История любви Адама Сэндлера, которая даст фору любой романтической комедии

Адам Сэндлер — культовый голливудский актер, который не раз делил съемочную площадку с мировыми иконами красоты. Однако сердце Сэндлера принадлежит одной-единственной женщине — Джеки Сэндлер. Уже на протяжении более 24 лет она поддерживает супруга в его творческих начинаниях.

Мы в ADME любим делиться историями о любви с нашими читателями и не могли не рассказать вам о том, как брак Адама и Джеки стал ярким примером искренних и неугасающих чувств.

Их объединила любовь к кино

После окончания школы Джеки Титоун решила попытать счастья в модельном бизнесе, но, получив свою первую роль в кино несколько лет спустя, в 1999 году, переключилась на актерскую деятельность. В то время Адам Сэндлер уже был известным и преуспевающим артистом, который прославился в 90-х годах благодаря участию в таких фильмах, как «Счастливчик Гилмор», «Певец на свадьбе» и «Билли Мэдисон».

ANGELA WEISS / AFP / East News

Адаму Сэндлеру начинающую актрису представил Роб Шнайдер. Актеры были близкими друзьями, а Шнайдер познакомился с Джеки на съемках одного из фильмов. Она приглянулась Сэндлеру и в 1999 году получила от него приглашение принять участие в фильме «Большой папа». Сам артист выступил в качестве исполнителя главной роли и продюсера кинокартины. Эпизодическая роль стала началом новой главы в жизни бывшей модели. Несмотря на отсутствие профессионального успеха на протяжении нескольких месяцев после выхода комедии, девушка завоевала сердце Адама. Так начался их совместный путь.

Спустя 4 года пара узаконила отношения

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Mary Evans / Allstar / East News

В начале отношений влюбленные снялись в нескольких совместных проектах, среди которых «50 первых поцелуев» и «Притворись моей женой». Спустя время они решили разделить друг с другом не только работу на съемочной площадке, но и жизнь. 22 июня 2003 года пара обменялась брачными клятвами на выездной церемонии в поместье в Малибу. Обширный список звездных гостей включал в себя таких приглашенных, как Шэрон Осборн и Дженнифер Энистон.

В браке родились 2 дочери

Vinicius Poersch / Broadimage / East News

Супруги впервые стали родителями в мае 2006 года, когда родилась дочь Сэди. Сразу после ее рождения Адам сообщил поклонникам, что с женой и малышкой все порядке. В ноябре 2008 года родилась вторая дочь, Санни. Обе дочери звездной пары приняли участие в нескольких проектах отца, таких как «Монстры на каникулах» и «Загадочное убийство». В своих интервью Сэндлер рассказал, что Сэди и Санни очень хотели появиться в его киноработах, так как разделяют любовь своих родителей к кинематографу: «Они целый год задавали мне один и тот же вопрос: „Папа, можем ли мы сняться в твоем следующем фильме?“»

Джеки — правая рука своего мужа

AFP / East News

Каждому успешному мужчине нужна женщина, которая вдохновит и подбодрит его и в горе, и в радости. По словам Адама, он не добился бы карьерных высот без поддержки Джеки. Супруга сопровождает и поддерживает его на съемках. Сэндлер с улыбкой на лице вспоминает, как снимал сцену поцелуя со своей давней коллегой по цеху Дженнифер Энистон: «Моя жена стояла рядом и кричала: „Крепче! Целуй ее крепче!“ Мне было очень неловко».

С подачи Джеки Адам воплотил в жизнь одни из своих самых важных работ и согласился на роли, которые считал сложными. Роль Говарда Ратнера в «Неограненных драгоценностях» была как раз одной из таких: «Я прочитал сценарий, мне понравилась задумка фильма, но я боялся сниматься в нем, поэтому попросил совета у Джеки. Мы принимаем решения вместе и обсуждаем, что именно я буду делать. Благодаря ей я нахожу в себе силы и мужество пробовать что-то новое».

После стольких лет они до сих пор безумно влюблены друг в друга

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Со временем любовь Адама и Джеки только усилилась. В 2020 году актер поделился своей радостью по случаю годовщины свадьбы у себя на странице в соцсети: «Мы пересеклись взглядами 22 года назад и больше не могли оторваться друг от друга. Люблю тебя. Ты моя навсегда». Секрет сохранения такого прочного союза — доверие и нежное проявление чувств. Сэндлер поделился своим мнением на этот счет: «Проводите как можно больше времени вместе, не расставайтесь надолго, будьте честны друг с другом и помните, что даже час, проведенный вместе, способен оживить отношения».

Что, по вашему мнению, является ключом к счастливому и крепкому браку?