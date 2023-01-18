Хью Джекман рассказал, каково ему пришлось в детстве после ухода матери и как прощение помогло ему почувствовать себя счастливым

В декабре 2022 года австралийский актер, которому исполнилось 54 года, признался, что проходит терапию для работы с нерешенными психологическими травмами. «Она мне очень помогла, — рассказал актер. — Нам всем нужна поддержка». Джекман добавил, что сеансы помогают ему смириться с прошлым и лучше общаться с близкими: «Важнее всего то, что терапия помогает моим отношениям с теми, кого я люблю, учит действительно понимать и ставить себя на их место, понятно изъясняться».

В детстве актеру пришлось пережить внезапную разлуку с матерью. Ему было 8 лет, когда его мама Грейс оставила мужа и 5 детей в Австралии и вернулась в родную Англию. Семья узнала об этом из телеграммы. Актер вспоминает: «Это было ударом. Я думал, что она, возможно, вернется. И потом все это затянулось». Только в возрасте 12 или 13 лет Хью понял, что мама не вернется: «Папа полетел в Англию в попытке вернуть ее, но на тот момент она уже вышла замуж за другого, с ребенком, — рассказывает актер. — Когда папа вернулся, я просто знал это. Я уже был достаточно взрослым, чтобы понять, что ничего не получилось». После развода родителей 2 сестры актера уехали жить к матери, а сам Хью с 2 братьями остался у отца. Хью был самым младшим в семье. Он видел маму раз в год.

Актер в детстве и юности.

Несмотря на случившееся, Джекман никогда не сомневался в том, что между ним и мамой есть связь. «Я знаю, что это может прозвучать странно, но я никогда не чувствовал, что мама не любит меня, — признается австралиец. — Я много говорил с ней об этом, и теперь я знаю, что она боролась». По словам актера, маме было тяжело переезжать из Англии в Австралию. После рождения Хью она долго лежала в больнице из-за сильной послеродовой депрессии. Депрессия продолжалась много лет, Грейс иногда уезжала из дома на короткое время — видимо, чувствуя себя как в западне. В 2011 году в одном интервью Хью сказал: «С возрастом ко мне пришло понимание, почему мама ушла. Мне сейчас 43, и мы определенно помирились, что очень важно».

Джекман остается в хороших отношениях с мамой. Он регулярно поздравляет ее в соцсетях с Днем матери и с днем рождения.

Они любят готовить вместе, и Грейс делится с сыном своими рецептами. На фото этого рецепта можно увидеть, что мама ласково называет сына Хьюби.

Джекман — примерный семьянин, он уже 26 лет женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс, с которой познакомился во время съемок сериала «Коррелли».

У пары двое детей, которых они усыновили после неудачных попыток Фернесс забеременеть. Актер рассказывает: «Для моей дочери и жены жизнь — это один большой шведский стол удовольствий. Моя дочь очень общительна, а мой сын — нет. Он ненавидит папарацци, а дочь — наоборот». Также он добавляет, что для него важно научить детей верить в себя.