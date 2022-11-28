Белочку по имени Джилл спасли из ужасного урагана, и теперь она засыпает только со своим медвежонком Тедди

Все мы любим добрые сказки с хорошим концом, и неважно, о людях они, русалках или животных. Но порой чудеса случаются и в реальной жизни, как, например, произошло с белочкой по имени Джилл, которой повезло быть спасенной от разрушительного урагана. Сегодня очаровательный зверек — настоящая звезда интернета, за чьей жизнью наблюдают сотни тысяч людей со всего мира.

Во время урагана Джилл выпала из своего гнезда, и ее теперешние хозяева взяли зверька домой. Случилось это в 2012 году, и с тех пор пушистая красавица, как и полагается настоящей большой звезде, ведет роскошный образ жизни: она празднует свои дни рождения, наряжается и не отказывает себе в удовольствии вкусно поесть.

Даже у таких безупречных созданий, как Джилл, бывают маленькие слабости. И у нашей героини она тоже имеется: это крохотный медвежонок Тедди, в обнимку с которым белочка спит.

У Джилл отличный вкус: ее наряды не только стильные, но и красивые, а в коллекции вещей есть даже корона.

Как и полагается модной звезде, Джилл придерживается вегетарианской диеты, но иногда не может удержаться от соблазна съесть что-то сладкое. Приготовленное на растительном молоке, конечно.

А еще она любит отмечать разные праздники и всегда наряжается соответственно. Причем сам повод неважен — в конце концов, это всего лишь еще одна причина примерить новый наряд.

А порой Джилл, как и все мы, любит просто греться на солнышке, предаваясь приятным мыслям, или лежать в постели, укутавшись в уютный плед.