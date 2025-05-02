Похожи как две капли маны: 10 + старых актеров, которые могли бы стать героями "Гарри Поттера"

Кино
1 час назад

Пока другие поклонники поттерианы следят за новостями о перезапуске франшизы, чтобы узнать, кто же будет сниматься в грядущем сериале, мы решили немного похулиганить. А именно: выяснить, кто из артистов прошлого на раз-два изобразил бы любимых волшебников и чуть менее любимых маглов. Потому что, как выяснилось, среди героев старого доброго кино есть чуть ли не двойники Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и других дорогих сердцу персонажей.

Рон Уизли — Игорь Лях («Любовь и голуби»)

Хагрид — Анатолий Кубацкий («Марья-искусница»)

Волан-де-Морт — Николай Боярский («Новогодние приключения Маши и Вити»)

Беллатриса Лестрейндж — Кармен Галин («Сказка странствий»)

Дадли Дурсль — Сергей Николаев («Варвара-краса, длинная коса»)

Златопуст Локонс — Эдуард Изотов («Морозко»)

Драко Малфой — Павел Чернышев («Сказка о Звездном мальчике»)

Гарри Поттер — Михаил Макаров («Всадник над городом»)

Гермиона Грейнджер — Яна Поплавская («Про Красную Шапочку»)

Минерва Макгонагалл — Татьяна Пельтцер («Формула любви»)

Филиус Флитвик — Владимир Федоров («Руслан и Людмила»)

Долорес Амбридж — Светлана Немоляева («Служебный роман»)

Северус Снейп — Александр Трофимов («Маленькие трагедии»)

Бонус: а вот двойника Сивиллы Трелони мы нашли в более новом сериале. Мы думаем, что Анна Димова («Папины дочки») ну очень напоминает предсказательницу

Поттериане мы посвятили немало статей. Например, здесь можно узнать, какие актеры были в шаге от того, чтобы получить роль в фильмах, но звезды не сошлись. В этом материале мы рассказывали, как артисты импровизировали на съемках. А здесь можно почитать о нелогичных моментах франшизы, на которые почему-то все закрыли глаза.

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