Похожи как две капли маны: 10 + старых актеров, которые могли бы стать героями "Гарри Поттера"

Пока другие поклонники поттерианы следят за новостями о перезапуске франшизы, чтобы узнать, кто же будет сниматься в грядущем сериале, мы решили немного похулиганить. А именно: выяснить, кто из артистов прошлого на раз-два изобразил бы любимых волшебников и чуть менее любимых маглов. Потому что, как выяснилось, среди героев старого доброго кино есть чуть ли не двойники Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и других дорогих сердцу персонажей.