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25+ ярких фраз, которые еще в детстве врезались нам в память. И теперь их оттуда никаким ластиком не сотрешь

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Одним из теплых воспоминаний детства для многих из нас служат ироничные фразочки, которые мы слышали от родителей, родственников, учителей. Некоторые из этих фраз мы повторяем уже своим малышам. И пусть в выражении «Оки-доки, артишоки», например, не так уж много смысла, зато оно вызывает улыбку и поднимает настроение.

  • «Если бы жизнь была справедливой, у мамы был бы миллион долларов и дети, которые слушаются ее», — говорила наша мама. Она так часто это повторяла, что однажды в магазине стоило ей только начать, как мы все впятером хором закончили фразу за нее. © MrsGoldenSnitch / Reddit
  • Когда папа ругался, мог ввернуть в речь непонятное мне словцо и всегда приговаривал: «Пардон за мой французский!» Помню, в 1-м классе нас спросили, знает ли кто-то иностранные языки. Я сразу же подняла руку и с гордостью заявила, что немного говорю по-французски. И не моргнув глазом выдала: «Ешкин кот!» Хорошо, что папа даже в минуту гнева оставался интеллигентным профессором.
  • «Я люблю тебя. Лягушки зеленые». Моя мама говорила это каждый вечер. Однажды я спросил ее, что она имеет в виду, и мамуля ответила: «Лягушки зеленые. Это правда. Я люблю тебя. И это тоже правда». Очевидно, она никогда не слышала о ядовитой лягушке-древолазе и многих других цветных лягушках, которые существуют на Земле. © fantagrapesoda / Reddit
  • «Ты был сегодня жуком или лобовым стеклом?» Моя мама часто спрашивала нас с братьями и сестрами об этом и до сих пор так делает. И мне всегда казалось, что мама понимает: даже у детей может быть плохой день («жук») или отличный день («лобовое стекло»). Теперь я проделываю то же самое со своими детьми, и они каждый раз кайфуют от этого вопроса. © s3rial_kitty / Reddit
  • Мама всегда говорила: «В конце концов все будет хорошо. Если что-то не так, то это еще не конец». И я вспоминал эти ее слова в самые трудные моменты своей жизни: во время болезненных расставаний и тогда, когда рушились все мои надежды. Эта фраза поддерживает во мне оптимизм и заставляет работать над тем, чтобы стать лучше. © zimbabweanexile / Reddit
  • Одногруппник спросил: «Ирина Федоровна, у вас есть запасная ручка?» Наша учительница физики ответила: «Есть, конечно, не волнуйся за меня». © Дмитрий Щербаков / ADME
  • Всякий раз, когда моя мама делала что-то из того, что нас впечатляло, она говорила: «Это потому, что я ведьма». Я долгое время думала, что моя мама, может быть, и не ведьма, но очень особенная женщина. © iwillbemyself / Reddit
  • Наш учитель биологии говорил: «Сорняк — это просто растение, посаженное не там, где надо. Грязь — это просто материя в неправильном месте». © CNTrash / Reddit
  • Мне было лет 6. Папина сестра, тетя Надя, пригласила нас к себе на день рождения. Сидим мы такие нарядные за праздничным столом, я вся в предвкушении торта, а именинница и говорит: «Вот бы есть и не толстеть!» И тут я такая выдаю: «Вы, тетя, хитрая: хотите и рыбку съесть, и кости сдать». Ну папа всегда так говорил, когда рассказывал о всяких ушлых коллегах на работе. Взрослые ржали как кони. Мне эту рыбку до сих пор припоминают.
  • На похвалы моя мама всегда отвечала: «Если я не молодец, то и свинья не красавица». © zhuntov213 / Pikabu
  • Мама всегда говорила: «Если кто-то извиняется, не говорите „все в порядке“. Это означало бы, будто то, что он сделал, было правильным. Если бы это было так, он бы не извинялся». Мама всегда заставляла меня произносить: «Я принимаю твои извинения», — и я ненавидел эту фразу в детстве, но теперь полностью с ней согласен. И пользуюсь ей по сей день. © tatorstares / Reddit
  • У нас химик был самый лучший. Если где-то встречал кого-то из нас, обязательно пароль спрашивал. Он должен был звучать так: «Химия — соль, остальное все — ноль». А математика у него была «служанка всех наук». © Elena Ivanova / ADME
  • Когда в детстве косячила, папа ругал меня и называл «нерпа малая». Я думала, что нерпа — это ругательство. Потом подросла и узнала, что нерпы выглядят вот так... © YoungOctober / Pikabu
  • В нашей семье так: когда кто-то готовит вкусный ужин на всех, остальные в шутку говорят «Тебе точно нужно больше практиковаться», чтобы он чаще готовил. © Laintimefan / Reddit
  • «Отличный день для путешествий» — эта фраза означала, что мы едем в объезд, потому что мама свернула не туда. © stefaniey / Reddit
  • Когда нам с братом было лень что-то делать и мы начинали ныть, папа «строго» смотрел на нас и говорил: «Молча переносите все тяготы и лишения семейной жизни!» Нам было очень смешно. Как все дети, мы всячески пытались лениться и отлынивать от домашних дел, и тогда папа говорил: «Тунеягодки мои, дела сами себя не сделают». © Naphania / Pikabu
  • Мой папа говорил: «Какие завтра уроки? Не знаешь? А я всегда знал расписание, чтобы быть в курсе, какие уроки можно прогулять» или «Почему двойка? Ты что, списать не мог?». © akaufman / Pikabu
  • Учительница алгебры в ответ на вранье говорила: «У меня уши лакированные, вся лапша сразу соскальзывает». © Игорь Маяковский / Яндекс.Дзен
  • Если на уроке происходило что-то неожиданное, наша любимая учительница русского языка и литературы Любовь Яковлевна говорила: «В Антарктиде вырос огурец». © Рината Не знаю / Яндекс.Дзен
  • В детстве я часто болела, и мы с мамой ездили в санаторий. Возвращаемся как-то после долгого отсутствия, папа нас встречает на такси и говорит: «Кстати о птичках: у меня для вас сюрприз!» Я так обрадовалась: подумала почему-то, что папа попугайчиков купил (я о них очень мечтала). Заходим в квартиру, а там просто новый телевизор, а «кстати о птичках» — это всего лишь присказка. Главное разочарование детства.
  • У моей мамы всегда самые смешные высказывания. Если я пытался солгать или разыграть ее, она говорила: «Я знала тебя, жареную рыбку, еще тогда, когда ты плавал лососем». © inni0n / Reddit
  • Когда я был маленьким и задавал типичные глупые вопросы вроде «Что ты делаешь?», даже если было видно, чем мама занимается, она отвечала: «Пришиваю пуговицы к мороженому!» © RepellantArtist / Reddit
  • Дедушка говорил: «Возможно, я не всегда прав, но я никогда не ошибаюсь». И я теперь повторяю эту фразу вслед за ним. © McGrampa / Reddit
  • Прививки переживались легче, если мамой было скастовано следующее заклятие: «Да какое там „больно“? Комар больнее кусается». © Demalin / Pikabu
  • Мне было лет 5, и меня на все лето отправили в деревню. Дед любил подкалывать бабушку: «Ты, Марья, умная как утка, а плаваешь как утюг». Что это значит, я не понимала, но в моем детском мозгу засела мысль: «А что это значит?» Бабушке в тот год как раз на юбилей подарили новый утюг, пластиковый такой, красивый, и я решила наконец-то выяснить, как же эта техника плавает. На речку меня не пускали, зато перед домом после дождей образовалась хорошая такая лужа. В общем, потонул бабушкин юбилейный утюг, словно «Титаник» после встречи с айсбергом. Ох и досталось же нам с дедом!
  • Наш географ вместо поговорки «Чем дальше в лес, тем больше дров» говорил: «Вижу-вижу. Увеличение дровяных ресурсов с углублением в лесной массив». © Natalia Shakhror
  • Я в детстве говорила: «Мам, не хочу это». На что мама мне отвечала: «А что ты хочешь? Дордиков с лафитиками?» Выросла и до сих пор не знаю, что это такое. © Cath / Pikabu
  • «Оки-доки, артишоки», — приговаривала моя мама, когда мы собирались куда-нибудь пойти. Я думал, что это наша семейная присказка, но, когда зашел к ней на работу в детский сад, выяснил, что она веселит ей и других детей. © weirdeggi / Reddit

А какие шуточные фразы из детства или семейные поговорки помните вы?

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AdMe/Семья/25+ ярких фраз, которые еще в детстве врезались нам в память. И теперь их оттуда никаким ластиком не сотрешь
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