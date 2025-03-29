10+ историй о людях, для которых каждая копейка на вес золота
Жадность — одно из самых противоречивых человеческих качеств. С одной стороны, стремление к достатку и комфорту кажется естественным, но когда желание иметь больше затмевает все остальное, это превращается в порок. Жадные люди нередко оправдывают свои поступки разумностью и расчетливостью, хотя их поведение оставляет после себя разрушенные отношения и разочарование. Именно о таких жадинах мы и расскажем в этой статье.
- Был у меня в молодости парень - жуткий пополамщик. Человек, вроде, не бедный - закончил крутой столичный вуз и вернулся в родной город, родители устроили его на хорошую должность. В то время его зарплата была как моя полугодовая. Я тогда была довольно юной, жутко скромной, не могла сказать человеку, если мне что-то не нравится. Помню, пригласил он меня вечером на свидание - в кино. Была плохая погода, попросила за мной заехать - отказал, ссылаясь нехваткой времени. Ладно, не гордая, приехала сама. Встретил у входа, без цветов, сразу полез целоваться - просто фуу. Подходим к кассам, и тут прямо как в анекдоте: он покупает билет только себе. Говорит место и ряд, чтобы я сама купила себе место рядом и отходит. Назло купила билет на другом конце зала! Он уже купил себе попкорн и заботливо советует купить себе тоже. Как же он удивился, когда я прошла на свое место, далеко от него! Потом сделал вид, что обиделся и ушел не попрощавшись. Я еще тогда подумала, мол, какое счастье, что этим отношениям не суждено было развиться, вовремя показал себя. © Как мы расстались… / VK
- Коллега рассказал такую историю: его друг детства купил дачный участок не далеко от его дачи и решил выкопать фундамент под постройку дома. Узнав об этом мой коллега попросил несколько мешков плодородного слоя (он готов был сам срезать плодородку и расфасовать в свои мешки) для своих грядок, на что получил ответ: «Отдам за $ 1,18 мешок. Это моя земля и она стоит денег. А что касается денег - у меня друзей нет». И денег не получил и друга больше нет. © papazov1 / Pikabu
- Подрабатывала няней в приятной семье. Но мама ребенка перешла на удаленку и меня уволили. Жена дяди решила, что я смогу следить сразу за тремя детьми. Я спросила про оплату. Ответ ошарашил: «Так это же твои двоюродные сестры и брат, какие деньги, тебе жалко, что ли?» Отказалась, мне деньги были нужнее, так она со мной с тех пор и не здоровается. © Подслушано / Ideer
- Я 20 лет в браке. Муж всегда помогал деньгами своей матери, но, с тех пор, как мы поженились, он больше стал тратить на меня и нашего сына. Свекровь пытается манипулировать. Недавно она разговаривала с нашим сыном (ему 14 лет) и попросила его рассказать отцу, что ей не хватает денег. Это не правда, она обеспеченная. Разговор шел по громкой связи, я все слышала. Потом перезвонила свекрови и попросила поумерить аппетиты. Напомнила, что она подарила нам на свадьбу $ 10. © NotaKarennamedKaren / Reddit
- Брат недавно пожаловался, что много денег уходит на девушку. А теперь готовьтесь, ужасные траты: вторая подушка и наволочка, моющее средство для ванны, пылесос. Не прошло и месяца совместной жизни, а она хочет химчистку дивана, какой ужас! © Подслушано / Ideer
- Моя сестра на всем экономит. Коммуналку оплачивает в банке, где нет комиссии, в магазинах берет все по акции. Но ее новая «бережливая» выходка вообще меня огорошила. Она дошла до того, что стала ходить в магазин, где за копейки продают чуть просроченную еду. И в этот момент я подумала, что такая экономия - это уже чересчур.
У меня есть знакомые, которые экономят каждую копейку, покупают все только по акции, чтобы потом купить себе какую-нибудь брендовую вещь. Для меня странно выглядит. Дама с оригинальной сумкой "Прада", которая ннна регулярной основе выискивает акционные товары в оптовом супермаркете, и ругается нна кассе, если ей скидку не сделали.
- Я летел в Дубай. Заплатил за место «премиум», потому что полет длится четырнадцать часов. Мужик рядом предложил мне поменяться местами с его женой — они летели на свой медовый месяц. Спросил, где сидит его жена. Он указал на заднюю часть самолета. В эконом-классе. Говорю: «Ладно, но с вас $ 600». А он: «Я не могу, ведь у нас ограничен бюджет поездки!» Конечно, я отказался. Он стал обзываться, а я сказал, что он сам такой. Он должен был либо сидеть с женой, либо отдай ей свое место. Я рассказал своей супруге обо всем, но она считает, что мне следовало уступить. К слову, она ненавидит летать эконом-классом, поэтому я знаю, что она бы не пересела. © UsualSuccess7450 / Reddit
- Живу с мамой, старшим братом и отчимом. Я часто пеку, проблема в том, что брат без спроса все съедает сам. Вчера я испекла печенье для мамы. У меня получилось 30 печенек среднего размера. Я съела 3, мама 5, отчим 2. Брат съел остальное, пока мы все спали. И ему ни капельки не стыдно. © Worldly-Mechanic-903 / Reddit
Брату нужно печь отдельно. Со слабительным, например. Быстро отучится жрать всё, что не приколочено, без спроса.
- Семья моего мужа занимается ювелирным бизнесом. Недавно у нас родился сын, так муж сделал для его красивое ожерелье. Одна родственница по имени Рита все время поливала грязью это ожерелье, говорила, какая это безвкусица. На самом деле Рита — седьмая вода на киселе, это племянница моего отчима. И вот у нас был большой семейный ужин, где Рита заявила, что тоже хочет ожерелье для своего ребенка — бесплатно, разумеется. Но муж ответил, что Рита может рассчитывать лишь на скидку. Она взбесилась, мне аж ее мамаша звонила и говорила, раз уж я нашла «золотую жилу» в лице мужа, то должна делиться. Я в шоке от жадности этого семейства. © jewellersbaby / Reddit
- У меня есть 2 старших брата. У них стабильная работа, один даже совладелец предприятия. И они звонят папе и бабушке только тогда, когда им нужны деньги. Даже на Новый год не поздравили! Я же никогда денег не просила, со всем справлялась сама. Отцу это положение дел надоело, и он сказал братьям, мол, хватит тянуть с меня деньги. А еще он решил купить мне машину, к слову, не новую. Когда братья узнали, они были в ярости, мол, чего это ей все, а нам ничего?! Но я им быстро напомнила, что отец купил машины им обоим. © MidnightBallad / Reddit
- Мой бывший муж — патологический жадина, при этом он никогда это не признает и доказывает всем и каждому, что он просто экономный. Но развелись мы как раз из-за того, что его жадность перешла все границы: на прошлый Новый год он ничего не подарил ни мне, ни нашим детям, даже свекрови подарок я покупала. Еще мне полчаса мозг выносил за ненужные, по его мнению, траты. Видите ли, дети маленькие (пять и семь лет), ничего не понимают в ценах, а у его мамы пенсия хорошая, сама купит, что надо, так что и тратиться незачем. Алименты после развода платит со скрипом, да и то потому, что боится того, что я в суд подам, и ему еще больше присудят. © Подслушано / Ideer
- Уволилась с работы, совсем стала невыносима сфера. Пока в поисках (меньше недели). Мужчина, с которым живу, стал "шутить", чтобы быстрее шевелилась и искала работу, "а то будешь сидеть на моей шее". И это притом, что я почти год, живя с ним, полностью закупаю мясо, продукты, бытовые товары. Готовлю, уборка, стирка — все на мне. Он оплачивает аренду и коммуналку, интернет (живем в регионе, аренда невысокая). Когда съезжались, говорил, мол, финансы не проблема, все на мне. По факту складывается ощущение, что если не буду его кормить, то и отношения не нужны. © Подслушано / Ideer
- В первый год отношений я подарил ей на праздники золотое кольцо с браслетом. На второй — телефон и съемные брюлики на браслет. На третий — планшет с ноутбуком. На четвертый мы поженились. Потом, на пятый год подарил набор со специальной мебелью для работы с ногтями, курсы и цепочку с камнем. В другие праздники без "цветов" я не оставлял. Она подарила мне (по очереди): эспандер, кепку, носки, пауэр банк и велосипед. Я люблю свою красавицу, но как-то несправедливо. © Подслушано / VK
- Наш знакомый Серега тот еще скряга. Собрались как-то на шашлыки, обещал принести нечто особенное. Мы предвкушали, зная, что он хорошо готовит. В тот день я засомневалась в такой дружбе, когда он развернул пакет, а на дне оказалась пачка одноразовых вилок. Для нас это было большим удивлением, ведь каждый что-то взял: я мясо замариновала, девчонки овощи принесли, парни напитки. А Серега пообещал принести «самое важное» и явился последним с маленьким пакетом и хитрой ухмылкой. Мы переглянулись, но промолчали — мало ли, старался ведь.Сели есть. Серега навалил себе гору мяса и закусок, запил нашим соком и сидит довольный. А когда стали делить остатки, он вдруг спокойно заявляет: «Ну, я же вилки и салфетки принес, так что половина мяса — моя». Мы в шоке. Серега засмеялся: «Да шучу я». Мы выдохнули, а он добавил:« Мне просто весь шашлык сразу дайте. Родителям отвезу, вы же все равно уже наелись, да?»
После историй о жадинах самое время вспомнить о подарках в этой статье.
Комментарии
И что дальше было, мои интеллигентные друзья? Вы собственными руками завернули Сереге шашлык и пожелали приятного пути, прежде чем строчить возмущенные посты?