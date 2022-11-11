В Германии нашли самую маленькую лошадь в мире. И она с легкостью украдет ваши сердечки

На ферме, расположенной в немецком городке Бреккерфельд, живет 3-летний пони по кличке Памукель, рост которого не превышает 50 см. Животное имеет все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая лошадь в мире. Памукель настолько прекрасен, что фотографии с ним мгновенно получают тысячи лайков в соцсетях. А если вы еще ничего о нем не слышали, то самое время исправить это легкое недоразумение.

INA FASSBENDER / AFP / East News

Памукель — шетлендский пони. Это крепко сложенная коренастая лошадка, силуэтом напоминающая тяжеловоза. Только маленького. У представителей этой породы, как правило, густой шерстный покров и длинная грива. Обычно их рост в холке составляет от 65 до 110 см, а средний вес — 150–180 кг. Рост же Памукеля всего 50 см, а вес — 35 кг.

INA FASSBENDER / AFP / East News

Интересно, что шетлендские пони очень привязаны к человеку и преданы ему. Их нередко используют в качестве проводников для слепых. Эти лошадки легко обучаются, имеют довольно высокий интеллект и спокойный характер. А потому являются хорошими компаньонами и содержатся в качестве домашних любимцев. К слову, нередко они живут 30 лет и более.

INA FASSBENDER / AFP / East News

Причиной карликовости Памукеля является генетический дефект. «Это не болезнь, а прихоть природы», — поясняет владелица пони, инструктор по верховой езде Карола Вайдеманн. Женщина взяла его 3 года назад, когда он был жеребенком. «Когда я впервые увидела его, была в шоке. Я никогда не встречала такой маленькой лошади», — говорит она. Карола Вайдеманн хочет, чтобы ее пони попал в Книгу рекордов Гиннесса, и уже начала оформлять документы. Но представители компании, занимающейся сбором информации для Книги, ответили, что лошадей и пони принимают к рассмотрению только с 4 лет. Именно в таком возрасте они считаются полностью взрослыми. Так что Памукелю нужно еще годик подождать.

INA FASSBENDER / AFP / East News

К слову, сейчас самой маленькой лошадью, согласно Книге рекордов Гиннесса, является Бомбель — представитель породы аппалуза с врожденной карликовостью. Рост Бомбеля в холке почти 57 см. Вайдеманн пока времени не теряет и уже год вместе со своим миниатюрным пони-терапевтом посещает детские сады, дома престарелых и другие подобные учреждения, где делает счастливыми многих детей и пожилых людей. В терапевтических целях дети старше 3 лет могут расчесывать лошадку во дворе или брать ее на прогулку.

INA FASSBENDER / AFP / East News

INA FASSBENDER / AFP / East News

Кстати, Памукель обучен сопровождать людей в инвалидной коляске и ходунках, может забираться в машину по пандусу.

INA FASSBENDER / AFP / East News

«Этот пони просто прелесть. Постоянно хочется его обнимать, ласкать и дарить ему любовь. Это очень симпатичная лошадка и просто невероятный друг», — заявляет его хозяйка.

И мы с ней полностью согласны. А вы завели бы себе такого питомца?

Фото на превью INA FASSBENDER / AFP / East News