16 гениев животного мира, которые на все готовы, чтобы добиться своего

Что бы мы там ни думали о братьях наших меньших, но когда они сильно чего-то хотят, то резко становятся очень смышлеными. Хитростью получить еду своего человека — запросто. Включить телевизор или чтобы вода из-под крана лилась на радость пакостнику — пожалуйста. Но при этом наши любимцы готовы и поддержать морально, и даже спасти жизнь своему двуногому.