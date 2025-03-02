10+ картин, которые мы не заметили в фильмах и мультиках. А ведь некоторые были подсказкой к сюжету
Мелкие детали в кино бывает практически невозможно заметить с первого раза - слишком уж увлеченно мы следим за сюжетом. Но, когда мы пересматриваем любимый фильм или мультик, взгляду открываются весьма любопытные подробности. Например, кое в каких кадрах можно увидеть знаменитые картины, и некоторые из которых были показаны зрителю не просто так.
Иван Грозный в Хогвартсе
Его портрет нашелся в музее Гарри Поттера, где хранятся декорации со съемок. Эта экспозиция воссоздает директорский кабинет из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
Анна и «Качели» Фрагонара
Принцесса Анна в «Холодном Сердце» в одном из эпизодов становится удивительно похожа на героиню картины Жана Оноре Фрагонара «Качели». Кажется, даже платье развевается на ветру таким же образом. Кстати, присмотритесь: мультяшная героиня раскачивается как раз на фоне этой картины.
Гарри Поттер и... Анна Болейн
Если внимательно присмотреться к картинам, которые развешаны вдоль движущихся лестниц в фильме «Гарри Поттер и философский камень», можно заметить портрет Анны Болейн кисти неизвестного художника.
«Знакомьтесь, Джо Блэк» и абстракция Марка Ротко
«Американская готика» в мультфильме про Мулан
В диснеевском мультфильме «Мулан» среди заботливых родственников главной героини особо выделяется эта парочка персонажей. Они буквально скопированы с героев «Американской готики» Гранта Вуда.
Сразу 2 знаменитые картины в фильме «Из машины»
В одном из кадров робот Ава останавливается у портрета Маргариты Стонборо-Витгенштейн, принадлежащего кисти Густава Климта. Возможно создатели фильма пытались показать контраст между андроидом и настоящей женщиной или же намекали, что Ава, как и светская львица Маргарет, тоже стремится к свободе и независимости.
Еще одно известное полотно, которое появляется в киноленте - это абстракция «№5, 1948» Джексона Поллока. Именно на его фоне нам показывают Натана Беймана - создателя Авы.
Эта картина сперва вызвала недоумение, а затем была продана на аукционе за 140 миллионов долларов. Как думаете, нет ли здесь параллелей с работой гениального ученого в этом фильме? Ведь он тоже создал настоящий шедевр.
Мона Лиза в «Пиноккио»
Только посмотрите, обо что поджигает спичку хулиган в мультфильме «Пиноккио». Он же решил испортить мировой шедевр Леонардо да Винчи! Впрочем, и до него уже кто-то постарался и нарисовал поверх изображения Моны Лизы непонятного человечка.
«Лев и львица» в «Великом Гэтсби»
Среди картин на стенах особняка Гэтсби можно заменить полотно художника Джорджа Стаббса «Лев и львица». Эти короли животного мира, вполне вероятно, могут намекать на статус Гэтсби и его отношение к возлюбленной.
Джеймс Бонд и «Последний рейс корабля „Отважный“»
В шпионском боевике «007: Координаты "Скайфолл"» Джеймс Бонд сидит в Лондонской национальной галерее и задумчиво рассматривает полотно «Последний рейс корабля "Отважный"» английского живописца Уильяма Тернера. И тут к нему подсаживается агент Q и ехидно замечает, что это могучее судно за ненадобностью идет на металлолом, явно намекая, что Бонду пора на пенсию.
В этом же фильме появляется и шедевр Амедео Модильяни - картина "Женщина с веером". В 2010 году она была украдена из парижского музея
Когда снимался боевик, картину еще не отыскали и не вернули на место. А создатели киноленты показали пропавшую «Женщину с веером» в логове отрицательного персонажа, в шутку предположив, что именно он приобрел пропавшую работу.
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