Приянка Чопра пережила болезнь, ее дочь была в реанимации 100 дней, и теперь муж поздравляет актрису даже с днем отца

Приянку Чопру осуждали за многое. За то, что она долго не выходит замуж, за то, что ее супруг младше на 10 лет, за то, что она прибегла к суррогатному материнству. Однако актриса уже давно ставит всех на место. А муж так обожает Приянку, что даже день отца считает исключительно ее праздником, а не своим.

Путь к родительству у Приянки и Ника был тернистым и изматывающим. 39-летней актрисе пришлось прибегнуть к суррогатному материнству и, естественно, интернет-злопыхатели не упустили шанса едко это прокомментировать. Приянка честно призналась, что хотя сама уже давно «отрастила толстую шкуру» к подобной критике, слова о ее долгожданной дочери ранят по-настоящему больно.

«Вы не знаете, через что я прошла. И то, что я не хочу предавать огласке свою историю болезни или историю своей дочери, не дает вам права придумывать какие-то там причины». Приянка Чопра

Свои первые 100 дней малышка Малти провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Когда же девочка наконец была дома, Ник написал слова благодарности своей жене за то, что этот безумный путь они проходят вместе. И добавил: «Ты уже невероятная мать».

Спустя год Ник все так же не перестает восхищаться Приянкой. В своем поздравлении ко дню матери он признался, что жена буквально освещает его мир. Сама Приянка также признается в любви к супругу. «Муж — мой величайший защитник. А моя семья — моя самая большая сила».

В этом году Ник решил поздравить жену не только с днем матери, но и с днем отца. Певец считает, что праздник больше заслужила Приянка, чем он, и поэтому с радостью отойдет в этот день на задний план.

«Мы, отцы, никогда бы ими не стали без наших невероятных женщин. Ведь именно они воплотили мечту о родительстве в жизнь». Ник Джонас

Кстати, на этот шаг Ника вдохновил собственный отец. Певец рассказал об этом: «Мой папа проделал невероятную работу, чтобы все остальные чувствовали себя любимыми в День отца, и я попытаюсь перенять это у него».

В последнем альбоме Ника есть очень трогательная песня, которая посвящена малышке Малти, а также дочерям его коллег по группе, братьев Джонас.

«Вероятно, это наша самая личная песня. Ведь речь идет об отцовстве, а мы все папы девочек. Так что мы говорим о самой важной вещи в нашем мире: о том, как быть родителями. И мы впервые делаем это в нашей музыке». Ник Джонас