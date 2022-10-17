19 человек рассказали о трудностях и радостях, с которыми столкнулись, взяв в дом необычного питомца

Завести вместо кошки или собаки необычного питомца — испытание не только для хозяина, но и для всей семьи. Отнюдь не всех любимцев можно приучить к чистоплотности и порядку. В этой статье мы свели воедино опыт жизни владельцев животных с их любимцами, а делать выводы оставляем вам. А в качестве бонуса припасли впечатления одного из хозяев от жизни с кошкой породы рэгдолл.

«Моя шиншилла Бетти рьяно защищает своего малыша. Она даст повозиться с ним и угостить вкусняшкой. Но стоит только затянуть с этим, и она прогонит прочь»

«Вот как мой кролик требует еды. Он будет трогать миску своими крошечными лапками и не сдвинется с места, пока не добьется своего»

«2 года енот жил у меня в доме, в своей комнате с лесенками и кроватками. Он никогда не пакостил, но как-то раз вытащил несколько половиц из пола»

«А сейчас он живет на улице и дружит с моим стаффордширским терьером».

«Моему лучшему другу исполнилось 25 лет. Он уже не работает, но любит, как прежде, выкатываться в дождь в любимой луже на пастбище и стаскивать свежее сено с воза»

«У моих болванов целый загон, полный зеленой травы, которую я выращивал 2 недели подряд. А они выщипывают мой газон»

«Козы достаточно умны, чтобы выбраться на свободу из-за любой перегородки. И достаточно глупы, чтобы застрять головой в бетонном блоке»

«Иногда я хожу в местный детский секонд-хенд, чтобы прикупить игрушки для малышей. Никто и не догадывается, что у меня за ребенок»

«Моя крольчиха подавилась гранулой. Методом Геймлиха я ее смогла спасти. А чтобы убедиться, что в легких не осталось жидкости, мы поехали с ней на поезде к ветеринару»

«У мышей зрение развито плохо, поэтому Стружка может слегка укусить за палец, если руки пахнут едой. Но этого легко избежать, если помыть руки»

«Мои утки не живут в доме, но из-за сильной жары пришлось их занести. Теперь они не могут оторваться от своего „телевизора“»

«Мои морские свинки свободно гуляют по дому, а по утрам приходят к кровати и ждут, пока я проснусь. И при этом не устраивают мне никакого беспорядка»

«Крыска Фуфу пытается украсть у меня булочку с корицей»

«Она научилась пользоваться собачьей дверью и пролезла в дом со своими приятелями. А мне пришлось стирать постельное белье»

«Мы держим нашего барашка дома. Он очень милый, любит обниматься, но немного вонючий. Любит пробираться в туалет и растаскивать повсюду туалетную бумагу»

«Проводила как можно больше времени на улице с этой старушкой-опоссумом, пока не стало слишком холодно. Теперь она греется в просторном вольере под одеялами»

«Я спасла крольчиху из рук женщины, которая собиралась продать милашку на мясо. Теперь она живет как маленькая принцесса и любит погрызть наши стулья»

«Это мой крысенок Желудь. Он все время пробирается туда, куда не надо, и любит лазить по свитерам»

«Козы, которые должны быть в загоне, встречают моего сына, когда он возвращается домой»

«Согреваю моего друга-поросеночка»

Бонус: «Моя кошка породы рэгдолл внезапно нападает и кусается. Будит в 3 часа ночи, кусает за руку, а потом лезет под одеяло и бьет лапой куда попало. Кутаюсь от нее, как мумия»

Если вам не по душе капелька безумия, то вы выбрали не ту породу. Рэгдоллы за считаные секунды превращаются из сонных, расслабленных кошек в настоящих психов. © badger906 / Reddit