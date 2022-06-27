16 гениев животного мира, которые на все готовы, чтобы добиться своего
Что бы мы там ни думали о братьях наших меньших, но когда они сильно чего-то хотят, то резко становятся очень смышлеными. Хитростью получить еду своего человека — запросто. Включить телевизор или чтобы вода из-под крана лилась на радость пакостнику — пожалуйста. Но при этом наши любимцы готовы и поддержать морально, и даже спасти жизнь своему двуногому.
Мы в ADME уверены, что когда того требует ситуация, животные охотно проявляют свою смекалку. И герои нашей подборки подтверждают это своими историями.
- Мой кот обычно возвращается с улицы через открытое окно. Но тут наступила зима, окно уже никто не открывает. Выпустила его через дверь и думаю, как же он вернется обратно. Решила понаблюдать. Возвращается, сел под дверью и молчит. Посидел минутку и начал активно скрестись в соседскую дверь.
Вначале я решила, что он, возможно, дверь перепутал, но его план был интереснее. За дверью соседей начала лаять собака, и через полминуты открылась дверь, а мой кот гордо отходит к моей двери и тихо мяукает. Сосед понял намек и позвонил мне в звонок. Так кот вернулся домой и продолжал возвращаться на протяжении уже 2 месяцев. Сосед был не очень рад такой находчивости кота, но помогал ему. © Палата № 6 / VK
- Мой кот самый умный на свете! Его талант открылся с банального — принеси брошенный мяч. Затем я просыпалась от того, что он дергает меня за волосы, чтобы я ему бросила этот мяч, который предусмотрительно лежал в моей постели. Апогеем стал момент, когда я перед сном в шутку попросила его принести все игрушки из его логова, а наутро под дверью спальни меня ждали десятки мячиков и даже скомканные чеки и фантики! © Подслушано / Ideer
- У моего соседа есть большой попугай. Он считает себя главным и будет кричать на тебя, если ты делаешь что-то, что ему не нравится, например, переключаешь канал на телике или не делишься едой. Иногда я прихожу домой с работы и слышу, как мой сосед и его птица громко спорят через открытое окно. А если попугай побеждает, то слышно, как он громко гогочет. © RealAbstractSquidII / Reddit
- Пока я ела, моя собака начала лаять на дверь, как будто кто-то собирался постучать или войти. Я встала, чтобы посмотреть, кто там, но никого не было. Вернулась, а часть моей еды уже лежала на земле, которую делили между собой собака и 2 кошки. Я думаю, что это была их командная работа. © breentee / Reddit
- Иногда у меня проскакивает чувство, что животные намного умнее некоторых людей. Утро, стою у себя на балконе, попиваю кофеек, наблюдаю за людьми снизу. Идет какой-то мужик, допил кофе, бросил на пол стаканчик. Женщина доела конфету, выбросила на землю фантик. И пацаненок швырнул бумажку. Думаю про себя, мол, потом еще удивляются, почему у нас в городе так много мусора. Тут приземлилась ворона и давай собирать весь мусор. Подняла бумажку, улетела с ней к мусорке. Затем и стаканчик, и фантик. Ворона следит за тем, чтобы было чисто! © Палата № 6 / VK
- Когда жили в съемной комнате, у соседей был кот — очень умное существо. Когда соседи уходили надолго, кот включал телевизор и смотрел. Еще и каналы научился переключать. Иногда соседи просили заходить к ним и выключать телевизор, так как кот очень громко его смотрел. © Подслушано / Ideer
- У меня был очень плохой день, и я сидела и плакала. Тут мой какаду начал кричать из своей клетки, я его выпустила, а он сел мне на плечо, прижался головой к моей щеке и начал повторять: «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». © The-Goat-Lord / Reddit
- Помню, в детстве мы играли в поиск сокровищ. Подсказка привела меня в район с телефонной будкой и несколькими кустами. Рядом сидела кошка, и ради прикола я спросил ее, мол, где следующая подсказка. И я клянусь, она посмотрела на куст и кивнула в его сторону. Проверил куст, и действительно, там была следующая подсказка! © unknown author / Reddit
- У меня 2 сфинкса. Едят без меры, начали толстеть, посадила их на диету. Тогда стали воровать со стола. Обгрызенные помидоры, надкусанные огурцы — это уже привычное дело. Но последний случай добил. Зашла тихо на кухню, а там... Котенок сидит на столе и пытается всеми силами открыть хлебницу, а старшая кошка сидит внизу и управляет процессом, издавая «рмя-рмя-рмя» на каждое правильное движение. © Подслушано / Ideer
- Последнее время у меня как-то подозрительно увеличились счета за воду. Сначала подумал, что что-то не так со счетчиком, хотел уже мастера вызывать. Только вот одним утром я проснулся и услышал, что на кухне вода открылась. Захожу, в голове мысли о том, что какие-то «водные воры» пробрались, но на деле я поймал на горячем своего кота. Он сидел и завороженно наблюдал за тем, как из крана течет вода. Прикольно, конечно, что он сам этому научился, но как мне с этого усатого брать долю за коммуналку? © Палата № 6 / VK
- Кошка не давала мне уснуть и настаивала, чтобы я пошла за ней на кухню. Мы только что купили новую плиту и не заметили, что одна из конфорок была включена. Спасибо, кошечка. © basepair86 / Reddit
- У моей подруги есть попугай, уже около 20 лет они живут вместе. Подруга вышла замуж, и птица прекрасно понимает, что муж — новый парень. В половине случаев, когда он говорит ему что-то сделать (например, помолчать), попугай ему очень едко отвечает: «Я не твоя птица». © t*****amockingbird99 / Reddit
- Улетел у нас попугай, и в тот же день с ним попрощалась вся семья, кроме моей младшей сестры, которая все плакала и плакала. Она ходила искала его по всему району, спрашивала у соседей, заставила пооткрывать окна и ждала чуда. Утром я шла на работу, открыла входную дверь подъезда и заметила нашего попугая, который зашел в подъезд. Спустя минут 15 я его поймала, принесла в квартиру и рассказала, что у него, кажется, какие-то человеческие замашки, если он ждал под дверью, когда ему откроют. © Палата № 6 / VK
- Пока я одевалась, подошел мой доберман, явно показывая, что мне надо пойти за ним. Привел меня к малой: она вот-вот собиралась съесть шурупы, которые нашла. Ребенку было 2 года. © ThaleaTiny / Reddit
- Каждый день, когда мы с братом подъезжаем к дому из школы, видим нашу собаку в окне: она лежит на кровати брата, хотя знает, что ей нельзя там находиться. Но когда мы заходим в дом, она лежит за диваном в гостиной, поднимает голову и смотрит на нас, как будто она спала там весь день. © Elephant5619 / Reddit
- Жила у нас кошатина. Была смышленая и очень проказливая. Но благодаря ей папа никогда не просыпал на работу и вскакивал сразу после звонка будильника. А все потому, что, если будильник прозвенел, а хозяин продолжал дрыхнуть, она шла в туалет по своим кошачьим делишкам, а потом мокрым задом плюхалась папе на усы. Вопли на весь дом. После таких ее затей папа перестал опаздывать. © Подслушано / Ideer
А как проявляют смекалку ваши питомцы?
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