10+ картин, которые мы не заметили в фильмах и мультиках. А ведь некоторые были подсказкой к сюжету

Кино
1 час назад

Мелкие детали в кино бывает практически невозможно заметить с первого раза - слишком уж увлеченно мы следим за сюжетом. Но, когда мы пересматриваем любимый фильм или мультик, взгляду открываются весьма любопытные подробности. Например, кое в каких кадрах можно увидеть знаменитые картины, и некоторые из которых были показаны зрителю не просто так.

Иван Грозный в Хогвартсе

Его портрет нашелся в музее Гарри Поттера, где хранятся декорации со съемок. Эта экспозиция воссоздает директорский кабинет из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".

Анна и «Качели» Фрагонара

Принцесса Анна в «Холодном Сердце» в одном из эпизодов становится удивительно похожа на героиню картины Жана Оноре Фрагонара «Качели». Кажется, даже платье развевается на ветру таким же образом. Кстати, присмотритесь: мультяшная героиня раскачивается как раз на фоне этой картины.

Гарри Поттер и... Анна Болейн

Если внимательно присмотреться к картинам, которые развешаны вдоль движущихся лестниц в фильме «Гарри Поттер и философский камень», можно заметить портрет Анны Болейн кисти неизвестного художника.

«Знакомьтесь, Джо Блэк» и абстракция Марка Ротко

Когда герой Брэда Питта гуляет по особняку семьи Перриш, он проходит мимо картины известного абстракциониста Марка Ротко «Синий, оранжевый, красный». Пожалуй, это может быть намеком на то, что хозяева явно не на грани банкротства, ведь произведения Ротко стоят миллионы долларов.

«Американская готика» в мультфильме про Мулан

В диснеевском мультфильме «Мулан» среди заботливых родственников главной героини особо выделяется эта парочка персонажей. Они буквально скопированы с героев «Американской готики» Гранта Вуда.

Сразу 2 знаменитые картины в фильме «Из машины»

В одном из кадров робот Ава останавливается у портрета Маргариты Стонборо-Витгенштейн, принадлежащего кисти Густава Климта. Возможно создатели фильма пытались показать контраст между андроидом и настоящей женщиной или же намекали, что Ава, как и светская львица Маргарет, тоже стремится к свободе и независимости.

Еще одно известное полотно, которое появляется в киноленте - это абстракция «№5, 1948» Джексона Поллока. Именно на его фоне нам показывают Натана Беймана - создателя Авы.

Эта картина сперва вызвала недоумение, а затем была продана на аукционе за 140 миллионов долларов. Как думаете, нет ли здесь параллелей с работой гениального ученого в этом фильме? Ведь он тоже создал настоящий шедевр.

Мона Лиза в «Пиноккио»

Только посмотрите, обо что поджигает спичку хулиган в мультфильме «Пиноккио». Он же решил испортить мировой шедевр Леонардо да Винчи! Впрочем, и до него уже кто-то постарался и нарисовал поверх изображения Моны Лизы непонятного человечка.

«Лев и львица» в «Великом Гэтсби»

Среди картин на стенах особняка Гэтсби можно заменить полотно художника Джорджа Стаббса «Лев и львица». Эти короли животного мира, вполне вероятно, могут намекать на статус Гэтсби и его отношение к возлюбленной.

Джеймс Бонд и «Последний рейс корабля „Отважный“»

В шпионском боевике «007: Координаты "Скайфолл"» Джеймс Бонд сидит в Лондонской национальной галерее и задумчиво рассматривает полотно «Последний рейс корабля "Отважный"» английского живописца Уильяма Тернера. И тут к нему подсаживается агент Q и ехидно замечает, что это могучее судно за ненадобностью идет на металлолом, явно намекая, что Бонду пора на пенсию.

В этом же фильме появляется и шедевр Амедео Модильяни - картина "Женщина с веером". В 2010 году она была украдена из парижского музея

Когда снимался боевик, картину еще не отыскали и не вернули на место. А создатели киноленты показали пропавшую «Женщину с веером» в логове отрицательного персонажа, в шутку предположив, что именно он приобрел пропавшую работу.

Сменим тему и почитаем подборки откровений от пользователей? Вот как раз 17 историй о любителях скидок и честное мнение продавцов об этих ребятах.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее