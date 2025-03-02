10+ картин, которые мы не заметили в фильмах и мультиках. А ведь некоторые были подсказкой к сюжету

В одном из кадров робот Ава останавливается у портрета Маргариты Стонборо-Витгенштейн, принадлежащего кисти Густава Климта. Возможно создатели фильма пытались показать контраст между андроидом и настоящей женщиной или же намекали, что Ава, как и светская львица Маргарет, тоже стремится к свободе и независимости.

Еще одно известное полотно, которое появляется в киноленте - это абстракция «№5, 1948» Джексона Поллока. Именно на его фоне нам показывают Натана Беймана - создателя Авы.