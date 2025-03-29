10+ историй о людях, для которых каждая копейка на вес золота

Жадность — одно из самых противоречивых человеческих качеств. С одной стороны, стремление к достатку и комфорту кажется естественным, но когда желание иметь больше затмевает все остальное, это превращается в порок. Жадные люди нередко оправдывают свои поступки разумностью и расчетливостью, хотя их поведение оставляет после себя разрушенные отношения и разочарование. Именно о таких жадинах мы и расскажем в этой статье.