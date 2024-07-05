10 любимых актрис, которые отважились приглушить свою красоту ради роли
Порой для роли актеру необходимо полностью преобразиться. Кому-то приходится набирать вес, кому-то, напротив, экстренно худеть. А про смену цвета волос и прически и говорить нечего — они меняются от фильма к фильму. Вот несколько актрис, которые воплотили на экране образ, ради которого им пришлось изменить себя практически до неузнаваемости (ну или чуть меньше).
Зоя Бербер
Известность 36-летняя Зоя обрела благодаря сериалу «Реальные пацаны». Там она сыграла богатенькую красотку Леру. Начиная с 2010 года актрису звали в различные проекты. Например, в «Проект „Анна Николаевна“», где звезда сыграла робота-полицейского. Ради роли девушка отстригла волосы и перекрасилась в темный цвет.
Полина Максимова
Максимова прославилась на всю страну, сыграв Лелю в «Деффчонках». Но уже через несколько лет актрисе пришлось резко сменить образ для съемок в фильме «257 причин, чтобы жить». Там звезда воплотила в жизнь образ девушки Жени, которая ведет сложную борьбу с раком.
Дарья Мороз
У заслуженной артистки классных ролей — не счесть. Одна из самых последний ярких работ — Лена в «Содержанках». Героиня Дарьи всегда одета с иголочки и выглядит просто идеально. Но для звезды сменить образ — раз плюнуть. Например, в драме «Точка» в 2005 Дарья сыграла лысую девушку с тяжелой судьбой. А в «Угрюм-реке» звезда перевоплотилась в образ ссыльной революционерки.
Агата Муцениеце
Многие зрители помнят Агату еще со времен сериала «Закрытая школа». Но проектов у артистки было множество. Причем от фильма к фильму образ актрисы менялся не очень сильно — чаще всего она играла светловолосых блондинок. Но недавно на экраны вышла картина «Тур с Иванушками», где звезда предстала в неожиданном для себя и зрителей образе.
Кристина Асмус
Некоторые роли Кристины вызывали в сети большой переполох. Взять хотя бы ее участие в фильме «Текст». Однако чаще всего Асмус ассоциируется у зрителей с Варей из «Интернов». Но в фильмографии актрисы много разноплановых ролей, в том числе — фильм «Психи», где Кристина сыграла девушку-гота.
Лукерья Ильяшенко
Известность Лукерье принесла роль Леры в «Сладкой жизни». Но, кажется, звезда без проблем перевоплощается на экране из супер-красотки в обычную женщину. Взять хотя бы ее игру в фильме «Очень женские истории». Звезда сыграла молодую любовницу, которая уводит у героини Любови Толкалиной мужа. Частенько актриса появляется на экране без яркого макияжа.
Екатерина Волкова
На счету актрисы более 70 фильмов, где она сыграла поистине разных персонажей. Самые известные работы: фильм «Живой», а также сериалы «Заступники», «Начальник разведки», «До свидания, мальчики». Для фильма «Вдох-выдох» звезде пришлось побриться налысо.
Юлия Высоцкая
Какой же несчастной сделал её этот старый пень Кончаловский. Только подумать. Всю жизнь женщине испоганил.
Актриса Юлия Высоцкая много лет ведет кулинарную программу, где готовит различные блюда. Но также звезда снимается в фильмах, по больше части в работах своего мужа Андрея Кончаловского. Женщина рассказывает, что в картине «Рай» старалась «как можно меньше играть». Этого от нее и других актеров добивался режиссер.
Екатерина Климова
У Екатерины Климовой обширная фильмография, включающая множество разноплановых ролей. Но в 2024 году вышел анонс сериала «Жена Рассел», где артистка перевоплотилась в ведьму.
Анна Снаткина
Снаткина знакома зрителям по сериалам «Фишер», «Два холма», «Коп», а также фильму «Когда на юг улетят журавли». Также звезда принимала участие в съемках картины «Варвара», где исполнила роль девушки-воина. А еще она без проблем «состарилась» для фильма «На солнечной стороне улицы».
А вот еще 16 актрис, которые что на заре карьеры, что в последних ролях — одно сплошное загляденье.
Комментарии
Ладно, почти под каждой фотографией мне не хочется об этом писать, но почему для автора отрезать волосы - это приглушить красоту? Даже побриться налысо. Некоторые девушки из поста одинаково хорошо выглядят с любой стрижкой и видно, что никакого "приглушения красоты" не было, только другой образ. Они не наносили специально неудачный гримм, не полнели (хотя даже это некоторым идёт), не носили дурацкие парики и наряды.
Мне было бы интересно прожить чужую жизнь в чужом обличье, хотя бы на экране =)) в этом вся прелесть игры.