20+ животных, которые умудряются поместиться куда угодно

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Многие питомцы предпочитают удобным лежанкам тесные ведра, коробки, головные уборы, пакеты и даже стаканы. По словам зоологов, некоторые представители животного царства — одиночки по своей природе, которые любят вздремнуть в укромном местечке. Именно поэтому братья наши меньшие прекрасно чувствуют себя в маленьких закрытых пространствах, куда они с трудом помещаются.

Мы в ADME нашли фото животных, которые втиснулись в необычные места и были очень даже довольны.

1. «Мой кот свернулся клубком в сложенном шланге от пылесоса»

2. «Она знает, что ей нельзя портить растения...»

3. «Кто сказал, что я не влезу?»

4. «Кому чашечку с котом?»

5. «Это Одри — самый маленький котенок, которого я когда-либо видел. Она заснула в такой позе в кармане моего соседа по комнате»

6. «Кот моей девушки залез в корзинку, в которой его впервые принесли домой еще котенком»

7. «Нет ничего лучше кружки с зайчиком по утрам!»

8. «Если влезаю, значит, и усесться смогу!»

9. Чехол для гитары не должен пустовать

10. Пушистый суп готов

11. «Моего котенка поглотили кроксы»

12. «Раковина — самое прохладное место в доме, клянусь!»

13. «Вам тут замурчательная посылка пришла»

14. Идеальная лежанка для козы

15. «Мы должны всегда спать вместе, независимо от места»

16. Тесто поднялось

17. «Вам банан или кота?»

18. «У тебя такой классный головной убор, что замяукаешься!»

19. Современное гнездо для современной пташки

20. «Ведро занято, приходите позже!»

21. Пока одни берут корзинки для сбора ягод и грибов, другие кладут в них котов

А ваш питомец тоже любит забираться в неудобные места? Поделитесь с нами фото своего любимца.

Внимание: в мае 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.