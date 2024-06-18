10+ литературных героев, факты о которых киношники исказили так, что даже уже не смешно

Иногда литературных героев мы представляем совсем не такими, какими их задумал автор. И причиной тому могут служить творческие решения киношников, которые взялись за экранизацию. Мы выяснили, какие факты о культовых персонажах были искажены так, что мама не горюй.

Ромео старше, чем мы привыкли думать

Принято считать, что Ромео был подростком. Однако возраст главного мужского персонажа Шекспиром не упоминался. Потому есть смысл обратиться к более ранней версии культовой истории влюбленных. Шекспир написал свое произведение на основе стихотворения Артура Брука "Трагическая история Ромео и Джульетты", а тот, в свою очередь, вдохновлялся работой итальянского писателя Маттео Банделло. А как раз у Банделло Ромео был уже далеко не подростком: герою исполнилось 20 лет. Что касается Джульетты, то в новелле Банделло ей почти 18, а в пьесе Шекспира - неполных 14 лет.

Мэри Поппинс выглядела своеобразно

В фильмах про сказочную няню мы обычно видим в главной роли привлекательную молодую женщину. Но в книге Памелы Трэверс у этого персонажа была довольно своеобразная внешность: высокая, костлявая, с короткими черными волосами, пронзительными глазами и с чопорно поджатыми губами.

Эсмеральда не была цыганкой

Благодаря мюзиклу «Нотр-Дам де Пари», многие уверены, что Эсмеральда была цыганкой, но в романе Виктора Гюго девушка была француженкой, по крайней мере по матери. Автор отмечал, что в ее внешности угадывалась андалузские черты — возможно, от отца. Когда главная героиня романа «Собор Парижской Богоматери» была маленькой, ее у матери похитили цыгане, а вместо малышки подкинули ей своего горбатого ребенка. Это и был Квазимодо.

Ларису Огудалову никто не соблазнял

Экранизация легендарной пьесы Островского "Жестокий романс" стала культовой лентой, однако в свое время режиссера обвиняли в "опошлении" оригинальной истории. Так, с подачи создателей кинокартины зрители, которые не знакомы с пьесой, думают, что Огудалова и Паратов уединялись в каюте. У Островского же ничего подобного не было. Лариса каталась на пароходе в компании мужчин — один только этот поступок стал бы пятном на ее чести в те времена. Пользователи сети полагают, что режиссер добавил "перчика" в сюжет как раз по той причине, что его современникам были уже слишком чужды нравы XIX века. Они бы просто могли не понять фатальности одного лишь присутствия Огудаловой на пароходе.

Шерлок Холмс не говорил фразу "Элементарно, Ватсон!"

Знаменитая фраза «Элементарно, Ватсон!» ни разу не встречается в произведениях Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. По одной из версий, впервые она появилась в юмористическом детективе «Псмит-журналист» английского сатирика Пелама Вудхауса — создателя Дживса и Вустера. Спустя 14 лет после выхода книги «Элементарно, Ватсон!» прозвучало в первом звуковом фильме о гениальном сыщике — «Возвращение Шерлока Холмса».

Золушка из богатой семьи

Мы привыкли думать, что "Золушка" - сказка о бедной девушке, которой посчастливилось выйти замуж за принца. Но и в версии Шарля Перро, и в варианте братьев Гримм отец будущей принцессы был богатым человеком. Да и едва ли королевская семья удостоила бы приглашением на бал семью простолюдинов. К слову, если в экранизации 1947 года Золушка носила лохмотья нищенки, то создатели фильма-сказки 2015 года нарядили героиню в соответствующее ее положению повседневное платье. По задумке костюмера, этот наряд девушке купили, когда был жив ее отец. Но так как мачеха не баловала девушку обновками, ее красивое платье просто ветшало от кадра к кадру.

Морская ведьма не конкурировала с Русалочкой

Студия "Дисней" не церемонилась со сказкой "Русалочка" Ханса Кристиана Андерсена и представила на суд зрителей весьма вольную интерпретацию произведения. Потому многие думают, что морская ведьма, которую киношники назвали Урсулой, конкурировала с Русалочкой за любовь принца. Однако те люди, которые читали оригинал, знают: колдунья и не думала покидать морские глубины. На руку и сердце принца претендовала девушка, которая нашла молодого мужчину на берегу после его спасения Русалочкой. Она же и стала его женой в итоге.

Спящую красавицу не будили поцелуем

Мы все помним про великую силу поцелуя настоящей любви: с его помощью один принц разбудил Белоснежку. А вот со Спящей красавицей было несколько иначе — она проснулась потому, что пришло время. Согласно пророчеству, девушка должна была спать 100 лет. Ее действительно должен быть разбудить принц, только, по версии Шарля Перро, он ее не целовал, а просто опустился рядом с ней на колени. А нас сбил с толку Дисней, который и ввел в сюжет сцену с поцелуем.

Царевну-лягушку тоже никто не целовал

Трудно поверить, но Иван-царевич женился на лягушке без предварительного поцелуя. Более того, до свадьбы он даже не знал, что она оборотень. А когда узнал, сжег ее шкурку.

Роман Анны Карениной и Алексея Вронского не был любовью с первого взгляда