Джулия Робертс брала 20-летний перерыв в актерской карьере, чтобы посвятить себя семье и детям

Джулия Робертс, мама 3 детей, знает, что воспитание — это тяжелый труд. В наши дни особенно сложно контролировать поток информации, который дети впитывают в себя, словно губки. В сегодняшней статье актриса поделится родительскими советами и откровением о том, почему она решила взять 20-летний перерыв в актерской карьере.

20 лет счастливого брака

Джулия Робертс познакомилась со своим мужем, Дэнни Модером, на съемках фильма. Пара вместе уже 20 лет. Они влюблены друг в друга так же сильно, как и 2 десятилетия назад. В интервью с Гейл Кинг Робертс сказала, что у нее до сих пор порхают бабочки в животе всякий раз, когда она думает о своем муже.

В разговоре с Опрой Уинфри о том, как она стала такой счастливой, Робертс призналась: «В этом я по большей части благодарна своему браку. Мой муж, Дэнни, помог мне снова расправить крылья. Благодаря ему я познакомилась с разными людьми и пережила много ярких моментов, которые, быть может, и не изменили мою жизнь, но точно наполнили меня энергией».

Робертс взяла перерыв в своей карьере

В течение многих лет Робертс не появлялась на экранах. Актриса упомянула, что ей пришлось учесть график как своего мужа, так и своих детей, прежде чем она смогла принять какие-либо радикальные решения. Она сосредоточилась на воспитании детей и оставалась дома, когда Дэнни не было рядом.

Она рассказала о воспитании детей

Invision/Invision/East News

Джулия Робертс не из тех матерей, которые позволяют своим детям все. Актриса тщательно контролирует, что именно ее дети смотрят по телевизору.

Знаменитость призналась, что у нее строгие методы воспитания, и упомянула, что запретила своим детям пользоваться соцсетями. «Я стараюсь не давать им сидеть в социальных сетях, потому что я и правда не понимаю, зачем они им сейчас нужны», — поделилась Робертс.

«Я очень горжусь тем, что могу быть дома со своей семьей», — поделилась Робертс. Как упоминал канал Fox News, Робертс — строгая мама. Она не ругается, не кричит, но считает, что важно, чтобы дети знали границы дозволенного. «Если что-то случается, я их не наказываю, просто разговариваю с ними. Я думаю, что мое серьезное лицо — и так достаточно суровое наказание», — добавила она.

Не привлекать внимание общественности к своим детям — один из главных приоритетов Робертс и Модера, когда дело доходит до воспитания детей. Поскольку актриса любит проводить время наедине со своими малышами, голливудская пара переехала из оживленного Лос-Анджелеса и поселилась в Сан-Франциско. «Она хотела, чтобы ее дети, которые так быстро растут, узнали и о других городах, с другим ритмом жизни и атмосферой», — рассказал приятель актрисы в июне 2020 года журналу Closer.

Карьера и семья

В интервью CBS Sunday Morning Робертс поделилась своими мыслями по поводу карьеры и семьи, отметив, что актерская игра — это «мечта, которая сбылась, но ведь она не единственная». Когда актрису спросили, какие еще мечты у нее сбылись, обладательница «Оскара» упомянула свою семью: «Это жизнь, которую я построила со своим мужем, с нашими детьми. Лучшее чувство на свете — возвращаться домой к своей семье после тяжелого дня».

Тихая и размеренная семейная жизнь очень важна для Робертс. Актриса усердно работает над поддержанием баланса. Ее дети регулярно занимаются обычными домашними делами, например заправляют постель и стирают, потому что, по мнению знаменитости, это «важные жизненные навыки».