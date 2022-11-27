«Чудо-женщина» Галь Гадот честно рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются работающие мамы

Для Галь Гадот исполнять роль богини — не такая большая радость, как быть мамой. И хотя она является Чудо-женщиной на экране, в жизни ей не всегда бывает просто найти баланс между карьерой и семьей.

Галь Гадот рада, что создала семью до того момента, как ее карьера пошла на взлет

Гадот всегда хотела быть молодой мамой. Вместе с этим она всерьез размышляла о том, чтобы завести детей, только когда ее карьера уже сложится. Однако актриса поняла, что если она будет более успешной, то ей придется активнее работать, а значит, и времени на детей не останется. Поэтому она все же решилась и забеременела в 25 лет. У актрисы родилась первая дочь.

Сейчас Галь Гадот 37 лет, у нее 3 дочери, и она счастлива. «Я рада быть матерью. Как только вы начнете воспитывать ребенка, вы почувствуете невероятную любовь и счастье. Ничто другое в жизни не даст вам подобных ощущений».

Самая большая трудность для нее — найти баланс между семьей и работой

По мнению Галь, каждая работающая мама знает, что не так-то просто быть в 2 местах одновременно. Она часто чувствует себя виноватой: либо потому, что она недостаточно активно заботится о доме, либо потому, что мало внимания уделяет работе.

Но недавно актриса поделилась мыслями о том, как избавиться от чувства вины, и нам кажется, что ее мудрость способна помочь многим другим мамам.



«В конце концов дети становятся частью вашей жизни. Вы не должны целиком менять ее под них. Само собой, дети всегда на первом месте, но я поняла, что это вполне нормально, если у вас нет привычного распорядка дня, как у других людей. Пока вся семья вместе и вы счастливы, все хорошо».

Галь очень хочет быть примером для своих детей, и муж полностью поддерживает ее

Когда первой дочери, Альме, было около 2 лет, Галь очень переживала, что семье часто приходится переезжать с места на место из-за ее работы. Однако муж тогда поддержал Галь и сказал ей: «Подумай, какой пример ты хочешь подать нашей дочке. Если ты хочешь показать ей, что нужно стремиться к своим мечтам, значит, ты все делаешь правильно. А уж с логистикой мы разберемся».

Именно этот принцип и помогает актрисе принимать решения. Всякий раз, когда Галь выбирает новую роль, она спрашивает себя, сможет ли этот фильм чему-то научить ее дочерей. Или даже просто показать им, что их мама делает то, что она действительно любит. Так актриса учит своих дочерей тому, что можно успешно заниматься любимым делом и в то же время иметь семью.

Галь признает, что не смогла бы ничего сделать без своего мужа, Ярона Версано. В одном из интервью мужчину спросили, что он больше всего любит в своей жене. Его ответ был очень трогательным: «В той безумной жизни, которая у нас есть, Галь умудряется сохранять баланс между работой и домом. Меня очень впечатляет, как она жонглирует всеми этими вещами и остается обычным, нормальным человеком».

Галь Гадот, сыгравшая супергероиню в кино, чувствовала себя настоящей Чудо-женщиной в те моменты, когда рожала детей

«После родов чувствуешь себя богиней. Просто не верится, что все получилось. Мне нравится рожать, и я бы делала это каждую неделю. Это просто магия какая-то». Вместе с тем актриса пояснила, что ей всегда делают эпидуральную анестезию, поэтому процесс родов не такой болезненный.



И хотя актриса обожает момент, когда рождается новая жизнь, сама беременность дается ей нелегко: ее тошнит, мучают головные боли, а общее самочувствие заметно ухудшается.

Самое дерзкое, что она когда-либо делала, — это снималась в фильме, будучи беременной

«Когда ты на съемочной площадке, ты как воздушный змей. Просто пытаешься лететь как можно выше и ловить воздушные потоки. Но когда возвращаешься домой, начинается твоя основная смена в роли матери. Мне нужно искупать Майю, накормить Альму и уложить Даниэллу спать. Это самое безумное, что я делаю: переключаюсь между своей семейной жизнью и работой актрисы».



Хотя Галь и любит быть матерью, она признает, что иногда 3 ребенка — это очень нелегко. А самое тяжелое для актрисы — это понять, как отпускать своих детей, когда они становятся самостоятельными.

Галь считает, что дети помогают ей оставаться обычным человеком

«Понимаю, что это звучит банально, но все мамы на самом деле Чудо-женщины. Детям нет дела до кассовых сборов и блокбастеров. Они такие: „Да, ты Чудо-женщина, но что у нас сегодня на ужин?“»



Для Галь Гадот быть известной — значит быть организованной, а быть матерью — это просыпаться рано утром, даже когда ты очень устала. «Я могу провести бессонную ночь с ребенком, когда у него колики, а потом меня разбудит моя 5-летка рано утром — и мы уже смотрим „Кота в шляпе“. И я удивляюсь, как самые простые вещи делают меня настолько счастливой».