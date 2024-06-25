10+ актеров-хамелеонов, которые перевоплощаются так, что родная мама не узнает
Наверняка вам не раз приходилось смотреть на экран и думать: «Вроде бы кто-то знакомый тут играет». И только потом уже в титрах фильма или сериала обнаруживалась фамилия известного актера. Остается только поаплодировать мастерству, с которым звезды кино входят в самые разные образы — от Пушкина до креветки.
Юра Борисов
Во втором сезоне фантастического сериала «Эпидемия» актер предстал в образе брутального сержанта Жени, а в экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» сыграл космического пирата Глота. В 2025-м году зрители смогут оценить работу Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где он исполнит роль великого поэта.
Тихон Жизневский
Я не знаю такого актёра, но мне кажется, что один человек на всех фото) ( я в смысле ощущения персонажа)
Пожалуй, одним из самых ярких образов, созданных актером, стал майор Гром — супергерой, который перешел на экран со страниц комиксов. При этом Жизневскому с тем уже успехом удается играть и беззаботных парней. Именно его вы видели в роли Трубадура в современном фильме «Бременские музыканты», а на заре своей карьеры актер сыграл студента Ваню в киноленте «Дикари», где его коллегами по съемочной площадке были Гоша Куценко и Марат Башаров.
Виктория Исакова
А как же её роль в фильме "Охота на пиранью"? Вот там точно перевоплощение.👍
В 2013-м году актриса исполнила главную роль в фильме «Зеркала», рассказывающем о трагической судьбе Марины Цветаевой. В сериале «Чистые» она вновь сыграла героиню эпохи декаданса, а в фантастической киноленте «Сто лет тому вперед» предстала в образе учительницы Маргариты Степановны, которая в итоге оказалась отважной воительницей с космическими пиратами.
Марк Эйдельштейн
На счету у юного актера еще не так много работ, но уже сейчас видно, что он легко может перевоплощаться в самых разных героев. Только посмотрите на созданные им образы математика Григория Перельмана в «Витринном экземпляре» и школьника Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед».
Константин Хабенский
В детском фильме «Сказка. Есть», в котором одна девочка попала в мир игрушек, актер исполнил роль Энциклопедического Словаря. В сериале «Метод» зрители увидели его в роли следователя Родиона Меглина — неординарной личности с весьма своеобразным подходом к работе. А в спортивной драме «Чемпион мира» Хабенский появился в образе гроссмейстера Виктора Корчного.
Ольга Кузьмина
Многие из нас запомнили эту актрису в роли наивной официантки Насти из сериала «Кухня». Но на самом деле в ее творческой биографии более 40 киноработ, включая певичку варьете Розочку в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». А еще именно Ольга Кузьмина подарила свой голос главному герою фильма «Чебурашка», который вышел на экраны в 2023-м году.
Юрий Колокольников
В комедийном сериале «Беспринципные» актер сыграл столичного архитектора Романа, а в еще одном сериале под названием «Конец света» появился в образе Князя тьмы или Сергея Яковлевича Вельзевульченко. В сказке «По щучьему велению» зрители увидели Юрия Колокольникова в роли иностранного лорда.
Юрий Чурсин
Экранизация «Трех мушкетеров» 2013-го года провалилась в прокате, но мы бы все равно пересмотрели этот фильм только для того, чтобы влюбиться в харизматичного Юрия Чурсина в роли Атоса. Поклонники современных сериалов наверняка видели этого актера в сериале «Доктор Преображенский» в образе психиатра Эдуарда Борисовича, а на заре карьеры Чурсин примерил на себя роль промоутера в костюме креветки в киноальманахе «Короткое замыкание».
Мария Миронова
В экранизации «Трех мушкетеров» 2013-го года актриса исполнила роль королевы Анны Австрийской и в этом же году сыграла скромную работницу почты Нину Каверину в многосерийном телефильме «Крик совы». Три года спустя зрители увидели Марию Миронову в образе Риты Ушаковой — студенческой любви главного героя сериала «Следователь Тихонов».
Иван Янковский
В 2022-м году на экраны вышел фильм «Союз спасения. Время гнева», где актер исполнил роль декабриста Михаила Бестужева-Рюмина. А в следующем году зрители увидели Янковского еще в двух образах — Вовы Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и следователя Евгения Бокова в «Фишере».
Ольга Медынич
Медынич великолепная актриса. Хотя она всегда узнаваема в разных ролях, но везде играет на все 100.
В историческом сериале «Великая» актриса исполнила роль Елизаветы Романовны Воронцовой, фаворитки Петра lll. А в сериалах «Волшебный участок» и «Вампиры средней полосы» ей достались роли Снежной королевы и своенравной графини Ольги.
Кирилл Кяро
Мне он в "пассажирах" понравился, и в "лучше чем мы", хотя там все внимание конечно было на Паулину.
Зрители, полюбившие фантастический сериал «Эпидемия», переживали за судьбу Сергея, спасающего себя и свою семью от распространяющегося повсюду вируса, а поклонники киноленты «Диагноз «Везучая» посмеивались над приключениями бухгалтера-недотепы Антона. Кроме того, в копилке актерских работ Кирилла Кяро есть образ дальнобойщика, созданный им в фильме «Далекие близкие».
Вот еще одна статья на похожую тему — про злодеев из сказок нашего детства, которых мы еле узнали в других фильмах.
Комментарии
Сколько фильмов оказывается не смотрено. Не знала, что про Цветаеву есть фильм
Спасибо за хорошую подборку действительно талантливых российских актёров. Все по своему хороши.
Давайте побольше таких подборок - в российском кинематографе ещё дюжина другая не менее талантливых есть.
Недавно смотрела сериал "Годунов" (раньше как-то "руки не доходили"), а через некоторое время - "Тень Чикатило". И во время просмотра "Тени" постоянно возмущалась - какой актëр неприятный, и смотреть мерзко, и вообще прям настоящий маньячина.
И только на половине последней серии до меня дошло, что этот же актëр мне безумно нравился в "Годунове" 😁😁😁
Фëдор Лавров, если что)
И это актеры которые даже не заикались про какие там оскары ,в отличии от Петрова