20+ новоявленных пап, у которых после рождения их чад от любви снесло крышу

Не только снимки котиков и собачек рискуют вывести ваш мимиметр из строя. Мужчины, которые только что стали папами, тоже хотят побороться за свое место под солнцем. Ведь ничто так не украшает суровых мужиков, как наличие карапуза на руках.

Мы в ADME не смогли пройти мимо трогательных фотографий отцов с их новорожденными малышами. И вы только взгляните на эти счастливые лица новоявленных пап. А в качестве бонуса к статье — доказательство того, что в каждом взрослом живет внутренний ребенок.

«Мы 2 недели провели в роддоме, сражаясь за жизнь дочери после экстренного кесарева сечения. Жена сфотографировала нас после первой ночи дома»

«Я стал папочкой двойни. Это мы после 9 дней нахождения в стенах роддома»

«Я счастлив. Врачи говорили, что мы с женой не сможем иметь детей. Знакомьтесь, моя дочка Фрейя. Кстати, мне 48»

«Неделю назад я впервые стал отцом. Это фото было сделано сразу после рождения дочери»

«На левом фото я со своим новорожденным сыном. На правом — мой отец держит меня в младенчестве»

«Это Валькирия. Или 3 килограмма дерзости, которые я так люблю»

«Словами не объяснить, каким счастливым она меня делает»

«Еще 2 года назад врачи говорили, что моя жена не сможет забеременеть естественным путем. А сейчас у нас родилась любимая доченька. Жизнь прекрасна!»

«На этой неделе я стал папой»

«Вероятность того, что сын после родов окажется дома, составляла всего 1 %. Но сейчас он у меня на руках, и мы счастливы как никогда»

«Теперь официально папа дочки. Ах да, первая смена подгузника — это то еще безумие»

«Еще каких-то 5 лет назад я твердил, что никогда не захочу детей. А сегодня вечером у меня родилась вторая дочь, и я самый счастливый человек на свете»

«Жена надеется, что волосы нашей дочери будут похожи на мои. Мы счастливы»

«Всегда считал себя неуверенным человеком и был в ужасе от мысли, что мне предстоит исполнять роль отца. А сейчас я делаю все, чтобы этот малыш был счастлив»

«Жена подарила мне комикс, я плачу».

«Раньше на меня так смотрела беременная жена, когда хотела заполучить очередную вкусняшку. Теперь на меня смотрит дочка, которая жаждет порцию грудного молока»

«Я ушел пораньше с работы, чтобы успеть в роддом. И сегодня я стал папой»

«Не так давно я стал папой в третий раз. Несмотря на усталость, я люблю просыпаться с сыном в 3 часа ночи, держать его на руках и разговаривать»

«Наконец-то и я стал папой. Ей всего один день от роду, а я уже влюбился, чуваки»

«У меня трое детей: 5-летняя дочка, полуторагодовалый сын, а теперь и их новорожденный братик. Пожалуйста, помогите»

«После длительных сложных родов на свет появилась наша дочь. И она, и жена в порядке. У малышки рыжие волосы, супруга в шоке»

«Мой упрямый мальчик никак не хотел появляться на свет. Жена мучилась 4 часа, но она настоящий боец. У меня навернулись слезы, когда я наконец увидел его»

«Новорожденная дочурка и мое счастливое и наивное лицо, которое еще не подозревает о бессонных ночах и круговороте подгузников»

Бонус: Каждый ребенок в семье должен пройти церемонию посвящения Симбы