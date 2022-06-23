15+ свекровей и тещ, которых надо в щечку целовать да пылинки с них сдувать
В сети гуляет немало историй о несносных тещах и свекровях, которые буквально перекрывают молодым кислород. Однако супружеская жизнь — это отнюдь не всегда вечное противостояние с матерью своей второй половинки. Некоторым счастливчикам везет, и все у них складывается благополучно.
Мы в АDME обратились к историям пользователей сети, которые со своими тещами и свекровями живут душа в душу.
- Приехали к теще на огород, а жена демонстративно молчит: повздорили. Теща накормила, расцеловала, банками с соленьями и вареньем загрузила. Едем, жена молчит как-то непривычно. Доехали до дома, и тут ее прорвало: «Я сказала, что поругались, а она в ответ: „Ты сама дура, не надо ему нервы мотать!“ Вот ты мне скажи, чья это мать, твоя или моя?» © Rec17 / Pikabu
- Моя свекровь всегда считала меня частью семьи, она не ждала, пока мы поженимся, чтобы наладить со мной контакт. Никогда не высказывала свое мнение о наших отношениях или решениях, отлично готовит и устраивает застолья для всей семьи. Еще свекровь отличная няня! Она развлекается со своими внуками, проводит с ними время и любит их всех одинаково. Советы по воспитанию своему сыну дает, только если он сам об этом попросит. © MumbleSnix / Reddit
- Моя свекровь — замечательная женщина. Она относится ко мне как к собственной дочери, доверяет и поддерживает. Как-то раз, помню, муж привез тяжелый багаж, я решила помочь ему разгрузить его, открыла, а там куча платьев, туфель, сумочек и принадлежностей для душа. Он взглянул на меня и говорит: «Это все для тебя от мамы». © Mussarat Arif / Quora
- А мне реально повезло. Свекровь привозила сыночку столько еды, что я не готовила потом пару дней. Ко мне относилась как к дочери и, главное, приезжала, пила кофе и говорила, что устала и пора ей домой. С мужем уже 12 лет в разводе, а с его мамой до сих пор в отличных отношениях! © rinagilfa / Pikabu
- Мы с моим нынешним мужем сходились дважды. Первый раз расстались на полгода, не общались, жили по разным городам, и вдруг звонок от него. Его мама всегда очень любила меня, и тут ей стало плохо. О нашем разрыве не знала, и он, чтобы не расстраивать ее и не ухудшать самочувствие, попросил меня съездить с ним и сыграть, будто бы у нас все хорошо. Отказать не могла, поехала с ним, буквально за пару дней мы там помирились и сошлись по-настоящему. Сейчас 6 лет в браке, а любимая свекровь нянчит двоих внуков. © Палата № 6 / VK
- Моя свекровь с самого начала была просто приветлива со мной. Она прекрасная бабушка для моей дочери. Всегда помогала, когда нам нужна была помощь по уходу за детьми, и никогда ничего не просила взамен. Я так ей благодарна. © roonil_wazlib_the2nd / Reddit
- Я люблю ее как свою маму и знаю, что она меня очень любит. Я рассказываю ей обо всем, что сказала бы маме, и она всегда дает мне советы. А еще я всегда буду ей благодарна за то, что она родила моего мужа — он мой лучший друг. © Eleanor Chibwe / Quora
- У меня с тещей очень теплые отношения, она и шутки про тещ воспринимает адекватно. Жена с моей матерью тоже очень прекрасно ладит, зовет ее только по отчеству, а мать и не против. Так что 23 года вместе, полет отличный. © adal78 / Pikabu
- Мы с мужем и моей мамой работаем на одной работе, живем тоже все вместе у моих родителей. Коллектив на работе в основном мужской, и мужики вначале подкалывали мужа: «Берегись тещи, забирай жену скорее от нее». А мы живем одной дружной семьей, муж называет мою маму мамой, а она, в свою очередь, обожает его как родного сына. Почти каждый день мы устраиваем посиделки на кухне и любим говорить между собой, что вместе мы — сила. © Подслушано / VK
- Мне повезло со свекровью. Эта женщина идеальна, она мой кумир! Она оптимистка до мозга костей. На кухне мы с ней команда. Поговорить можно обо всем на свете. В вопросах воспитания она лишь предлагает что-то, причем спокойно, ненапряжно. Когда ссоримся с мужем — мирит на раз-два. Я так люблю ее. © Подслушано / VK
- Есть так много вещей, которые мне нравятся в моей свекрови, поэтому я просто их перечислю. Она приняла меня в свою семью с распростертыми объятиями, без вопросов и опасений. Через месяц она дала мне ключ от своего дома и сказала, что я могу зависать там в любое время, даже если никого нет дома. Она никогда не выбирает чью-то сторону между мной и мужем, но поддерживает нас как единое целое. Не было ни минуты, чтобы я чувствовала себя для нее менее важной, чем мой муж. Она постоянно называет меня дочерью, и это кажется совершенно естественным. Она, наверное, отдала бы мне половину своих вещей, если бы я попросила. © LadyGrey90 / Reddit
- Моя просто потрясающая, я ее люблю! Она из тех, кто готов помочь в любую минуту: предлагает помыть посуду или постирать, когда приходит в гости. Поначалу меня это напрягало, потому что мама воспитала меня очень независимой, иногда мне бывает просто трудно принять помощь. Но как только я поняла, что она делает это искренне, проявляя таким образом свою любовь, я расслабилась. Она приезжает нянчиться с нашим сыном в любое время, когда мы просим, очень рада быть бабушкой. Мы отлично ладим. © unknown author / Reddit
- И вот мне 35. Двое детей от разных мужиков, ни одного брака по паспорту. Попытки быть сильной и независимой увенчались успехом, ибо сейчас я понимаю, что мужик-то мне и не нужен, потому что у меня обалденные бывшие типа «свекор» и «свекровь» — официально-то замужем я не была. Квартиру, машину, работу — пожалуйста. И все потому, что я наладила с ними хорошие отношения: всегда спрошу, как дела, как самочувствие, о бывшем — их сыне — плохо не говорю. Искренне за них переживаю, люблю, и очень я им благодарна! © Подслушано / VK
- Я люблю свекровь почти так же сильно, как свою собственную маму. Она уважает личные границы, предлагает свою помощь, но никогда не настаивает. У нас много общих интересов, всегда есть о чем поговорить. Помню, как-то муж пришел к ним домой, чтобы забрать морозильную камеру для хранения грудного молока. Так она в итоге приехала вместе с ним к нам домой, чтобы повидаться со мной и внуком, и принесла с собой ужин. © strikeredkite / Reddit
- Сегодня свекровь пришла и забрала моего 1,5-годовалого малыша понянчиться на целый день. Она сумела его уложить вздремнуть, а потом принесла обратно абсолютно счастливого. А еще занесла пакет свежих овощей со своего огорода и предложила прийти к нам на выходные, чтобы помочь с ремонтом в доме. В таком деле никогда не помешает лишняя пара рук. Она живет с нами по соседству, но никогда не навязывается, заходит, только если нам действительно нужна помощь. © InannasPocket / Reddit
- В нашей семье теща всегда на стороне зятя. Он у нее золото. Зато на моей стороне — свекровь. Живем от всех отдельно, шаблон порван, подружки в шоке. © *************** / Pikabu
- Муж не является биологическим отцом моих дочерей, но всегда воспринимал их так, будто нянчился с ними с младенчества. Свекровь, когда впервые увидела, сразу взяла и приняла их в семью. И с тех пор всегда относилась к ним ровно так же, как к своим родным внукам. © Lora Moore / Quora
А вы дружите или враждуете с матерями своих вторых половинок?
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