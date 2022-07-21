13 крепких звездных пар, которые проявляют свои чувства по-разному, но не остается сомнений, что это любовь

Отношения звездных пар всегда привлекают внимание публики. Листая ленту в соцсетях, нет-нет да и натыкаешься на новости о том, как известные артисты устраивают свою личную жизнь (и не всегда удачно). Но есть и такие пары, в которых партнеры держатся друг за друга и всячески проявляют свои нежные чувства.

Мы в ADME искренне верим в любовь и поэтому покажем вам подборку звездных пар, о чьих отношениях переживать уж точно не нужно, настолько они кажутся крепкими.

Том Холланд и Зендея

Не так давно экранная пара из фильмов о Человеке-пауке стала таковой и в реальности, так как актеры, исполнившие главные роли, начали встречаться. Зендея давно нравилась Тому Холланду, и вот наконец они стали парой. В день рождения Тома Зендея выложила пост с подписью: «Счастливого дня рождения тому, кто делает счастливой меня».

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора в фильмах Marvel, частенько напоминает поклонницам, что его сердце не свободно. Время от времени актер выкладывает фото своей жены и каждый год поздравляет ее с праздниками.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Американская актриса Меган Фокс нередко появляется на красной дорожке в экстравагантных образах вместе со своим женихом. В соцсетях она опубликовала видео, в котором артист Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) делает ей предложение.

«Как в предыдущих жизнях и в последующих, я сказала „да“», — подписала видео Меган Фокс.

ASAP Rocky и Рианна

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

В мае 2022 года стало известно, что у певицы Рианны и артиста Ракима Майерса (ASAP Rocky) родился ребенок. Близкий к певице источник рассказал о том, как проходила ее беременность: «Они такие же, как и любая другая пара будущих родителей. Да, они знаменитости, но при этом они еще и самая милая, самая веселая молодая пара, которая ждет детей». Всю беременность Рианны Раким появлялся с ней на публике и демонстрировал образцовую нежность по отношению к будущей матери.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Invision/Invision/East News

У Райана Рейнольдса и его супруги Блейк Лайвли крепкая семья и отменное чувство юмора. Супруги не стесняются подшучивать друг над другом в жизни и в соцсетях. Однажды в рекламе своей компании Райан Рейнольдс попросил Блейк Лайвли выйти и рассказать о бренде. Однако вместо актрисы появилась дублерша. Когда Рейнольдс спросил, в чем дело, дублерша ответила, что Блейк Лайвли наняла ее на случай скучного мероприятия. Сама Блейк тоже прокомментировала ситуацию в своем стиле: «Дорогой, если бы ты заплатил больше, смог бы позволить себе меня. Прости».

Том Хэнкс и Рита Уилсон

0000001/Reporter / East News , Drew Altizer, PacificCoastNews / East News

Одна из самых крепких пар Голливуда — Том Хэнкс и Рита Уилсон. Пара познакомилась на съемочной площадке в 1981 году, и спустя 7 лет состоялась свадьба. Таким образом, счастливый брак Хэнкса и Уилсон продолжается уже более 30 лет. Даже после стольких лет вместе пара продолжает демонстрировать любовь друг к другу в соцсетях. Например, Том Хэнкс призывает своих подписчиков обратить внимание на музыкальное творчество его супруги подписью: «Новая песня! Я огромный фанат этой женщины».

Камила Алвес и Мэттью Макконахи

East News , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Мэттью Макконахи до встречи со своей нынешней супругой Камилой Алвес не был уверен, что когда-нибудь найдет «ту самую». Но сейчас, кажется, у актера не осталось сомнений, что его жена и есть любовь всей жизни: «С того вечера я не хотел проводить время ни с одной другой женщиной, не хотел иметь детей ни от кого, кроме нее. У нас есть любовь, которую мы никогда не ставим под сомнение».

Леброн Джеймс и Саванна Бринсон

AP/East News , AP/East News

Леброн Джеймс и Саванна Бринсон вместе еще со школьных времен, и у них 2 сыновей. Баскетболист сделал супруге предложение сразу после полуночи 1 января 2012 года в Майами-Бич в окружении своих товарищей по команде. Джеймс обсуждал свадьбу только в общих чертах, однажды описав свою роль как гарантию того, что «Саванна получит все, что она хочет, в день свадьбы, о котором она всегда мечтала».

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

История Джастина Бибера не такая уж волшебная сказка, как часто думают о жизни звезд с мировым именем. У певца обнаружились проблемы как с физическим, так и с ментальным здоровьем, однако ему повезло найти человека, с которым он может бок о бок справляться с трудностями. Этим человеком стала модель Хейли Болдуин (Бибер), которая в интервью заявила: «Я точно знаю, что люблю этого человека уже очень давно, и даже в такие времена не откажусь от него».

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман опубликовала фотографию, на которой они с мужем зажигают свечу в день своей свадьбы в 2006 году. В 2022 году пара отметила 16-летие счастливого брака. Актриса разместила фото с подписью: «Помню это, как будто это было вчера. Навсегда».

Invision/Invision/East News

Кит Урбан до сих пор любуется своей женой, не сводя с нее глаз на мероприятиях.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил не перестают забавлять поклонников своими праздничными образами. Супруги предстают перед своими подписчиками в соцсетях то в разноцветных пляжных костюмах, отмечая день рождения певца, то в нарядах персонажей из «Гарри Поттера» на Хеллоуин. Пара посмешила поклонников семейным фото в костюме профессора Макгонагалл и Дамблдора, а Тимберлейк оставил комментарий: «Зовите меня ДамблПАПА».

Джон Ледженд и Крисси Тайген

Эта пара — гармоничное сочетание жизненного юмора и любви. Это проявляется в забавных подписях к постам, которые выкладывает Крисси: «Самый любимый цветок Джона — цветок лука. В мире так много красивых цветов — я лично не могу выбрать только один, но он выбрал, и это почему-то лук. Так или иначе, я его очень люблю. Спасибо, что проводишь все свои свободные минуты с семьей».

Дэкс Шепард и Кристен Белл

Эта парочка — доказательство того, что можно жить в счастливом браке и при этом оставаться лучшими друзьями. Кристен и Дэкс регулярно радуют поклонников уморительными фотографиями, доказывая, что звездная пара — это не всегда о лоске и совместных выходах на красную дорожку.

А какие звездные пары умиляют вас своими проявлениями чувств?

Фото на превью Invision/Invision/East News