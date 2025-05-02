По возрасту Игорь Лях старше героя Рона Уизли. А нна фото у них, да, есть сходство.
Похожи как две капли маны: 10 + старых актеров, которые могли бы стать героями "Гарри Поттера"
Пока другие поклонники поттерианы следят за новостями о перезапуске франшизы, чтобы узнать, кто же будет сниматься в грядущем сериале, мы решили немного похулиганить. А именно: выяснить, кто из артистов прошлого на раз-два изобразил бы любимых волшебников и чуть менее любимых маглов. Потому что, как выяснилось, среди героев старого доброго кино есть чуть ли не двойники Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и других дорогих сердцу персонажей.
Рон Уизли — Игорь Лях («Любовь и голуби»)
Хагрид — Анатолий Кубацкий («Марья-искусница»)
Волан-де-Морт — Николай Боярский («Новогодние приключения Маши и Вити»)
Беллатриса Лестрейндж — Кармен Галин («Сказка странствий»)
Дадли Дурсль — Сергей Николаев («Варвара-краса, длинная коса»)
Златопуст Локонс — Эдуард Изотов («Морозко»)
Драко Малфой — Павел Чернышев («Сказка о Звездном мальчике»)
Гарри Поттер — Михаил Макаров («Всадник над городом»)
Гермиона Грейнджер — Яна Поплавская («Про Красную Шапочку»)
Минерва Макгонагалл — Татьяна Пельтцер («Формула любви»)
Филиус Флитвик — Владимир Федоров («Руслан и Людмила»)
Долорес Амбридж — Светлана Немоляева («Служебный роман»)
Северус Снейп — Александр Трофимов («Маленькие трагедии»)
Бонус: а вот двойника Сивиллы Трелони мы нашли в более новом сериале. Мы думаем, что Анна Димова («Папины дочки») ну очень напоминает предсказательницу
Поттериане мы посвятили немало статей. Например, здесь можно узнать, какие актеры были в шаге от того, чтобы получить роль в фильмах, но звезды не сошлись. В этом материале мы рассказывали, как артисты импровизировали на съемках. А здесь можно почитать о нелогичных моментах франшизы, на которые почему-то все закрыли глаза.