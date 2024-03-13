10 хитростей, которые помогут благоухать как роза и без дорогого парфюма

В нашем носу находится около 400 различных типов рецепторов, которые помогают нам унюхать разные запахи — от приятных до отвратительных. Ученые выяснили, что мы пользуемся своим обонянием не только для того, чтобы выяснить, испортилась еда или нет. Ароматы помогают нам выбрать подходящего партнера, узнать примерный возраст человека и понять, болен он или нет. Поэтому неудивительно, что любой из нас мечтает благоухать. Мы решили собрать советы, которые подсказывают, как этого добиться.

Стоит ограничить количество красного мяса и молочных продуктов в рационе

По мнению ученых, еда, которая чаще всего появляется у нас на столе, может напрямую влиять на запах нашего пота. Например, в красном мясе содержится большое количество жирных кислот, и если организм не в состоянии расщепить эти вещества, то запах пота может стать удушающе едким. Массу неприятностей могут доставить и овощи из семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста. Если присутствующая в них сера попадает к бактериям, живущим на поверхности кожи, те начинают вырабатывать малоприятный аромат тухлых яиц. Кроме того, организм некоторых людей не способен полностью переработать вещество триметиламин, которое содержится в бобах, яйцах и молоке. В результате это органическое соединение выводится через поры, из-за чего человек источает затхлый рыбный запах.

Не стоит полностью менять привычную диету без совета диетолога, но можно попробовать уменьшить количество определенных продуктов в своем рационе. Некоторые исследователи предполагают, что активированный уголь может нейтрализовать неприятный запах. Другие предлагают есть побольше клетчатки и свежих фруктов. Многие дерматологи советуют принимать съедобное эфирное масло мяты перечной, так как оно может улучшить запах пота. Я пользуюсь только косметическими продуктами без отдушек, а пахну при этом хорошо. Все потому что ем огромное количество овощей и фруктов. © CallMeTen / Reddit

Лучше не перебарщивать с кофе

Наше тело начинает источать неприятный запах, когда бактерии на поверхности кожи вступают в контакт с потом. Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе и чай, стимулируют определенные потовые железы, тело выделяет больше жидкости, а значит, шанс сшибить окружающих с ног невероятным ароматом возрастает. А вот вода наоборот помогает избавиться от неприятного запаха. Когда организм обезвожен, все выделяемые ароматы становятся только сильнее, особенно те, что исходят изо рта. Некоторые специалисты советуют выпивать как минимум 8 стаканов воды в день, чтобы поддерживать необходимый уровень влаги. Я лучше пахну, если пью воду с лимоном. Мне это оба мои стоматолога посоветовали. Вроде как это имеет какое-то отношение к кислоте, содержащейся в этих плодах. © Larkfor / Reddit

Следует правильно ухаживать за вещами

Иногда неприятный запах исходит не от нашего тела, а от одежды. Поэтому пропотевшую одежду стоит стирать, вывернув на изнанку, — так порошок лучше справится с веществами, содержащими неприятные ароматы. Если вещи уж слишком плохо пахнут, их можно просто замочить в уксусном растворе перед стиркой. А вот от кондиционера для белья лучше избавиться. Он покрывает ткань тонкой пленкой, которая препятствует циркуляции воздуха. Из-за этого человек сильнее потеет, а бактерии, выделяющее неприятные запахи, размножаются быстрее.

Не стоит плотно утрамбовывать одежду, когда складываете ее в шкаф. Из-за этого внутри нарушается циркуляция воздуха и вещи быстро отсыревают. По этой же причине не следует хранить предметы туалета в пластиковых контейнерах. Активированный уголь в мешочках может исправить ситуацию, но лучше просто оставить небольшое пространство между вещами. Некоторые оставляют одежду в стиралке, и она начинает вонять плесенью. Сами люди быстро привыкают к этому запаху и не замечают его, а вот окружающие отлично его унюхивают. © curryp4n / Reddit

Лучше отказаться от антибактериального мыла

Как бы тщательно мы ни плескались в душе, на нашей коже сохраняется определенный набор бактерий. Что не так уж плохо, ведь именно этот микробиом формирует естественный аромат, который многие окружающие находят привлекательным. Поэтому не стоит слишком часто пользоваться антибактериальным мылом. Это косметическое средство может нарушить естественный баланс и уничтожить полезные микроорганизмы, на смену которым придут вредоносные бактерии. И это, в свою очередь, приводит к появлению неприятного запаха. Лучше выбрать мягкое, щадящее средство. Я принимаю душ 2-3 раза в неделю и моюсь обычным мылом без отдушек. Просто потом наношу на кожу лосьон из какао масла. При этом люди почему-то постоянно делают мне комплименты — типа я вкусно пахну. Честное слово, это ставит меня в тупик. © ilikepieilikecake / Reddit

Нужно правильно вытираться после душа

После водных процедур следует тщательно промокнуть все тело чистым полотенцем, уделяя особенно внимание тем местам, где обычно скапливается пот. Бактерии, которые отвечают за выделение неприятного запаха, быстрее всего появляются именно во влажной среде, поэтому не стоит натягивать одежду на мокрое тело. Я после душа наношу увлажняющее средство, даю ему впитаться, а уже потом вытираюсь насухо. Только после всех этих процедур я использую духи. © Apocalypstik / Reddit

Я пользуюсь дезодорантом сразу после душа, пока тело еще теплое. И мне кажется, это работает. © haircritter / Reddit

Регулярные занятия спортом только помогают

Интенсивные тренировки напрямую ассоциируются у нас с выделением пота, поэтому кажется, что физические упражнения вряд ли принесут нашему телу божественный аромат. Но исследователи утверждают, что регулярное потоотделение может вернуть коже естественный запах. Чем чаще пот прочищает железы, тем менее интенсивно и неприятно пахнет человек.

Не все цветочные запахи радуют окружающих

Мы оцениваем окружающих в том числе и по запаху. Одно из исследований показало, что люди, чьи ароматы похожи, испытывают друг к другу большую симпатию и быстрее завязывают теплые отношения. Поэтому наше желание приятно пахнуть для других людей вполне резонно. Как ни удивительно, один из экспериментов показал, что мужчинам больше всего нравится именно естественный запах женщин. Причем, чем выше уровень эстрогена в организме у барышни, тем привлекательнее ее аромат. А вот цветочные запахи большинству джентльменов не слишком нравятся. Исключение составляют ароматы ландыша, розового масла и ванили.

Недостаток сна тоже может повлиять на аромат

На запах тела влияет в том числе и душевное состояние человека. Если он нервничает, испытывает постоянный стресс или недосыпает, то запах может стать неприятным. При этом использование ароматических веществ в спальне вполне может помочь заснуть. Лучше всего успокаивают запахи лаванды и ромашки. А если нанести ароматические масла на чистые простыни и подушки, то и сам человек после ночного отдыха будет пахнуть приятнее. Мучилась бессонницей и начала опрыскивать постельное белье специальным спреем с ароматом ванили. Вскоре заметила, что люди делают мне комплименты, потому что я вкусно пахну. Похоже, за ночь ванильный запах впитывается в мою кожу и волосы, и я начинаю благоухать. © TheOvenCoven / Reddit

Не обязательно таскать с собой большой флакон духов

Не стоит обильно поливаться духами по несколько раз в день. Во-первых, носить в сумочке большой флакон неудобно, во-вторых, слишком сильный запах будет просто сбивать окружающих с ног, а не вызывать симпатию. Некоторые люди советуют захватить с собой несколько ватных дисков, смоченных в духах или туалетной воде. И при необходимости аккуратно протирать стратегические зоны: запястья, шею и подколенные ямки. Это не только экономит парфюм, но и поддерживает приятный запах на необходимом уровне. Кроме того, стоит дать духам полностью высохнуть перед выходом из дома, иначе аромат быстро выветрится. Мне приятно, когда мой аромат хвалят близкие люди. А вот если получаю такие комплименты от незнакомых людей, то понимаю, что, похоже, переборщила с духами. © haircritter / Reddit

Стоит отказаться от обычных антиперспирантов

Не все дезодоранты работают одинаково. Некоторые косметические продукты содержат специальные вещества, уменьшающие количество бактерий. Использование таких средств приводит к тому, что микрофлора в области подмышек нарушается. У части людей это в результате вызывает повышенную выработку микроорганизмов, которые и производят удушающие ароматы. В этом случает специалисты советуют использовать пробиотические дезодоранты, которые уничтожают только «плохие» бактерии и тем самым устраняют неприятный запах. Некоторые люди предпочитают готовить дезодоранты самостоятельно из яблочного уксуса, соды и лимонного сока, которые оказывают такое же воздействие. Но такие средства стоит применять аккуратно — они могут вызвать ожог. Чтобы приятно пахнуть, я смазываю дезодорантом не только подмышки, но и область вокруг груди, своды стоп и внутреннюю сторону бедер. © Larkfor / Reddit