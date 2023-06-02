15+ свекровей и тещ, после общения с которыми вообще ничего не страшно

Свекрови и тещи — персонажи уникальные. Они всегда готовы поделиться своим категоричным мнением по любому поводу и дать совет, когда их даже не просят. Их заявления, равно как и поступки, могут быть абсолютно необъяснимыми для зятя и невестки. Мы собрали реальные истории от пользователей, которые точно знают, на что способны теща и свекровь. Спойлер: на многое!