да ни в жизнь. Если они изрисуют мне стены, я с ума сойду», — говорил Саймон. Но в 2014 году у него родился сын Эрик, и это изменило его жизнь. Саймон признается, что до рождения ребенка его жизнь на 99 % состояла из работы и он постоянно чувствовал себя несчастным. «Сейчас, когда у меня появился Эрик, я больше не работаю по ночам. Если бы не он, кто знает, что бы вообще со мной было», — делится своим счастьем шоумен.

А как вы относитесь к чайлдфри? А к тем из них, кто в конце концов поменял свое мнение насчет деторождения?