20+ бездомных животных, которые мягкими лапами протоптали путь к сердцу своего человека

Встретить своего человека — сложная задача, которую нужно решать не только людям, но и животным. Иногда хвостатым любимцам приходится пережить непростые времена, прежде чем они попадут в заботливые руки настоящих хозяев. К счастью, многие питомцы в итоге все же обретают свой дом, где вкусно кормят и крепко обнимают.

Мы в ADME обожаем добрые истории про то, как Мурки и Шарики уже ни на что не надеялись в этой жизни, но в итоге сорвали джекпот в виде любящей семьи.

«Это Снежок, породистый ангорский кот. Его дважды возвращали в приют. Не понимаю почему, ведь в мою семью он вписался просто идеально»

«Щенка шпица потрепала другая собака, нужно было дорогое лечение, операция на позвоночнике. Хозяева принесли малыша на усыпление в ветеринарную клинику»

«Бывшие хозяева написали отказ от щенка, мол, этот им не нужен, дешевле купить нового. Но тут случилось чудо: нашлись другие люди, которые взяли на себя заботу о шпице. Они погасили все долги по операции щеночка и постоянно помогали, а сейчас занимаются его реабилитацией. За это время они очень привязались к малышу и приняли решение оставить его себе».

«Подобрали зимой у магазина вот такую стесняшку, а выросла красавица»

«Характер можно описать как „шило в одном месте“. Играет со всем, что шевелится, а что не шевелится — расшевеливает и играет. Бегает в буквальном смысле по стенам. Несколько раз покоряла елку и даже пару раз умудрилась ее уронить».

«Я нашел этого хорошего мальчика во время отпуска в Албании. Он спал в мусорном баке. Теперь он обитает в Праге, и у него совсем другая жизнь»

«Этот кот надолго застрял в приюте. Никто не хотел его брать, потому что „он толстый, старый и странно мяукает“. Божечки-кошечки, да он просто идеальный для меня!»

«Это чудо обитало в подвале магазина. Длина от кончика носа до пятой точки была чуть больше ладони. Сейчас ей почти 10 месяцев. Ростом (в холке) где-то мне по колено»

«Завелся у меня под окном в подвале котенок. Маленький, но с жизненными принципами: „От людей надо бежать и прятаться“. Ловили его около часа»

«За год из дикого котенка он превратился в очень ласкового домашнего кота, который иногда сам просится на ручки. Но определенная доля задиристости осталась, очень любит гонять других моих кошек».

«Я эту собаку увидела на фото приютских и пропала. Пошла на выставку-пристройство „только одним глазком взглянуть“, и на Рождество она уже была у меня дома»

«Собака идеальная, ласковая, веселая, дома ведет себя тише воды ниже травы. На улице только глаз да глаз за ней: сожрать какую-нибудь гадость — это прямо десерт. Ночью спит исключительно под нашей кроватью. Когда залезает, мы ржем, что собака на ночную смену заступила».

«Это Бонни. Мы нашли его в сарае, где котенок был совершенно один без еды и питья. Сейчас он подрос»

«Копался я как-то в огороде, вдруг за забором раздался тихий скулеж. Глянул — сидит какая-то мелкая псинка и чего-то от меня хочет»

«Я вообще-то кошатник, как и моя половинка, но перед этими глазищами не устоял. Откормили, сделали будку с теплым полом, нарекли Радой».

«Год назад моя девушка нашла на улице кота. Он был настолько слаб, что не мог есть. Неделю она мыла его по 3 раза в день, чтобы смыть какую-то скользкую гадость»

«Кот вырос и стал супердобрым. Теперь этот кабанчик — мой любимец».

«В подвале 5-этажки ощенилась собака. Мы взяли щенка. Растет раздолбай. Может, он у нас и не интеллектуал, но очень ласковый»

«Плюша жила на пустом дачном участке в —30 °С. Она питалась тем, что жевала лавровый лист из пакета⁠⁠. Сейчас у нее есть очень заботливые хозяева»

«Нашли в лесу вот такую животинку. Сначала подумали, что волчонок, потому что поблизости не было ни дач, ни деревень, ни вообще каких-либо признаков человека»

«Но она оказалась слишком мелкой для волчонка. Характер хороший, спокойная собака, адаптируется к любым условиям быстро, назвали Герда».

«5 лет назад я нашла на улице котенка, он весил 600 г, теперь — 6 кг. Люблю не могу. Котик по имени Космос»

«Год назад дочь позвонила мне по видеосвязи: „Мама, ты же говорила, что если мы заведем собаку, то беспородную и лучше из приюта. Так вот, посмотри, какой милаха!“»

«Вкратце: дочка гостила у бабушки, бегал по двору щенок бездомный, она его подкармливала, он начал за ней ходить по пятам. В один момент дочь отказалась идти домой без него. Назвала щенка Армагеддоша, потому что все грыз и вообще был крайне активен. Сейчас зовем Дошик».

«Этот кот пришел к нам полулысым, тощим и почти беззубым. Первый месяц он нас просто ненавидел. А теперь он король дома и самый милый мальчик в мире»

«Подобрали этого глухого оборванца со сломанным хвостом. Врачи сказали, что у него запущенная болезнь почек и жить ему осталось недели 2, может, месяц»

«3 года прошло. Сейчас этот балбес живее всех живых, дурнее всех дурных. Глухой абсолютно. Но какой у него голос! Кровь стынет в жилах, когда он вокализирует».

«Мы с мужем нашли щенка на улице. Он был весь в блохах, со сломанной лапой — вероятно, попал под машину. Мы забрали его домой, на Гавайи»

«Прошло 4 месяца. Пес живет с 6 людьми, которые его просто обожают».

«1,5 года назад нашел в подворотне маленького зашуганного котенка к с блохами и поврежденными лапами. Есть корм он стеснялся»

«Сейчас это матерый кот, сменивший 3 страны, сделавший котят и кастрированный, который выражает хозяевам недовольство за то, что дно в миске видно».

«Нашли это чудо в лесу. Был блохаст, ласков и одинок. А стал вот таким проглотом-говоруном»

«Геката была бездомной. Я в нее сразу влюбилась. Я была чертовски одинокой, но просто не знала, насколько мне нужна эта собака. Кто из нас кого спас — большой вопрос»