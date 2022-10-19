25+ ярких фраз, которые еще в детстве врезались нам в память. И теперь их оттуда никаким ластиком не сотрешь

Одним из теплых воспоминаний детства для многих из нас служат ироничные фразочки, которые мы слышали от родителей, родственников, учителей. Некоторые из этих фраз мы повторяем уже своим малышам. И пусть в выражении «Оки-доки, артишоки», например, не так уж много смысла, зато оно вызывает улыбку и поднимает настроение.