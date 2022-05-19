17 животинок, которые наплевали на все стереотипы и придумали свои правила жизни

Кажется, верный способ поднять себе настроение — это посмотреть на очередное чудачество своего питомца. А кому-то может повезти просто идти по улице и наткнуться на животное, которое отчебучило такое, что сразу хочется запечатлеть его на фото себе на память. Пушистым, пернатым и другим представителям фауны, вероятно, кажется, что они ведут себя вполне естественно, и поэтому они смотрят на человека с выражением «А че такого?».

Мы в ADME в этой подборке позаботились о вашем хорошем настроении и готовы умиляться выходкам братьев наших меньших вместе.

«Я сказал „сидеть“. Он просто отступил назад и сел вот так»

Ну вы же не уточняли, куда именно нужно сесть. © TheLoadedGoat / Reddit

«Он всегда носит эту игрушку как маску»

И не он один. Как оказалось, это такой собачий тренд

«Она просто обожает зависать в мусорном ведре»

«Мой папа недавно купил новую кормушку для птиц... с защитой от белок»

Что же, кажется, он неправильно прочитал название на упаковке и случайно купил кормушку для белок с защитой от птиц. © some50yodudeonreddit / Reddit

«Опять уснул, пока выбирался из постели»

Как же сложно быть щенком. © wakito64 / Reddit

В попытках помыться

«Увидел, как птица крадет наполнитель с чьего-то велосипедного сиденья»

Птица на самом деле собирает «стройматериалы» для своего гнезда. Она не знает, что делает что-то не так, а просто нашла полезную штуку для домика и взяла ее. © WhoThe****AreYouLol / Reddit

«Я снова наткнулся в туалете на демона»

«Нет, я не знаком с этим странным котом. Я просто мимо проходил»

«Ее мячик сломан, но она все так же любит его. Иногда она носит его вот так»

Что же, это лучшее, что я видела за всю неделю. © RegularHousewife / Reddit

«Если бы Всадник без головы решил завести домашнее животное, оно выглядело бы именно так»

«Вижу подушку, не вижу препятствий»

Должен быть лучший способ выбраться из бассейна, но этот просто мегакреативный

Конечно же, это место для сна гораздо удобнее, чем кровать

Если уж носить конус, то только так — полным игрушек

Зачем проходить через дверь, когда вместо этого можно попробовать съесть ее?