48-летняя Хилари Суэнк поделилась фотографиями своего растущего животика. Она впервые станет мамой
48-летняя актриса, получившая «Оскар» за роли в фильмах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион», недавно объявила, что беременна. И не одним ребенком, а сразу близнецами! Это будут ее первенцы. Сейчас у Хилари второй триместр, и на днях она поделилась очаровательными фотографиями своего растущего животика.
Хилари Суэнк выложила в социальных сетях уютную домашнюю фотографию в футболке с надписью: «Мои маленькие тыковки».
«Так приятно иметь возможность говорить об этом и делиться своей радостью», — с облегчением призналась Хилари, долго державшая беременность в секрете. Будучи в положении, актриса снималась в новом сериале «Аляска Дейли», и съемочная группа до недавних пор ни о чем не подозревала.
«И вот в один прекрасный момент одежда перестала на меня налезать, на днях мне пришлось разрезать джинсы. А потом я надела куртку, которая вообще не вписывалась в гардероб моей героини. Коллеги пытались со мной поспорить, но я отстояла свой выбор».
Хилари и ее муж — бизнесмен Филип Шнайдер — в предвкушении родительства. По словам актрисы, она давно мечтала забеременеть, теперь же ее следующая цель — стать прекрасной матерью для малышей.
Суэнк вышла замуж за Шнайдера в августе 2018 года после 2-летних отношений. По ее словам, и в ее семье, и в семье мужа есть близнецы. И вот наконец повезло и им. «Это такое благословение. Это настоящее чудо. Это невероятно», — радуется актриса.
Кстати, одно из хобби Хилари — вязание. Готовы поспорить, что у ее малышей не будет недостатка в уютных комбинезончиках и пинетках.
А вы помните, что чувствовали в тот момент, когда узнали, что у вас будет малыш?