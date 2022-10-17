19 человек рассказали о трудностях и радостях, с которыми столкнулись, взяв в дом необычного питомца
Завести вместо кошки или собаки необычного питомца — испытание не только для хозяина, но и для всей семьи. Отнюдь не всех любимцев можно приучить к чистоплотности и порядку. В этой статье мы свели воедино опыт жизни владельцев животных с их любимцами, а делать выводы оставляем вам. А в качестве бонуса припасли впечатления одного из хозяев от жизни с кошкой породы рэгдолл.
«Моя шиншилла Бетти рьяно защищает своего малыша. Она даст повозиться с ним и угостить вкусняшкой. Но стоит только затянуть с этим, и она прогонит прочь»
«Вот как мой кролик требует еды. Он будет трогать миску своими крошечными лапками и не сдвинется с места, пока не добьется своего»
«2 года енот жил у меня в доме, в своей комнате с лесенками и кроватками. Он никогда не пакостил, но как-то раз вытащил несколько половиц из пола»
«А сейчас он живет на улице и дружит с моим стаффордширским терьером».
«Моему лучшему другу исполнилось 25 лет. Он уже не работает, но любит, как прежде, выкатываться в дождь в любимой луже на пастбище и стаскивать свежее сено с воза»
«У моих болванов целый загон, полный зеленой травы, которую я выращивал 2 недели подряд. А они выщипывают мой газон»
«Козы достаточно умны, чтобы выбраться на свободу из-за любой перегородки. И достаточно глупы, чтобы застрять головой в бетонном блоке»
«Иногда я хожу в местный детский секонд-хенд, чтобы прикупить игрушки для малышей. Никто и не догадывается, что у меня за ребенок»
«Моя крольчиха подавилась гранулой. Методом Геймлиха я ее смогла спасти. А чтобы убедиться, что в легких не осталось жидкости, мы поехали с ней на поезде к ветеринару»
«У мышей зрение развито плохо, поэтому Стружка может слегка укусить за палец, если руки пахнут едой. Но этого легко избежать, если помыть руки»
«Мои утки не живут в доме, но из-за сильной жары пришлось их занести. Теперь они не могут оторваться от своего „телевизора“»
«Мои морские свинки свободно гуляют по дому, а по утрам приходят к кровати и ждут, пока я проснусь. И при этом не устраивают мне никакого беспорядка»
«Крыска Фуфу пытается украсть у меня булочку с корицей»
«Она научилась пользоваться собачьей дверью и пролезла в дом со своими приятелями. А мне пришлось стирать постельное белье»
«Мы держим нашего барашка дома. Он очень милый, любит обниматься, но немного вонючий. Любит пробираться в туалет и растаскивать повсюду туалетную бумагу»
«Проводила как можно больше времени на улице с этой старушкой-опоссумом, пока не стало слишком холодно. Теперь она греется в просторном вольере под одеялами»
«Я спасла крольчиху из рук женщины, которая собиралась продать милашку на мясо. Теперь она живет как маленькая принцесса и любит погрызть наши стулья»
«Это мой крысенок Желудь. Он все время пробирается туда, куда не надо, и любит лазить по свитерам»
«Козы, которые должны быть в загоне, встречают моего сына, когда он возвращается домой»
«Согреваю моего друга-поросеночка»
Бонус: «Моя кошка породы рэгдолл внезапно нападает и кусается. Будит в 3 часа ночи, кусает за руку, а потом лезет под одеяло и бьет лапой куда попало. Кутаюсь от нее, как мумия»
- Если вам не по душе капелька безумия, то вы выбрали не ту породу. Рэгдоллы за считаные секунды превращаются из сонных, расслабленных кошек в настоящих психов. © badger906 / Reddit
С какими трудностями и радостями сталкивались вы, воспитывая свое домашнее животное?
Фото на превью Summerfancies / Reddit
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