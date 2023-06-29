13 звезд, которые плевать хотели на предрассудки и стали родителями тогда, когда посчитали нужным

Споры о том, в каком возрасте лучше рожать детей, постепенно теряют актуальность. Родительство не всегда укладывается во временные рамки: стать классным папой или мамой можно как в 20 лет, так и в 80. Мы посмотрели, кто из звезд рано познал радости материнства и отцовства, а кто решился на этот серьезный шаг, будучи зрелым и состоявшимся.

Наталья Водянова

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У Водяновой пятеро детей, Лукас, Нева, Виктор, Максим и Роман. Своего первенца Наталия родила, когда ей было всего 19 лет. Сейчас модели 41.

Аль Пачино

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У 83-летнего актера родился четвертый ребенок. В июне 2023 года Аль Пачино и его 29-летняя спутница Нур Альфаллах стали родителями. Мальчика назвали Романом.

Меган Маркл

MICHELE SPATARI/AFP/East News

Меган Маркл родила своего первенца, Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора, 6 мая 2019 года. Маркл стала мамой в 37 лет. Дочь Маркл Лилибет Диана появилась на свет, когда герцогине исполнилось 39 лет.

Соланж Ноулз

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Соланж родила Джулза в 2004 году. В то время Ноулз было 18 лет, она забеременела от своего школьного возлюбленного Даниела Джулза Смита. Когда Соланж было 17 лет, молодые люди поженились, но через 2 года развелись. Сейчас Ноулз 37 лет, а ее сыну — 18.

Роберт Де Ниро

LOIC VENANCE/AFP/East News

79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Дочь актера и его спутницы Тиффани Чен появилась на свет 6 апреля 2023 года. Девочку назвали Джиа Виргиния Чен-Де Ниро.

Тина Кунаки

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Модель впервые стала мамой в 2019 году, будучи замужем за Венсаном Касселем. Когда у знаменитой пары появилась дочь Амазони, Кунаки было всего 22 года.

Николь Кидман

SNAPPER/bauergriffinonline.com/East News

У актрисы есть двое детей от предыдущего брака с Томом Крузом. Первый биологический ребенок у Кидман появился в 2008 году. Тогда актриса уже была замужем за Китом Урбаном. На тот момент ей исполнился 41 год.

Брук Шилдc

Первая дочь Шилдс Роуэн родилась в 2003 году, когда актрисе было 38 лет. Спустя 3 года, в 41 год, звезда решилась еще на одного ребенка, и на свет появилась ее вторая дочь Гри.

Ричард Гир

Ричарду Гиру было 50, когда он впервые стал отцом в 2000 году. В 70 лет Гир снова стал отцом: в 2019 году у него родился сын Александр.

Кайли Дженнер

Дженнер родила дочь Сторми в 2018 году. Звезде было 20 лет. В 2022 году Кайли стала мамой во второй раз — на свет появился ее сын Айрэ.

Стив Мартин

Стив Мартин впервые стал отцом в 67 лет. Жена актера, журналистка Энн Стрингфилд, родила дочь Мэри в конце 2012 года. «Думаю, если бы ребенок появился раньше, у него был бы паршивый отец. Ведь я был бы полностью сконцентрирован на карьере», — признавался актер в одном из интервью.

Рэйчел МакАдамс

Рэйчел МакАдамс родила первенца в 39 лет. А в 2020 году 41-летняя актриса вновь забеременела.

Вупи Голдберг

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На самом деле Вупи Голберг — прабабушка. Сейчас у 66-летней актрисы трое внуков и одна правнучка. Бабушкой актриса стала в 34 года. «Для меня это самая забавная вещь на свете, — как-то призналась Голдберг. — В молодости я была бабушкой, а теперь я прабабушка.»

Фразы про «тикающие часики» и «последний вагон» морально устарели. По статистике, средний возраст женщин, которые вступают в брак, в западных странах постоянно растет. Сальма Хайек входит в число женщин, которые никуда не спешат: актриса впервые вышла замуж в 42 года и ни разу об этом не пожалела.