Фотограф запечатлела живые эмоции новоиспеченных отцов в момент рождения их детей

Роды — один из самых волнующих, запоминающихся и ценных опытов в жизни женщины. Появление человека на свет — это, несомненно, не только уникальное явление, но и большая ответственность, которая ложится на родителей, как только их малыш делает свой первый вдох. Несмотря на то, что именно материнский организм устроен для рождения ребенка, многие отцы проживают этот момент вместе со своими вторыми половинками, поддерживая их в таком непростом деле.