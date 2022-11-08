Исследование показало, что у младенцев в утробе матери уже есть предпочтения в еде

Младенцы появляются на свет с уже существующей сенсорной системой: зрением, обонянием, вкусом, осязанием и слухом. Их чувства развиваются всего через несколько недель после зачатия. Они улыбаются, плачут, слушают вас и уже отличают то, что вы едите. Мы расскажем о том, что чувствует ваш ребенок, когда вы пробуете некоторые продукты, которые вам нравятся, и есть ли у младенцев и мам одинаковые предпочтения в еде.

Ребенок начинает двигаться

Первые движения ребенка непроизвольны, и только примерно на 16-й неделе у него появляются первые «сознательные» движения. Ребенок в утробе может двигаться 50 или более раз в час: телом, головой, лицом и конечностями. Именно так младенцы исследуют свой дом. Во время УЗИ будущая мама может увидеть, как ребенок сосет пальцы, и такое происходит уже на 10-й неделе.

Но, помимо этого, младенцы могут облизывать плаценту. Ученые заверяют, что такое поведение так же нормально, как, например, «ходить» в утробе и отталкиваться ногами.

Ребенок чувствует то, что чувствует мама, и различает продукты, которые она ест, — все это влияет на его ДНК

Беременные женщины, возможно, слышали это уже тысячу раз: то, что вы едите в течение 9 месяцев беременности, может оказать существенное влияние на здоровье вашего ребенка. Но взаимосвязь между питанием ребенка и мамы на этом не заканчивается. Исследователи утверждают, что если беременная женщина придерживается разнообразной диеты, возможно, ребенок будет менее придирчив к питанию.

Привычки мамы в еде могут повлиять на плод еще до того, как она узнает, что беременна. Ученые обнаружили, что пищевые привычки, по-видимому, меняются независимо от того, включены или выключены определенные гены на этой самой ранней стадии развития ребенка.

Даже в утробе дети могут «сказать» маме, что они терпеть не могут эту брокколи или капусту

Благодаря новому прорыву в науке будущие родители могут все лучше понимать, что нравится или не нравится их детям. Недавние исследования показали, что младенцы в утробе матери корчат гримасы, когда их матери едят капусту, но улыбаются после того, как те съедают морковь. В ходе исследования были изучены здоровые плоды 100 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые находились на 32–36-й неделе беременности. Надя Рейсланд, соавтор исследования и руководитель лаборатории фетальных и неонатальных исследований Даремского университета, сказала: «Мы первые, кто смог показать, как выражение лица ребенка меняется в зависимости от пищи, которую только что съела мать». Кроме того, она надеется, что новое исследование может помочь людям «понять, как воздействие вкусов в утробе матери влияет на пищевые привычки в дальнейшей жизни».