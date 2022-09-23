Как Блейк Лайвли сообщила о том, что станет мамой в 4-й раз, и вызвала волну умиления в сети

В 2022 году Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли не только отмечают 10-ю годовщину свадьбы, но и ожидают пополнения. Ранее имя 3-й дочери пары раскрыла Тейлор Свифт в своей песне «Betty». В этот раз супруги нашли не менее оригинальный способ поделиться радостным известием.

Мы в ADME давно отдали свои сердца этой голливудской паре и спешим рассказать вам о новости, которая просто не могла остаться незамеченной.

У супругов уже есть трое детей

Лайвли и Рейнольдс начали встречаться в 2011 году, а годом позже сыграли свадьбу. В браке родились 3 дочери: Джеймс, Инес и Бетти. В декабре 2021-го Райан Рейнольдс рассказал, насколько важно проводить время со своими детьми, признав, что семья во многом повлияла на его решение сделать перерыв в актерской карьере.

Блейк Лайвли с гордостью продемонстрировала округлившийся живот

Лайвли объявила о своей беременности на ежегодном саммите самых влиятельных женщин по версии Forbes. Актриса сияла в расшитом пайетками мини-платье с длинными рукавами, которое изящно подчеркивало интересное положение звезды.

Пара всегда хотела большую семью

«Я всегда хотела большую семью. Если бы я могла, то родила бы хоть 30 [детей]», — сказала Лайвли в интервью перед своей тайной свадебной церемонией с Рейнольдсом. И похоже, что они на верном пути!

Несмотря на всеобщую радость, Блейк столкнулась с нежелательным вниманием после объявления о беременности. В соцсетях кинодива пожаловалась на папарацци, которые дежурят перед ее домом в надежде сделать пару свежих кадров.