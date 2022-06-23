15+ свекровей и тещ, которых надо в щечку целовать да пылинки с них сдувать

В сети гуляет немало историй о несносных тещах и свекровях, которые буквально перекрывают молодым кислород. Однако супружеская жизнь — это отнюдь не всегда вечное противостояние с матерью своей второй половинки. Некоторым счастливчикам везет, и все у них складывается благополучно.