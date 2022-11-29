20+ твитов от владельцев прекрасных пушистых созданий, которые спасают от всего: и от грусти, и от экзистенциального кризиса

Всякий кото- и собаковладелец с уверенностью скажет, что не любить этих прохвостов невозможно: такие у них мохнатые щечки, забавные глазки и влажный нос. Вот и вы, если заглянули в нашу статью, тоже подверглись очарованию и, скорее всего, стали членом «клуба кошководства и собаколюбства». А если только планируете присоединиться, знайте: любые проделки и пакости с такой пушистой внешностью выглядят умилительно, а потому, вместо того чтобы сердиться, хозяева животных торопятся делать фото и строчить забавные твиты. Вот их-то мы с вами и почитаем.