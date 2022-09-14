15 звезд, которых мы помним в роли родителей. А у них, оказывается, уже есть внуки

Звезды такие же люди, как и мы. Они создают семьи, воспитывают детей. И в какой-то момент неожиданно приобретают новый статус — бабушки или дедушки. Сьюзан Сарандон, Пирс Броснан и Джим Керри возятся с внуками и не видят предела своему счастью.

Мы в ADME сопоставили снимки наших любимых знаменитостей, на которых они с детьми, и те, где они с внуками. Получилось трогательно.

Джим Керри

Supplied by PacificCoastNews.com / East News , Broadimage / East News

Голди Хоун

Майкл Дуглас

Сьюзан Сарандон

Дайана Росс

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Пирс Броснан

Оззи Осборн

Крис Дженнер

Курт Рассел

Барбра Стрейзанд

Снуп Догг

Присцилла Пресли

Джейн Сеймур

Рита Уилсон

Mirek Towski / DMI via AP / East News , LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Стивен Тайлер