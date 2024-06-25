10+ актеров-хамелеонов, которые перевоплощаются так, что родная мама не узнает

Наверняка вам не раз приходилось смотреть на экран и думать: «Вроде бы кто-то знакомый тут играет». И только потом уже в титрах фильма или сериала обнаруживалась фамилия известного актера. Остается только поаплодировать мастерству, с которым звезды кино входят в самые разные образы — от Пушкина до креветки.

Юра Борисов

Во втором сезоне фантастического сериала «Эпидемия» актер предстал в образе брутального сержанта Жени, а в экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» сыграл космического пирата Глота. В 2025-м году зрители смогут оценить работу Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где он исполнит роль великого поэта.

Тихон Жизневский

Пожалуй, одним из самых ярких образов, созданных актером, стал майор Гром — супергерой, который перешел на экран со страниц комиксов. При этом Жизневскому с тем уже успехом удается играть и беззаботных парней. Именно его вы видели в роли Трубадура в современном фильме «Бременские музыканты», а на заре своей карьеры актер сыграл студента Ваню в киноленте «Дикари», где его коллегами по съемочной площадке были Гоша Куценко и Марат Башаров.

Виктория Исакова

В 2013-м году актриса исполнила главную роль в фильме «Зеркала», рассказывающем о трагической судьбе Марины Цветаевой. В сериале «Чистые» она вновь сыграла героиню эпохи декаданса, а в фантастической киноленте «Сто лет тому вперед» предстала в образе учительницы Маргариты Степановны, которая в итоге оказалась отважной воительницей с космическими пиратами.

Марк Эйдельштейн

На счету у юного актера еще не так много работ, но уже сейчас видно, что он легко может перевоплощаться в самых разных героев. Только посмотрите на созданные им образы математика Григория Перельмана в «Витринном экземпляре» и школьника Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед».

Константин Хабенский

В детском фильме «Сказка. Есть», в котором одна девочка попала в мир игрушек, актер исполнил роль Энциклопедического Словаря. В сериале «Метод» зрители увидели его в роли следователя Родиона Меглина — неординарной личности с весьма своеобразным подходом к работе. А в спортивной драме «Чемпион мира» Хабенский появился в образе гроссмейстера Виктора Корчного.

Ольга Кузьмина

Многие из нас запомнили эту актрису в роли наивной официантки Насти из сериала «Кухня». Но на самом деле в ее творческой биографии более 40 киноработ, включая певичку варьете Розочку в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». А еще именно Ольга Кузьмина подарила свой голос главному герою фильма «Чебурашка», который вышел на экраны в 2023-м году.

Юрий Колокольников

В комедийном сериале «Беспринципные» актер сыграл столичного архитектора Романа, а в еще одном сериале под названием «Конец света» появился в образе Князя тьмы или Сергея Яковлевича Вельзевульченко. В сказке «По щучьему велению» зрители увидели Юрия Колокольникова в роли иностранного лорда.

Юрий Чурсин

Экранизация «Трех мушкетеров» 2013-го года провалилась в прокате, но мы бы все равно пересмотрели этот фильм только для того, чтобы влюбиться в харизматичного Юрия Чурсина в роли Атоса. Поклонники современных сериалов наверняка видели этого актера в сериале «Доктор Преображенский» в образе психиатра Эдуарда Борисовича, а на заре карьеры Чурсин примерил на себя роль промоутера в костюме креветки в киноальманахе «Короткое замыкание».

Мария Миронова

В экранизации «Трех мушкетеров» 2013-го года актриса исполнила роль королевы Анны Австрийской и в этом же году сыграла скромную работницу почты Нину Каверину в многосерийном телефильме «Крик совы». Три года спустя зрители увидели Марию Миронову в образе Риты Ушаковой — студенческой любви главного героя сериала «Следователь Тихонов».

Иван Янковский

В 2022-м году на экраны вышел фильм «Союз спасения. Время гнева», где актер исполнил роль декабриста Михаила Бестужева-Рюмина. А в следующем году зрители увидели Янковского еще в двух образах — Вовы Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и следователя Евгения Бокова в «Фишере».

Ольга Медынич

В историческом сериале «Великая» актриса исполнила роль Елизаветы Романовны Воронцовой, фаворитки Петра lll. А в сериалах «Волшебный участок» и «Вампиры средней полосы» ей достались роли Снежной королевы и своенравной графини Ольги.

Кирилл Кяро

Зрители, полюбившие фантастический сериал «Эпидемия», переживали за судьбу Сергея, спасающего себя и свою семью от распространяющегося повсюду вируса, а поклонники киноленты «Диагноз «Везучая» посмеивались над приключениями бухгалтера-недотепы Антона. Кроме того, в копилке актерских работ Кирилла Кяро есть образ дальнобойщика, созданный им в фильме «Далекие близкие».