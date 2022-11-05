48-летняя Хилари Суэнк поделилась фотографиями своего растущего животика. Она впервые станет мамой

48-летняя актриса, получившая «Оскар» за роли в фильмах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион», недавно объявила, что беременна. И не одним ребенком, а сразу близнецами! Это будут ее первенцы. Сейчас у Хилари второй триместр, и на днях она поделилась очаровательными фотографиями своего растущего животика.

«Так приятно иметь возможность говорить об этом и делиться своей радостью», — с облегчением призналась Хилари, долго державшая беременность в секрете. Будучи в положении, актриса снималась в новом сериале «Аляска Дейли», и съемочная группа до недавних пор ни о чем не подозревала.

«И вот в один прекрасный момент одежда перестала на меня налезать, на днях мне пришлось разрезать джинсы. А потом я надела куртку, которая вообще не вписывалась в гардероб моей героини. Коллеги пытались со мной поспорить, но я отстояла свой выбор».