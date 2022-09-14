15 звезд, которых мы помним в роли родителей. А у них, оказывается, уже есть внуки
Звезды такие же люди, как и мы. Они создают семьи, воспитывают детей. И в какой-то момент неожиданно приобретают новый статус — бабушки или дедушки. Сьюзан Сарандон, Пирс Броснан и Джим Керри возятся с внуками и не видят предела своему счастью.
Мы в ADME сопоставили снимки наших любимых знаменитостей, на которых они с детьми, и те, где они с внуками. Получилось трогательно.
Джим Керри
Голди Хоун
Майкл Дуглас
Сьюзан Сарандон
Дайана Росс
Пирс Броснан
Оззи Осборн
Крис Дженнер
Курт Рассел
Барбра Стрейзанд
Снуп Догг
Присцилла Пресли
Джейн Сеймур
Рита Уилсон
Стивен Тайлер
Кто из знаменитостей удивил вас своим статусом бабушки или дедушки?
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