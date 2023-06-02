15+ свекровей и тещ, после общения с которыми вообще ничего не страшно
Свекрови и тещи — персонажи уникальные. Они всегда готовы поделиться своим категоричным мнением по любому поводу и дать совет, когда их даже не просят. Их заявления, равно как и поступки, могут быть абсолютно необъяснимыми для зятя и невестки. Мы собрали реальные истории от пользователей, которые точно знают, на что способны теща и свекровь. Спойлер: на многое!
- Когда ребенок родился, я купил жене в помощь посудомоечную машину. Приехали в гости тесть с тещей. Поели. Стал складывать посуду в машинку, так теща вся извелась: «А зачем нам эта посудомойка? Таких денег стоит! А когда стирает, еще и электричество тратится! Ужас! Лучше бы мыли под краном — еще никто от этого не умер!» А я на это спокойно так вынимаю посуду из посудомойки и кладу в мойку. «Пожалуйста, — говорю, — мама, можете приступать!» А она сразу: «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж, как вам хочется, сами взрослые уже!» Не, так-то теща у меня хорошая, грех жаловаться. © BARin134 / Pikabu
- Моя свекровь вручает оригинальные подарки. Однажды подарила мне страховку от клеща. Я оказалась перед выбором: то ли бежать в тайгу, в надежде что страховка сработает и мне вколют иммуноглобулин на эти бешеные деньги, то ли пропадай подарок. Да ладно, вру, ничего я не выбирала. Сгорел сертификат. А мужу его мама на день рождения подарила книгу «Как похудеть на 10 килограммов». Чего-то тоже подарочек не сработал. © guryana / Pikabu
- У меня теща тот еще персонаж. Они с тестем на Камчатке живут, на этот Новый год прилетели к нам. Жена спрашивала: «Мама икры предлагает привезти. Надо нам или нет?» Отказываться не стал. Так вот, привезла она несколько килограммов икры и распродала по знакомым, кто заказывал, ну и нам с женой продала килограмм. Да-да, хочется надеяться, что хоть скидку сделала. © Naiprin / Pikabu
- Я сидела перед работой за кухонным столом, и моя свекровь решила дать мне наставления. Она сказала: «Лиза, я должна попросить тебя об одном: если ты будешь изменять моему сыну, то, пожалуйста, не говори ему об этом. Просто так это не делается». © Lisa Frangipani / Quora
- «Надеюсь, ты беременна, иначе непонятно, как ты это ешь», — выдала свекровь, смотря, как я доедаю банку кислых соленых огурцов. © Naonolvi / Twitter
- Свекровь делала мне разные подарки. Были хорошие и нужные, но были и экстравагантные. Самым незабываемым таким подарком оказался пакет с ее бывшими в употреблении трусами и ночнушками. С объяснениями, что трусы ей стали малы, а вместо ночнушек она решила носить пижамы. Выкидывать и разрезать на тряпки жалко. Поэтому — дарю! У меня ее вещи жалости не вызвали и были отправлены на помойку. Самое смешное, что через некоторое время она обратилась ко мне с просьбой, нет ли у меня каких старых вещей, чтобы ей порезать на тряпки. Вот тут я пожалела, что уже не могу вручить ей назад ее «подарок» со словами: «Дарю!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Нам свекровь по дешевке пыталась продать шкаф, который мы ей купили на подаренные на свадьбу деньги. © yulia0250 / Pikabu
- Бывшая свекровь выдала: «Ну ты же алименты получаешь? Так ты с них откладывай — потом квартиру купишь». Откладывай с алиментов. Але, тетя, вы живете в удивительной вселенной. © avverushka / Twitter
- Свекровь попросила меня зайти и забрать ее пылесос из дома моей невестки и занести его к ней домой. Но самое интересное заключалось в том, что дом моей невестки был в 160 километрах от меня, а дом свекрови — в 800 километрах. Я думала, что она шутит, но, нет, она реально думала, что в этом ничего такого — мотнуться на такое расстояние и привезти ей пылесос. Я отказалась, и она не разговаривала со мной больше 2 месяцев. Ну что ж. © Mickie McCord / Quora
- Когда я пугаюсь или ударяюсь, начинаю зло ругаться на немецком. Со стороны выглядит, будто в девочку-припевочку на минуту вселилось нечто. Муж постоянно прикалывается над этим, но своим родителям никогда не рассказывал об этом. Как-то у нас гостила свекровь, с которой у нас сразу не заладилось. В очередное утро она ходила по кухне, контролируя готовку, как надзиратель. От волнения я обожгла себе палец и смачно выругалась в кастрюлю. Теперь свекровь считает, что я колдую ей что-то плохое, и больше к нам не ездит. © Подслушано / Ideer
- Мне теща подарила на Новый год щетку для чистки машины от снега. Мою же собственную, сломанную, которая лежала у меня на балконе. © ZamyT / Pikabu
- У меня со свекровью разгорелся скандал всего-то из-за кваса! Я позвала друзей к нам посидеть, пожарить шашлыки. Специально зашла в магазин вечером и купила квас. Очень хорош он в такую жару, как по мне. Так нет! Она заладила, что лучше бы я взяла и компот или кисель сварила. Спорили долго, пока муж не пришел с еще 2 бутылками кваса. Тут стало всем понятно, в какой он «команде». © Палата № 6 / VK
- На Рождество свекровь подарила всем своим невесткам по браслету с бриллиантом. Я не ношу украшения, но, встречаясь с ней, старалась его надевать. А через несколько лет она предложила выкупить его обратно. Я удивилась: «Почему?» Она ответила, что другая невестка потеряла его и очень расстроилась. Свекровь думала, что я не сильно дорожу им, поэтому захотела заплатить за него, чтобы отдать браслет той девушке. Я просто обалдела. В конце концов смогла из себя выдавить: «Я ценю ваше предложение, но мне хотелось бы сохранить браслет». © Anne Riley / Quora
- Звонит мужу мать, с которой мы, мягко говоря, в никаких отношениях: «Я тут подумала, Оксана, наверное, не особо хочет меня видеть. Я же ей не нравлюсь, да?» Муж: «Она относится к тебе так же, как ты к ней». Свекровь после долгой паузы выдает: «Так это что получается, мы с ней ненавидим друг друга?!» © oxe4ka / Pikabu
- Когда мы вернулись из нашего медового месяца, она заявилась к нам через полчаса и начала рассказывать мне, что мы должны делать и как мы должны, по ее мнению, жить. Я не стала ее перебивать, и она проговорила около 30 минут. Когда она наконец остановилась, я предложила ей просто уйти и не возвращаться, пока она не будет готова вести себя как гостья, а не как королева. © Geo Ashe / Quora
- Моя свекровь выдала мне, что у нее такая миссия — убедить нас родить двоих как минимум. Ее первой внучке уже год. Сколько раз она к нам приехала помочь? 0 раз. Зато «миссия»! © svekazzz / Twitter
- Бывшая свекровь сказала моему уже бывшему мужу, что я стала слишком толстая после родов, и подарила мне пузырек с таблетками для похудения. А потом еще заявила, что узнавала: он должен жениться на женщине, которая родилась в год Быка. Не поверите, но муж изменил мне после этого. На что свекровь сказала, что если я люблю его, то должна просто терпеть это. © M T / Quora
Тещи и свекрови не просто так стали постоянными героями анекдотов. Отношения молодой семьи с их мамами — это кладезь шуток и поводов для визита к психотерапевту. Порой взрослое поколение отмачивает такое, что хоть стой, хоть падай.
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