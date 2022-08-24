7 знаменитостей, которые могут с легкостью выиграть награду «Лучший отец-одиночка»

Конечно, чаще всего родителями-одиночками становятся именно женщины, но не стоит забывать и о меньшей части статистики. Отцы, которые воспитывают своих детей без поддержки, как и любые любящие родители, хотят для них только лучшего. Они часто сталкиваются с теми же трудностями, что и одинокие мамы.

Мы в ADME верим, что родители-одиночки — настоящие супергерои, и мужчины нашей сегодняшней статьи заслуживают уважения.

1. Том Круз

До рождения своей биологической дочери Сури от Кэти Холмс Том Круз уже был отцом 2 детей — Изабеллы и Коннора, которых он усыновил вместе со своей тогдашней женой Николь Кидман. Когда они развелись в 2001 году, Том получил полную опеку над детьми. Сегодня все они выросли и живут своей жизнью вдали от посторонних глаз.

2. Ашер

Ашер женился на своем стилисте Тамеке Фостер в 2007 году, и у них родилось 2 сына, Ашер Реймонд Пятый и Навийд. Пара развелась вскоре после того, как у них родился второй сын, и певец получил полную опеку над детьми. Ашер считает, что он был рожден, чтобы стать отцом, и с ответственностью относится к своей роли родителя. Он надеется, что его дети будут на него равняться: «Родитель — тот человек, с которого дети берут пример, — сказал Ашер о своем сыне. — Он ведь будет восхищаться мной и равняться на меня. Когда-нибудь мой сын скажет: „Я хочу быть таким, как мой отец. Я хочу быть смелым“».

3. Джеймс Марсден

Когда звезда фильма «Соник в кино» развелся со своей женой Лизой Линде в 2011 году, он стал отцом-одиночкой их общих детей, Джека и Мэри. Еще у актера есть сын Уильям, опеку над которым он делит с бывшей девушкой Роуз Коста. Несмотря на то, что Джеймс снялся во многих успешных фильмах, больше всего ему нравится быть родителем. «Из всех моих достижений в жизни быть отцом — это единственное, чем я горжусь больше всего. Я часто не признаю свои заслуги, но могу с уверенностью сказать, что я отличный отец», — признался актер.

4. Шон «Дидди» Комбс

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Шон Комбс стал родителем-одиночкой 6 детей, когда его бывшая девушка скончалась. Ему пришлось по-настоящему сосредоточиться на будущем детей, ведь впереди их могут ждать большие трудности. «Мы, как родители, всегда стараемся выйти из трудной ситуации лучше и сильнее и помочь семье», — признался певец.

5. Дин Кейн

Kraig Geiger/Everett Collection / East News

Дин Кейн — Супермен не только на экране, но и в реальной жизни. Он сам воспитывает своего сына Кристофера. Актер признался, что роль родителя до сих пор была для него самой значительной и трудной. Дин всегда ставит своего сына на первое место и даже пожертвовал своей карьерой, чтобы вырастить его. И, как оказалось, все было не зря. «Я думаю, что он очень гордится папой, но, честно говоря, я горжусь им еще больше. Я люблю его больше всех на свете. Не иметь никаких планов и провести день с сыном — лучшее время».

6. Рик Моранис

Жена Рика Мораниса, Энн Бельски, скончалась вскоре после рождения их общих детей, Митчелла и Рейчел. Актеру пришлось отказаться от карьеры, потому что ему было слишком трудно одновременно растить детей и сниматься в фильмах. Но он считает, что принял правильное решение. «Я абсолютно ни о чем не жалею. Моя жизнь прекрасна», — заявил Рик.

7. Джош Дюамель

Джош Дюамель делит юридическую и физическую опеку над своим сыном Экслом со своей бывшей женой Ферги. Джош делает все возможное, чтобы быть хорошим отцом. Он хочет, чтобы сын сам выбирал, кем он хочет стать, когда вырастет, если это занятие делает его счастливым. Джош говорит, что может быть крутым и добрым отцом, пока Эксл не пересекает границы, установленные актером: «Иногда я могу быть мягким, но он знает, что не стоит испытывать мое терпение, иначе я стану очень строгим».