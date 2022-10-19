25+ ярких фраз, которые еще в детстве врезались нам в память. И теперь их оттуда никаким ластиком не сотрешь
Одним из теплых воспоминаний детства для многих из нас служат ироничные фразочки, которые мы слышали от родителей, родственников, учителей. Некоторые из этих фраз мы повторяем уже своим малышам. И пусть в выражении «Оки-доки, артишоки», например, не так уж много смысла, зато оно вызывает улыбку и поднимает настроение.
- «Если бы жизнь была справедливой, у мамы был бы миллион долларов и дети, которые слушаются ее», — говорила наша мама. Она так часто это повторяла, что однажды в магазине стоило ей только начать, как мы все впятером хором закончили фразу за нее. © MrsGoldenSnitch / Reddit
- Когда папа ругался, мог ввернуть в речь непонятное мне словцо и всегда приговаривал: «Пардон за мой французский!» Помню, в 1-м классе нас спросили, знает ли кто-то иностранные языки. Я сразу же подняла руку и с гордостью заявила, что немного говорю по-французски. И не моргнув глазом выдала: «Ешкин кот!» Хорошо, что папа даже в минуту гнева оставался интеллигентным профессором.
- «Я люблю тебя. Лягушки зеленые». Моя мама говорила это каждый вечер. Однажды я спросил ее, что она имеет в виду, и мамуля ответила: «Лягушки зеленые. Это правда. Я люблю тебя. И это тоже правда». Очевидно, она никогда не слышала о ядовитой лягушке-древолазе и многих других цветных лягушках, которые существуют на Земле. © fantagrapesoda / Reddit
- «Ты был сегодня жуком или лобовым стеклом?» Моя мама часто спрашивала нас с братьями и сестрами об этом и до сих пор так делает. И мне всегда казалось, что мама понимает: даже у детей может быть плохой день («жук») или отличный день («лобовое стекло»). Теперь я проделываю то же самое со своими детьми, и они каждый раз кайфуют от этого вопроса. © s3rial_kitty / Reddit
- Мама всегда говорила: «В конце концов все будет хорошо. Если что-то не так, то это еще не конец». И я вспоминал эти ее слова в самые трудные моменты своей жизни: во время болезненных расставаний и тогда, когда рушились все мои надежды. Эта фраза поддерживает во мне оптимизм и заставляет работать над тем, чтобы стать лучше. © zimbabweanexile / Reddit
- Одногруппник спросил: «Ирина Федоровна, у вас есть запасная ручка?» Наша учительница физики ответила: «Есть, конечно, не волнуйся за меня». © Дмитрий Щербаков / ADME
- Всякий раз, когда моя мама делала что-то из того, что нас впечатляло, она говорила: «Это потому, что я ведьма». Я долгое время думала, что моя мама, может быть, и не ведьма, но очень особенная женщина. © iwillbemyself / Reddit
- Наш учитель биологии говорил: «Сорняк — это просто растение, посаженное не там, где надо. Грязь — это просто материя в неправильном месте». © CNTrash / Reddit
- Мне было лет 6. Папина сестра, тетя Надя, пригласила нас к себе на день рождения. Сидим мы такие нарядные за праздничным столом, я вся в предвкушении торта, а именинница и говорит: «Вот бы есть и не толстеть!» И тут я такая выдаю: «Вы, тетя, хитрая: хотите и рыбку съесть, и кости сдать». Ну папа всегда так говорил, когда рассказывал о всяких ушлых коллегах на работе. Взрослые ржали как кони. Мне эту рыбку до сих пор припоминают.
- На похвалы моя мама всегда отвечала: «Если я не молодец, то и свинья не красавица». © zhuntov213 / Pikabu
- Мама всегда говорила: «Если кто-то извиняется, не говорите „все в порядке“. Это означало бы, будто то, что он сделал, было правильным. Если бы это было так, он бы не извинялся». Мама всегда заставляла меня произносить: «Я принимаю твои извинения», — и я ненавидел эту фразу в детстве, но теперь полностью с ней согласен. И пользуюсь ей по сей день. © tatorstares / Reddit
- У нас химик был самый лучший. Если где-то встречал кого-то из нас, обязательно пароль спрашивал. Он должен был звучать так: «Химия — соль, остальное все — ноль». А математика у него была «служанка всех наук». © Elena Ivanova / ADME
- Когда в детстве косячила, папа ругал меня и называл «нерпа малая». Я думала, что нерпа — это ругательство. Потом подросла и узнала, что нерпы выглядят вот так... © YoungOctober / Pikabu
- В нашей семье так: когда кто-то готовит вкусный ужин на всех, остальные в шутку говорят «Тебе точно нужно больше практиковаться», чтобы он чаще готовил. © Laintimefan / Reddit
- «Отличный день для путешествий» — эта фраза означала, что мы едем в объезд, потому что мама свернула не туда. © stefaniey / Reddit
- Когда нам с братом было лень что-то делать и мы начинали ныть, папа «строго» смотрел на нас и говорил: «Молча переносите все тяготы и лишения семейной жизни!» Нам было очень смешно. Как все дети, мы всячески пытались лениться и отлынивать от домашних дел, и тогда папа говорил: «Тунеягодки мои, дела сами себя не сделают». © Naphania / Pikabu
- Мой папа говорил: «Какие завтра уроки? Не знаешь? А я всегда знал расписание, чтобы быть в курсе, какие уроки можно прогулять» или «Почему двойка? Ты что, списать не мог?». © akaufman / Pikabu
- Учительница алгебры в ответ на вранье говорила: «У меня уши лакированные, вся лапша сразу соскальзывает». © Игорь Маяковский / Яндекс.Дзен
- Если на уроке происходило что-то неожиданное, наша любимая учительница русского языка и литературы Любовь Яковлевна говорила: «В Антарктиде вырос огурец». © Рината Не знаю / Яндекс.Дзен
- В детстве я часто болела, и мы с мамой ездили в санаторий. Возвращаемся как-то после долгого отсутствия, папа нас встречает на такси и говорит: «Кстати о птичках: у меня для вас сюрприз!» Я так обрадовалась: подумала почему-то, что папа попугайчиков купил (я о них очень мечтала). Заходим в квартиру, а там просто новый телевизор, а «кстати о птичках» — это всего лишь присказка. Главное разочарование детства.
- У моей мамы всегда самые смешные высказывания. Если я пытался солгать или разыграть ее, она говорила: «Я знала тебя, жареную рыбку, еще тогда, когда ты плавал лососем». © inni0n / Reddit
- Когда я был маленьким и задавал типичные глупые вопросы вроде «Что ты делаешь?», даже если было видно, чем мама занимается, она отвечала: «Пришиваю пуговицы к мороженому!» © RepellantArtist / Reddit
- Дедушка говорил: «Возможно, я не всегда прав, но я никогда не ошибаюсь». И я теперь повторяю эту фразу вслед за ним. © McGrampa / Reddit
- Прививки переживались легче, если мамой было скастовано следующее заклятие: «Да какое там „больно“? Комар больнее кусается». © Demalin / Pikabu
- Мне было лет 5, и меня на все лето отправили в деревню. Дед любил подкалывать бабушку: «Ты, Марья, умная как утка, а плаваешь как утюг». Что это значит, я не понимала, но в моем детском мозгу засела мысль: «А что это значит?» Бабушке в тот год как раз на юбилей подарили новый утюг, пластиковый такой, красивый, и я решила наконец-то выяснить, как же эта техника плавает. На речку меня не пускали, зато перед домом после дождей образовалась хорошая такая лужа. В общем, потонул бабушкин юбилейный утюг, словно «Титаник» после встречи с айсбергом. Ох и досталось же нам с дедом!
- Наш географ вместо поговорки «Чем дальше в лес, тем больше дров» говорил: «Вижу-вижу. Увеличение дровяных ресурсов с углублением в лесной массив». © Natalia Shakhror
- Я в детстве говорила: «Мам, не хочу это». На что мама мне отвечала: «А что ты хочешь? Дордиков с лафитиками?» Выросла и до сих пор не знаю, что это такое. © Cath / Pikabu
- «Оки-доки, артишоки», — приговаривала моя мама, когда мы собирались куда-нибудь пойти. Я думал, что это наша семейная присказка, но, когда зашел к ней на работу в детский сад, выяснил, что она веселит ей и других детей. © weirdeggi / Reddit
А какие шуточные фразы из детства или семейные поговорки помните вы?
AdMe/Семья/25+ ярких фраз, которые еще в детстве врезались нам в память. И теперь их оттуда никаким ластиком не сотрешь
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