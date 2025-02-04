10+ фактов о гигиене в прошлые века, которые показывают жизнь в те времена в другом свете

Бытует мнение, что в прежние века люди не слишком беспокоились о личной гигиене. На самом деле наши предки всегда заботились о здоровье своей кожи, волос и зубов. Просто сейчас многие из их методов могут показаться как минимум сомнительными. При этом некоторые из них мы пользуемся до сих пор.

Депиляция была непростым делом

Древние римляне крайне щепетильно относились к своему внешнему виду. Нечесаная шевелюра и волосы на теле считались совершенно неприемлемыми. И мужчины, и женщины были готовы потратить немало времени на различные гигиенические процедуры. Одной из самых популярных было выщипывание волос с помощью обычных пинцетов. Этот способ был относительно безопасным и эффективным, хотя, к сожалению, далеко не безболезненным. Обычно от волосяного покрова избавлялись в общественных банях, где можно было найти профессиональных «выщипывателей».

В эпоху Средневековья женщины тоже старались избавляться от волос на теле, хотя общество этого и не одобряло. Если барышня выщипывала волоски на подбородке или шее, ей следовало покаяться в этом грехе на исповеди. Помимо пинцетов женщины использовали различные смеси, которые помогали удалять ненужные волоски. В одном из рецептов предлагалось смешать яйца муравьев, сульфид мышьяка, смолу плюща и уксус, а затем нанести получившуюся мазь на проблемные зоны.

В XIX веке появились более радикальные методы депиляции, которые вряд ли можно было назвать безопасными. Чтобы избавиться от волос раз и навсегда, женщины прокалывали волосяной фолликул тонкой иголкой, смоченной в растворе нитрата серебра или в смеси карболовой кислоты и оливкового масла. Предполагалось, что эта процедура разрушает корень волоска, из-за чего те перестают расти на этом участке кожи.

Фабрики по производству мыла существовали и 1000 лет назад

Первое мыло было изобретено еще 5 тысяч лет назад, но нет никаких доказательств того, что люди использовали его для личной гигиены. Зато известно, что с его помощью промывали шерсть перед покраской. Римляне тоже производили мыло, однако от пота и грязи они избавлялись с помощью металлических или деревянных скребков. Первый аналог современного мыла появился в VII веке. Причем существовали целые фабрики по производству этого косметического средства, и продажа мыла могла приносить приличный доход. Чтобы получить готовый продукт, оливковое масло смешивали с золой солянки (однолетнего растения), варили смесь в течение недели, а затем разливали по неглубоким емкостям. После того как мыло затвердевало (на это требовалось около 10 дней), его разрезали на бруски и отправляли сушиться на два месяца.

Древние римляне душились пачулями

Самыми опытными парфюмерами в древнем мире считались египтяне. Именно благодаря им духи и ароматические масла обрели популярность в Древней Греции и Римской империи. Однако до недавнего времени оставалось неизвестным, чем именно душились наши предки. Не так давно в гробнице был обнаружен кварцевый сосуд, в котором сохранилось ароматическое средство. Ученые определили, что духи были изготовлены в I веке из пачулей. Поскольку это растение встречалось только в Индии, духи явно принадлежали очень богатому и знатному семейству.

Зубочистки использовали еще неандертальцы

Возможно, зубочистка — один из самых древних гигиенических инструментов. Антропологам удалось обнаружить небольшие царапины на зубах неандертальцев, которые свидетельствуют о том, что они пользовались зубочистками. В прежние времена этот инструмент был не только символом высокого статуса, но и довольно опасным предметом. Считается, что причиной смерти древнегреческого правителя Агафокла стала отравленная зубочистка. Начиная с эпохи Средневековья и вплоть до второй половины XIX века знатные особы любили щеголять богато украшенными металлическими палочками для очистки зубов. Эти предметы даже включали в приданое высокородных девиц. Общедоступными зубочистки стали в 1870-х годах, после того как Чарльз Форстер построил первую фабрику по производству этих изделий.

В древности люди освежали дыхание с помощью странных смесей

Уже 5 тысяч лет тому назад наших предков волновала проблема свежего дыхания. Считалось, что даже привлекательная барышня могла оттолкнуть от себя женихов, если у нее дурно пахло изо рта. Жители Вавилона пытались справиться с этой напастью, жуя веточки, а древние египтяне изготавливали пастилки из ладана, мирры, корицы и меда. Плиний Старший, который жил в I веке, предлагал более радикальное средство. Рецепт его пасты включал пепел, сделанный из мышиного помета, и мед. Этой смесью нужно было натирать зубы. Кроме того, писатель рекомендовал чистить зубы с помощью игл дикобраза, а не перьев стервятника. Первые зубные щетки изобрели в XV веке в Китае. Для их изготовления использовали щетину, состриженную с шеи свиньи. Только в начале XX века эта проблема была официально признана заболеванием.

Визит к стоматологу был худшим из кошмаров

В XVIII веке и ранее кариес чаще всего лечили радикальным способом — просто вырывали поврежденный зуб. Однако некоторые стоматологи предлагали более щадящий вариант: поврежденная часть зуба удалялась, а на ее место устанавливали пломбу из белого воска или золота. Если бедный пациент терял слишком много зубов, вместо них вставляли протезы на серебряной проволоке. Сначала импланты изготавливали из слоновой или моржовой кости, причем некоторые дантисты умудрялись создавать целые вставные челюсти на пружинках. Позже искусственные зубы начали делать из фарфора. В 1776 году один врач начал экспериментировать с пересадкой зубов, и эта практика быстро прижилась. Так что человек с белоснежной улыбкой, остро нуждавшийся в деньгах, всегда мог продать пару своих зубов.

В одном из своих писем Джейн Остин с содроганием описывает поход к стоматологу с тремя племянницами. Одной бедняжке удалили два зуба, другой сделали золотые вставки, а третьей подпилили зубы. В те времена считалось, что последняя процедура предотвращает кариес, хотя на деле она могла только ухудшить ситуацию. Зубные пасты, использовавшиеся в начале XIX века и состоявшие из измельченной соли или кирпича, также не способствовали улучшению здоровья зубов.

Еще 200 тысяч лет назад люди знали, как избавляться от вредителей в постельном белье

Несколько лет назад археологи обнаружили самую древнюю на сегодняшний день подстилку из травы, которая, скорее всего, использовалась как постель. Ученые определили, что конструкция была создана примерно 200 тысяч лет назад. Предполагается, что толщина свежего травяного слоя достигала 30 см, а под ним находился пепел тех же растений и камфорного лавра. Археологи предположили, что древние люди регулярно сжигали старые подстилки, а поверх пепла выкладывали свежий слой травы. Это делалось для того, чтобы отпугнуть различных насекомых. В Средние века бедняки спали на соломе, так же как и их далекие предки, а более зажиточные могли позволить себе перьевые матрасы, простыни, одеяла и подушки. Причем аристократы уделяли пристальное внимание даже деталям изголовья при заказе мебели. Значение имели и цвет древесины, и ее сорт. А вот средневековые методы избавления от насекомых были не столь эффективны, как те, что использовали предки. Чаще всего люди просто разбрасывали различные травы вокруг кровати, что делало жизнь клопов только более комфортной.

В XVIII и XIX веках люди зачастую использовали высокотоксичные средства, которые могли принести больше вреда, чем пользы. Чтобы избавиться от клопов, спальню и кровать обрабатывали ртутью или мышьяком. Некоторые окуривали комнаты парами серы или сжигали рядом с постелью коровий навоз. Один потомственный истребитель клопов вообще являлся в дом, вооруженный рапирой, и расправлялся с вредителями именно этим оружием. Зачастую специалисты советовали просто продать старый дом с насекомыми и купить новое жилище.

С акне боролись с помощью меда

Еще в Древнем Египте люди страдали от акне и искали различные способы, помогающие избавиться от прыщиков. Считается, что эта напасть не обошла и фараона Тутанхамона, так как в его гробнице были обнаружены популярные средства от акне. В те времена на прыщи наносили мед, серу, соль или кислое молоко. Теми же средствами пользовались и древние греки, хотя один доктор рекомендовал вытирать лицо полотенцем, наблюдая за падающей звездой. Предполагалось, что в свете этого небесного тела прыщики сразу же сами по себе отвалятся. Древние римляне заметили связь между подростковым возрастом и высыпаниями на лице. Они использовали множество различных средств, включая листья лука порея, квасцы, кислый сыр и даже корицу. Доктора в Византии предлагали сжигать растение гадючий лук, а полученный пепел втирали с помощью мягкого коралла в кожу.

В XVIII веке в течение короткого времени прыщи даже в моде. Они позволяли барышням украшать себя с помощью мушек различной формы, которые отлично скрывали любые кожные дефекты. В XIX веках доктора напряженно спорили, является ли акне заболеванием и стоит ли его вообще лечить. Против прыщей использовали припарки из отрубей и опиума. Другим популярным средством была ртуть. Кремы и лосьоны на ее основе действительно помогали справиться с раздражением, правда, в результате пациент мог заработать химические ожоги. Только в начале XX века к лечению акне приступили со всей серьезностью.

Для рыцарей посещение туалета было непростым делом

Вне зависимости от того, какой доспех носил рыцарь — хауберк (длинную кольчугу до колен с капюшоном) или латы, поход в туалет был для этих воинов непростым делом. Хотя рыцарь и мог частично избавиться от доспехов без помощи оруженосцев, в разгар битвы это было опасным делом. С другой стороны, в Средневековье многие бойцы страдали от желудочных расстройств, а потому нужда могла застать человека и во время сражения. В этом случае рыцарям, скорее всего, приходилось справлять свои естественные потребности не разоблачаясь. Похожая проблема мучила и самураев, после того как одного из прославленных воинов злодеи подкараулили прямо в туалете. Из-за этого, по слухам, другой известный воитель не на шутку встревожился и перенес туалет в угол двора, где надежно замуровал его в стене. Так самурай был уверен, что ни один враг не застанет его врасплох.

До распространения унитазов с системой смыва люди в XVIII веке в основном пользовались обыкновенными ящиками, в которых были установлены ночные горшки. Эти приспособления даже брали с собой, отправляясь в путешествие, чтобы не пользоваться чужими удобствами. Возможно, люди стеснялись возить с собой такие туалеты, поэтому они старались по возможности замаскировать устройства. Например, у некоторых ящик выглядел как стопка книг. Неизвестно, использовались ли для конструкции настоящие фолианты, в которых прорезали дыру, или ящик просто оклеивали поддельными корешками книг. В одном здании в Антверпене вся туалетная комната оформлена как библиотека, причем в ней нет ни одной настоящей книги.

В эпоху Возрождения мытье волос было серьезной процедурой

Некоторые медики в те времена напрямую связывали чистоту волос со здоровьем человека и отмечали, что грязные пряди могут вызвать серьезные болезни. Предполагалось, что в процессе пищеварения вредоносные пары попадают в мозг, и единственный способ от них избавиться — это расчесать шевелюру, растереть кожу головы тряпочкой или вымыть волосы. Одни доктора рекомендовали делать это пару раз в месяц, другие утверждали, что процедуру нужно проводить каждую неделю. Но большинство специалистов сходилось в одном — мытье головы было необходимым, но опасным делом. Поэтому после процедуры локоны оборачивались полотенцем, чтобы голова не замерзла, а девушке следовало отдохнуть. Например, Лукреция Борджиа могла спокойно пропустить пир или торжественный прием, оправдываясь тем, что помыла в тот день голову.

В XIX веке профессия «резчика мозолей» была очень почетной

В древние времена для лечения мозолей люди использовали говяжье сало, толченый ладан и сок инжира. Гиппократ советовал полностью удалять ороговевшие участки с помощью специальных скребков. К началу XVII века люди, удалявшие мозоли, стали зарабатывать приличные деньги, и вскоре каждый уважающий себя аристократ старался нанять слугу, который бы ухаживал за его ногами. После того как 1774 году был напечатан трактат, посвященный здоровью стоп, появилась профессия мастера педикюра. В XIX веке многие знатные люди, такие как Наполеон и королева Виктория, пользовались услугами личных «резчиков мозолей», которые заботились о здоровье их стоп.

В XIV веке общественные бани были аналогом поликлиники

© Isaac Cruikshank / British Library / Wikimedia Commons Маркизетта Бриллиант 15 часов назад Рубрика «знаете ли вы».



В XVI веке бани не «предположительно», а в самом деле стали опасны для здоровья. Поскольку моряки из свежеоткрытого Нового Света привезли в Европу новую напасть — сифилис, ни симптомы, ни пути распространения которого были тогда неизвестны, не говоря уж о лечении. В банях же он начал стремительно разноситься через купание в общей воде, общественные мочалки и полотенца, а также в немалой мере через использование общественных девиц лёгкого поведения, предлагавших свои услуги населению тоже в банях. - - Ответить

Общественные бани были популярным местом в Средневековье. Люди приходили сюда не только для того, чтобы помыться, но и ради оздоровления. Дело в том, что владельцы бань зачастую оказывали простейшие медицинские процедуры: обрабатывали раны, выдирали зубы, ставили банки и делали припарки. Несмотря на то что многие банщики получали специальное образование, другие врачи откровенно их презирали. Услуги банщиков зачастую стоили значительно дешевле, к тому же, их методы вызывали сомнения. Но именно они обеспечивали доступ к медицине для самых бедных слоев общества. Бани стали стремительно терять популярность в XVI веке, когда укрепилось предположение, что большие скопления людей ведут к появлению болезней.