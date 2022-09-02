19 бедолаг, которые попали в руки к людям с большим сердцем, и теперь от них глаз не оторвать

Многие из нас заводят животных, чтобы избавиться от одиночества и в минуты тоски иметь возможность погладить мохнатого товарища. Ну и, конечно же, эти пушистые комочки делают дом уютнее. Прекрасно, когда питомец попадает в наши руки сразу ухоженным и упитанным. Но иногда за верного друга стоит побороться, а то и вытащить его из беды для начала.

Мы в ADME от души радуемся за зверят, которым повезло попасть в ласковые руки и положительные перемены в жизни которых не заставили себя ждать.

Хозяйка провела абсолютно счастливый год в обществе этой кошечки, и вот как питомица изменилась за это время

На втором фото она выглядит так, как будто повидала многое за этот год. © FourandTwoAheadofMe / Reddit



После выздоровления она выглядит как совсем другая собака

«Теперь она самая послушная собака, которая у меня когда-либо была. Милая и игривая девочка»

«Нашел его на стоянке, теперь он спит в куда более комфортных условиях»

«Я влюбился в его большие карие глаза»

«Мы нашли стайку котят в нашем старом доме»

«Все они были худыми и блохастыми. Мы их вылечили и оставили себе. И вот спустя 2 месяца котята выглядят гораздо лучше».

«Мы нашли ее всю в клещах. Сейчас она полностью здорова и абсолютно счастлива»

Песик обрел хозяина, и теперь они даже улыбаются одинаково

Зеленый парк, в отличие от бетонных стен приюта, вмиг поднимает настроение

Из тесной клетки прямиком в счастливую семью

Любовь хозяев сделала котика пушистым

Теперь его глазки совсем не испуганные

Этому красавцу больше не придется грустить на холоде

«Кто-то бросил эту красотку в окрестностях дома моих родителей. Мама забрала ее себе и окружила заботой»

«Он был бродягой и убегал в лес, когда замечал меня. Зато теперь обожает, когда его гладят и берут на ручки»

«Однажды я случайно зашел во внутренний дворик, а там раздавали питомцев. Теперь мы вместе уже несколько лет»

«Вот как изменилась Кира, которую подкинули к магазину»

«Красавчика Марселя по какой-то причине подкинули в подвал⁠. Но сейчас у него есть семья и даже друг Петя»

«Она дрожала, как листочек, и постоянно прятала мордочку. Месяц спустя каждое утро спешит разбудить меня своим мурлыканьем»