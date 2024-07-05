10 любимых актрис, которые отважились приглушить свою красоту ради роли

Порой для роли актеру необходимо полностью преобразиться. Кому-то приходится набирать вес, кому-то, напротив, экстренно худеть. А про смену цвета волос и прически и говорить нечего — они меняются от фильма к фильму. Вот несколько актрис, которые воплотили на экране образ, ради которого им пришлось изменить себя практически до неузнаваемости (ну или чуть меньше).

Зоя Бербер

Известность 36-летняя Зоя обрела благодаря сериалу «Реальные пацаны». Там она сыграла богатенькую красотку Леру. Начиная с 2010 года актрису звали в различные проекты. Например, в «Проект „Анна Николаевна“», где звезда сыграла робота-полицейского. Ради роли девушка отстригла волосы и перекрасилась в темный цвет.

Полина Максимова

Максимова прославилась на всю страну, сыграв Лелю в «Деффчонках». Но уже через несколько лет актрисе пришлось резко сменить образ для съемок в фильме «257 причин, чтобы жить». Там звезда воплотила в жизнь образ девушки Жени, которая ведет сложную борьбу с раком.

Дарья Мороз

У заслуженной артистки классных ролей — не счесть. Одна из самых последний ярких работ — Лена в «Содержанках». Героиня Дарьи всегда одета с иголочки и выглядит просто идеально. Но для звезды сменить образ — раз плюнуть. Например, в драме «Точка» в 2005 Дарья сыграла лысую девушку с тяжелой судьбой. А в «Угрюм-реке» звезда перевоплотилась в образ ссыльной революционерки.

Агата Муцениеце

Многие зрители помнят Агату еще со времен сериала «Закрытая школа». Но проектов у артистки было множество. Причем от фильма к фильму образ актрисы менялся не очень сильно — чаще всего она играла светловолосых блондинок. Но недавно на экраны вышла картина «Тур с Иванушками», где звезда предстала в неожиданном для себя и зрителей образе.

Кристина Асмус

Некоторые роли Кристины вызывали в сети большой переполох. Взять хотя бы ее участие в фильме «Текст». Однако чаще всего Асмус ассоциируется у зрителей с Варей из «Интернов». Но в фильмографии актрисы много разноплановых ролей, в том числе — фильм «Психи», где Кристина сыграла девушку-гота.

Лукерья Ильяшенко

Известность Лукерье принесла роль Леры в «Сладкой жизни». Но, кажется, звезда без проблем перевоплощается на экране из супер-красотки в обычную женщину. Взять хотя бы ее игру в фильме «Очень женские истории». Звезда сыграла молодую любовницу, которая уводит у героини Любови Толкалиной мужа. Частенько актриса появляется на экране без яркого макияжа.

Екатерина Волкова

На счету актрисы более 70 фильмов, где она сыграла поистине разных персонажей. Самые известные работы: фильм «Живой», а также сериалы «Заступники», «Начальник разведки», «До свидания, мальчики». Для фильма «Вдох-выдох» звезде пришлось побриться налысо.

Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая много лет ведет кулинарную программу, где готовит различные блюда. Но также звезда снимается в фильмах, по больше части в работах своего мужа Андрея Кончаловского. Женщина рассказывает, что в картине «Рай» старалась «как можно меньше играть». Этого от нее и других актеров добивался режиссер.

Екатерина Климова

У Екатерины Климовой обширная фильмография, включающая множество разноплановых ролей. Но в 2024 году вышел анонс сериала «Жена Рассел», где артистка перевоплотилась в ведьму.

Анна Снаткина

Снаткина знакома зрителям по сериалам «Фишер», «Два холма», «Коп», а также фильму «Когда на юг улетят журавли». Также звезда принимала участие в съемках картины «Варвара», где исполнила роль девушки-воина. А еще она без проблем «состарилась» для фильма «На солнечной стороне улицы».